La plateforme de gestion d'actifs cryptographiques Haru Invest obtient l'autorisation d'agir comme fournisseur de services d'actifs virtuels pour ses activités de l'UE en Lituanie

La plateforme d'investissement de finance centralisée, qui a récemment mené un investissement de série A de 9 millions de dollars dans un mineur de cryptomonnaies canadien, est maintenant autorisée à exercer des activités de fournisseur de services de crypto-devises en Lituanie.

SÉOUL, Corée du Sud, le 26 mars 2023 /CNW/ - /CNW/ -- Haru Invest, une plateforme de gestion d'actifs numériques de premier plan, a annoncé aujourd'hui que Haru EU Limited UAB, sa filiale constituée en société dans l'UE, est devenue un fournisseur de services d'actifs virtuels autorisé pour ses activités de l'UE en Lituanie. En tant que fournisseur de services d'actifs virtuels autorisé, Haru Invest peut maintenant fournir des services d'échange de cryptomonnaies et de portefeuille ou de garde, ce qui pourrait lui permettre de devenir une plateforme d'échange de cryptomonnaies à part entière avec une passerelle fiat.

« Haru Invest est plus puissante que jamais, même en période de volatilité du marché, et nous sommes donc très favorables à la réglementation des cryptomonnaies, a déclaré Hugo Lee, chef de la direction de Haru Invest. L'obtention du titre de fournisseur de services d'actifs virtuels est l'une des nombreuses étapes importantes pour notre entreprise, qui l'aidera à bâtir la confiance dans le secteur de la cryptographie pour nos membres en fournissant des services de gestion des actifs numériques sécurisés et conformes. »

Cette autorisation permet officiellement à l'entreprise de soutenir directement l'euro. Les pays de l'Union européenne peuvent ainsi acheter et échanger des cryptomonnaies et des euros sans difficulté.

Dans le cadre du processus d'inscription comme fournisseur de services d'actifs virtuels, Haru Invest a fait l'objet d'une évaluation approfondie de ses procédures de conformité et de gestion des risques et d'un contrôle préalable de sa gouvernance d'entreprise et de ses activités commerciales.

La Lituanie est devenue un chef de file du secteur européen des cryptomonnaies, parce qu'elle est reconnue pour sa réglementation favorable aux cryptomonnaies, et elle compte de plus en plus d'entreprises de chaînes de blocs. Haru Invest, qui est considérée comme une plaque tournante des technologies financières de l'UE dotée d'une infrastructure de financement de pointe, vise à étendre ses activités en commençant en Lituanie.

La solide équipe interne de gestion des actifs numériques de la société de finance centralisée utilise des stratégies algorithmiques et de négociation à haute fréquence qui tirent parti des inefficiences et des lacunes du marché pour générer des profits. Haru Invest compte des membres dans plus de 140 pays et a traité un volume total de transactions de plus de 2.27 milliards de dollars sans aucune atteinte à la sécurité et sans aucun retrait tardif ou gain impayé.

Haru Invest, une marque de service filiale de Block Crafters, est une plateforme d'investissement d'actifs numériques de finance centralisée prospère qui a construit un pont sécurisé entre les services d'investissement en cryptomonnaies, décentralisés, et la finance traditionnelle, avec 2.27 milliards de dollars en volume total de transactions. Haru Invest soutient cinq actifs cryptographiques -- Bitcoin, Ether, Tether, Ripple et USDC -- avec un volet de stratégies de placement, Earn Plus et Earn Explore. L'équipe de Haru Invest compte plus de cinq ans d'expérience dans diverses stratégies de gestion de fonds cryptographiques fondées sur un modèle de négociation qui tire parti des inefficiences du marché pour générer des profits stables. Forte d'une présence dans plus de 140 pays, Haru Invest se fait un devoir d'éduquer et de guider les propriétaires de cryptomonnaies à tous les niveaux pour leur permettre d'atteindre des objectifs d'investissement stables et rentables dans les actifs numériques.

