La plantation commémorative de tulipes Libération75 attend maintenant l'arrivée du printemps

Ce 11 novembre 2019 a marqué la fin des ventes de bulbes de tulipes pour la campagne de plantation commémorative Libération75. Avec le soutien de la Légion royale canadienne, des bulbes de tulipes Libération75 ont été plantés dans des centaines de villes et villages dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada, même si certains ont dû être plantés à l'intérieur, dans les régions les plus au nord du pays.