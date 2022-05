La plateforme commerciale simple de jetons non fongibles SKY Play est mise en valeur sur la tour du Nasdaq

L'écran Nasdaq, sur lequel est présenté la publicité de SKY Play, est un panneau d'affichage de sept étages situé dans le plus important point d'intérêt de Times Square. Il est reconnu comme le meilleur placement publicitaire pour favoriser la visibilité de la marque, grâce à des écrans de publicité numérique extérieure puissants et évocateurs.

À la suite de l'inscription de sa cryptomonnaie sur MEXC Global, SKY Technology diffusera une variété de nouveaux contenus liés au mode de vie par l'entremise de SKY Play, la plateforme commerciale simple de jetons non fongibles, et accélérera son inscription sur d'autres bourses mondiales de cryptomonnaie. Sous la direction de la société de Singapour, en commençant par les jeux de type « jouer pour gagner de l'argent », l'entreprise collaborera avec des partenaires de premier plan de l'industrie pour élargir ses services de contenu dans divers domaines, comme le cinéma, la musique, les sports et les arts.

SKP, la principale cryptomonnaie de la plateforme SKY Play, utilise le réseau Polygon (MATIC), qui offre de faibles frais de transaction, de la vitesse et une extensibilité à titre d'une des principales chaînes de blocs Ethereum de couche 2.

Voici la déclaration de Sang-ok Chang, chef de la direction de SKY Technology : « Nous offrirons la valeur d'un actif sain dans un nouveau format en créant une variété de contenus, y compris des jeux de type " jouer pour gagner de l'argent " comme Coin Grid qui seront publiés à l'intention des services mondiaux sous peu. La plateforme commerciale de jetons non fongibles simple SKY Play mettra en contact un large éventail de fournisseurs de services et d'utilisateurs du monde entier. »

À propos de SKY Play

En commençant par des jeux de type « jouer pour gagner de l'argent » faciles, SKY Play offrira une riche variété de contenu lié au mode de vie, y compris des jeux, ainsi que du contenu sportif, éducatif et artistique. Tout cela sera proposé au moyen d'une plateforme commerciale de jetons non fongibles simple et optimisée pour l'interface utilisateur et l'expérience utilisateur mobile. SKY Play constituera un espace meilleur et plus grand qu'un simple portail, qui favorisera la croissance et la prospérité des utilisateurs et des fournisseurs de services au sein d'un écosystème facile à utiliser, fiable et digne de confiance.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1819637/SKY_Play_s_billboard_advertisement_in_Times_Square__New_York___2022.mp4

