TOKYO, 7 décembre 2020 /CNW/ - la Human Academy Japanese Language School, division d'éducation japonaise de l'entreprise d'éducation Human Academy Co., Ltd., dont le siège social est à Shinjuku, arrondissement de Tokyo, lancera une fonction de paiement par carte de crédit multidevises sur Human Academy Japanese Language School Plus sa plateforme de commerce électronique de pointe, afin d'offrir plus d'options pour apprendre le japonais, autre que celle de fréquenter les établissements des écoles établies à Tokyo, à Osaka et à Saga. La fonction de paiement permettra également aux utilisateurs de payer au moyen de la fonction de paiement des dépanneurs, ce qui est très pratique pour les personnes non autochtones.

Entre-temps, Human Academy Japanese Language School Plus ajoutera plusieurs cours à vendre, dont « Japanese Beginner Basic », un cours de japonais général qui comprend 20 heures de séquences vidéo et des exercices informatisés affichant automatiquement les notes. De plus, la liste comprendra un cours préparatoire au cours JLPT, un cours de japonais des affaires, un cours de japonais des affaires axée sur le secteur des TI, et plus encore, pour répondre aux besoins d'acquisition de compétences japonaises non seulement généraux, mais aussi pour la recherche d'emplois au Japon.

- Human Academy Japanese Language School Plus

https://hajl-ec.com/? code=20039

« KARUTA » est la plus récente plateforme médiatique produit par la Human Academy Japanese Language School pour répandre la joie d'apprendre sur le Japon et le Japonais. Ses lecteurs peuvent accéder à des articles informatifs de haute qualité pour en apprendre davantage sur le Japon, tous élaborés selon le concept « Découvrons le Japon avec plaisir! »

Elle offre des ressources dans de nombreuses langues comme le japonais, l'anglais, le chinois, le vietnamien, le coréen et le portugais. À l'heure actuelle, l'école a publié environ 70 articles et extraits vidéo. Elle prévoit ajouter du contenu à l'avenir.

- KARUTA : https://hajl.athuman.com/karuta/e/? code=20039

À propos de la Human Academy Japanese Language School

Site Web officiel : https://hajl.athuman.com/e/?code=20039

Depuis sa création à Osaka en 1987 en tant qu'institution japonaise à l'intention des personnes non autochtones, l'école soutient depuis plus de 30 ans les étudiants internationaux désireux de s'inscrire dans des établissements d'enseignement supérieur tels que les universités, les écoles supérieures et les écoles professionnelles japonaises. Elle a aidé 16 000 étudiants jusqu'à présent (autant que le nombre de diplômés en date de mars 2020). En outre, l'institution a offert une formation en entreprise pour améliorer la communication en japonais, notamment la compréhension de l'étiquette en affaires, la culture d'entreprise, les attitudes envers le travail, etc., afin de permettre aux entreprises locales de conserver leurs employés non japonais, une main-d'œuvre de plus en plus importante en raison de la mondialisation. Dans les deux domaines, l'école a été évaluée très positivement par ses clients.

Sites officiels :

Human Holdings Co., Ltd. : https://www.athuman.com/en/

Human Academy Co., Ltd. : https://manabu.athuman.com/

Adresse : 7-5-25, Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023, Japon

