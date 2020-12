La zone OXO City, qui est reliée au secteur T2 de l'aéroport international de Hongqiao, à l'est, et à la gare ferroviaire de Hongqiao, à l'ouest, sert également de gare de transbordement des lignes 2, 10 et 17 du métro de la ville. Son flot quotidien de passagers s'élève à plus de 500 000 personnes par jour.

Après avoir remporté le projet, l'équipe d'installation du client a décidé que la haute luminosité, l'uniformité des couleurs et la configuration flexible de la nouvelle série KL d'Absen en faisaient le choix idéal pour une installation aussi importante.

« La taille des écrans exige en soi des présentoirs d'une planéité exceptionnelle, explique le directeur des ventes d'Absen, Ying Chen. Le contenu présenté à l'écran est très immersif, en particulier les portions 3D. Les panneaux à DEL devaient donc être parfaits et offrir une qualité d'image exceptionnelle. »

L'écran de la série KL d'Absen est un produit qui requiert une installation et un entretien avant et arrière. Chaque panneau a une profondeur de seulement 70 mm et un poids de 7,8 kg. De plus, l'écran de la série KL est un produit tout-en-un, avec des blocs d'alimentation, des câbles, des cartes de réception et d'autres composants clés à l'intérieur, ce qui facilite le plus possible l'installation et l'entretien des panneaux pour les utilisateurs finaux.

« Le fait de construire un affichage à DEL intérieur aussi gigantesque dans un endroit si central et à forte circulation de passagers représente un grand défi, a déclaré M. Chen. OXO City est régie par des restrictions et des règlements très stricts, de sorte que la réalisation du projet a dû faire face à plusieurs défis. Au cours du processus d'installation, par exemple, l'équipe d'ingénieurs d'Absen a dû travailler avec des experts et des techniciens de différents établissements participant au projet, apportant un certain nombre d'ajustements au processus. »

Terry Zhu, directeur des produits pour Absen, conclut : « L'affichage géant à DEL prend de plus en plus d'importance dans les infrastructures des plus grandes villes de Chine et du reste du monde. Comptant 19 ans de dévouement à ce secteur de l'industrie, Absen possède une vaste expérience de ces projets haut de gamme, ainsi que l'assurance de pouvoir répondre à tous les besoins de nos clients. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1362110/Absen.jpg

SOURCE Absen.com

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Emma Zhang, +86-166-2050-8723