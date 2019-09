La Place des Arts lance l'événement Hors les murs : Venez danser et chanter sur l'Esplanade pendant tout le mois de septembre!

Les fêtes famille - les dimanches dès 11h

Pendant trois fins de semaine, petits et grands s'amuseront le dimanche avec des activités de bricolage, de la musique, de la danse, du cirque et des performances collectives dirigées par des artistes professionnels et conçues spécialement pour les familles.

Les midis chantés et dansés - du mardi au vendredi, à midi

Sur l'heure du lunch, travailleurs et étudiants des environs pourront s'initier, entre deux bouchées, à la danse bhangra et au chant gospel.

La Place des Arts est reconnue pour les quelque 850 spectacles qu'elle présente dans ses six salles, mais elle propose également plusieurs activités gratuites dans ses espaces publics intérieurs, que ce soit des activités d'éducation pour les jeunes, une programmation pour la famille, des programmes destinés à des adultes vivant avec des besoins particuliers ou d'autres activités culturelles.

« L'événement Hors les murs s'inscrit dans la volonté de la Place des Arts d'être un lieu toujours plus rassembleur au cœur de la communauté, où tous les publics sont invités à participer et à expérimenter l'art et la culture autrement. Nous souhaitons étirer la période de festivités qui anime tout l'été notre Esplanade, lieu phare du Quartier des spectacles, en offrant lors des prochains week-ends des soirées de danses de différentes cultures, qui reflètent la diversité de notre métropole, et des animations en famille le dimanche après-midi » affirme la présidente-directrice générale de la Place des Arts, Marie-Josée Desrochers.

« Nous avons bâti la programmation en collaboration avec des artistes de Montréal de différentes communautés pour créer des activités pour tous les goûts. Ce sont d'ailleurs ces artistes qui animeront chacun des ateliers de Hors les murs, pour faire pour vivre aux citoyens des expériences inclusives et favoriser la participation de tous » souligne Clothilde Cardinal, directrice de la programmation de la Place des Arts.

La Place des Arts tient à remercier la Fondation de la Place des Arts pour son soutien financier qui rend possible les activités présentées sur l'Esplanade dans le cadre de Hors les murs.

Les soirées dansantes du 27 et 28 septembre, de même que la Fête famille du 29 septembre, sont présentées dans le cadre des Journées de la culture.

Horaire et artistes de la programmation :

Les soirées dansantes, tous les vendredis et samedis de 19h à 23h

Vendredi 13 septembre : SWING

Des artistes professionnels du Studio 88 Swing, champions canadiens et internationaux, vous enseigneront des pas de danse swing. Entrecoupé de performance d'artistes, l'atelier se fera sur la musique d'un DJ et avec la troupe Swinging Air Force, qui travaille en collaboration avec le Studio 88 Swing depuis 2002.

Samedi 14 septembre: COUNTRY

Le Club Bolo sera au cœur de l'animation de la soirée de danse country. Plusieurs routines seront enseignées et des performances d'artistes au rythme d'un DJ et du Billie Country Band seront également au rendez-vous.

Vendredi 20 septembre : BOLLYWOOD

Issus de la culture indienne et sud-asiatique, différents styles de danse Bollywood seront enseignés par des artistes professionnels de Bollywood Blast.

Samedi 21 septembre : DANSES LATINES

Le merengue, la bachata, la cumbia, la salsa, le cha cha cha, la samba ainsi que les danses folkloriques mexicaines n'auront plus de secret grâce aux chorégraphes Uriel Arreguin et Gildo Galeana. Cet atelier de danse se fera au rythme de la talentueuse Mamselle Ruiz, Révélation Radio-Canada musique du monde 2013-2014, et de ses musiciens.

Vendredi 27 septembre : DANSE DU TERRITOIRE - PREMIERS PEUPLES

* Activité nommée coup de cœur des Journées de la culture! *

Barbara Diabo et Sylvain Rivard, chorégraphes, feront découvrir les danses et musiques des Premières Nations de notre territoire sur les rythmes de DJ Poprtr. Après l'atelier suivra un spectacle du DJ KXO.

Samedi 28 septembre : DANSE AFRO-COLOMBIENNE

* Activité présentée dans le cadre des Journées de la culture *

Le chorégraphe professionnel Carlos Reyes des Ballets Raices de Colombia enseignera les rouages de la danse afro-colombienne, sur les rythmes du groupe Bumaranga et du DJ Guasà.

Les fêtes famille, tous les dimanches de 11h à 14h

Dimanche 15 septembre : AUX RYTHMES DE LA FANFARE

Artistes et musiciens de Sacré Tympan! accompagneront les familles dans la création de masques carnavalesques et dans l'apprentissage de rythmes de musique festive. Petits et grands seront invités à participer à une parade musicale masquée pour clôturer l'activité.

Dimanche 22 septembre : DANSES TRICOTÉES-SERRÉES

Les familles créeront un foulard géant par des mouvements de danse sous la direction de la compagnie Foolish Operations. Le câlleur Ghislain Jutras initiera les participants aux danses traditionnelles québécoises tandis que Julie Lebel les entraînera aux rythmes de la danse contemporaine.

Dimanche 29 septembre: LE CIRQUE ET LA DANSE CRÉATIVE

* Activité présentée dans le cadre des Journées de la culture *

Des membres de l'École nationale de cirque offriront des activités de pyramides et de jonglerie. Les enfants pourront bricoler des accessoires de cirque sur place avant l'atelier de danse de Maria Paula Cano des Ballets Raices de Colombia, qui enseignera des mouvements de danse folklorique colombienne.

Les midis chantés et dansés, du mardi au vendredi

Mardis et mercredis du 10 au 25 septembre : BHANGRA

Le bhangra est une danse indienne autrefois pratiquée par des agriculteurs afin de célébrer leurs récoltes. Cet esprit de célébration sera transmis à travers les pas de danse enseignés par Harshjot Nijher, qui danse depuis l'âge de 9 ans.

Jeudis et vendredis du 12 au 27 septembre : CHANT GOSPEL

Carol Bernard, cheffe de chœur de la JIREH Gospel Choir et fondatrice de la chorale à 80 voix Montreal Gospel Choir, familiarisera le public avec les origines et les particularités du chant gospel chant et proposera des exercices de voix et l'apprentissage de chansons en chœur.

Toute la programmation : www.placedesarts.com/horslesmurs

À propos de la Place des Arts

La Société de la Place des Arts de Montréal a pour objets d'exploiter une entreprise de diffusion des arts de la scène et d'administrer la Place des Arts de Montréal, l'Amphithéâtre Fernand-Lindsay à Joliette et d'établir la programmation artistique dans la Maison symphonique pour les organisations autres que l'Orchestre symphonique de Montréal. Ces activités ont particulièrement pour but de procurer un lieu de résidence aux organismes artistiques majeurs, de favoriser l'accessibilité aux diverses formes d'art de la scène et de promouvoir la vie artistique et culturelle au Québec. Elle produit, coproduit et accueille des œuvres artistiques d'ici et d'ailleurs mettant en scène des artistes de la relève autant que des vedettes internationales en collaboration avec des organismes artistiques, des producteurs, des créateurs et tout le milieu culturel.

