La Place de l'Ontario présentera une nouvelle destination de divertissement et de bien-être, une plage publique, un parc et un carrefour culturel par Therme Group

Therme Canada | Place de l'Ontario offrira une expérience familiale grâce à de superbes piscines intérieures et extérieures, à des glissades d'eau et une piscine à vagues, à des espaces naturels où se détendre, à des services de performance et de récupération sportive, ainsi qu'à de luxuriants jardins botaniques. La destination proposera des activités amusantes pour tous les âges axées sur la santé, ainsi que des thérapies de mieux-être abordables pour répondre à tous les besoins. L'expérience Therme repose sur des aliments délicieux, sains et produits de façon durable que les invités pourront savourer en famille ou entre amis. Ils pourront aussi profiter de divertissements spectaculaires en soirée.

« Therme est une expérience unique qui est accessible en toutes saisons : il s'agit d'une oasis urbaine et naturelle où les gens peuvent s'amuser, se détendre et oublier un peu leur vie bien remplie afin d'améliorer leur santé physique et mentale, a déclaré Robert Hanea, chef de la direction de Therme Group. L'avenir de la Place de l'Ontario sera déterminé selon sa capacité à reconnecter les gens à l'eau. Grâce à notre technologie et à la participation de la communauté, Therme et nos partenaires créeront un nouveau point d'intérêt architectural qui permettra d'attirer plus de gens dans le secteur riverain, ce qui reflète l'intention initiale ayant mené à la fondation de la Place de l'Ontario il y a 50 ans. »

« La Place de l'Ontario est un lieu emblématique et précieux. Son réaménagement offre l'occasion unique de créer un lieu incroyable pour les Ontariennes et les Ontariens », a déclaré Lisa MacLeod, ministre des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture. « L'approche avant-gardiste et accessible adoptée par le Therme Group en matière de bien-être global est populaire dans toute l'Europe, et sera un nouvel atout bienvenu à la Place de l'Ontario. La province bénéficiera ainsi d'une attraction culturelle et de bien-être de classe mondiale, adaptée aux familles, qui créera des expériences inoubliables pour tous les visiteurs, tout en offrant des emplois de qualité. Cette attraction jouera un rôle clé au plan de la reprise sociale et économique de l'Ontario. »

Parcs publics et espaces ouverts

La Place de l'Ontario a toujours été une destination de loisirs et de divertissement accessible au public. Therme Canada | Place de l'Ontario conservera et améliorera les traditions concernant l'accès public à la Place de l'Ontario. Grâce à la création prévue de plus de huit acres d'espaces publics, y compris une plage publique en libre accès, et à des accès piétonniers et cyclables améliorés, les gens pourront renouer avec le lac.

Le pont Therme menant à l'île Ouest contribuera au prolongement et à l'amélioration du sentier William G. Davis sur l'ensemble du site, notamment en fournissant un nouveau lien entre la côte et l'île Ouest, ce qui permettra aux gens de profiter davantage de la Place de l'Ontario en plein air tout au long de l'année.

Therme se réjouit également à l'idée de poursuivre sa collaboration avec les gens de Toronto afin de comprendre quelles autres caractéristiques ou expériences elle pourrait ajouter à ce nouvel espace public au bord de l'eau.

Arts et culture

Dans le cadre de sa mission axée sur le bien-être global, Therme Group appuie les arts et la culture en travaillant avec des artistes locaux et de renommée internationale, ainsi que des talents émergents. L'organisation commande et intègre des installations d'art dans chacune de ses destinations, immergeant ainsi le public dans le monde artistique, en dehors des espaces traditionnels, tels que les musées et les galeries d'art.

Partenariats

Première Nation des Mississaugas de Credit (PNMC)

« La Première Nation des Mississaugas de Credit (PNMC), en tant que Première Nation signataire d'un traité, travaille avec Therme Group depuis l'étape conceptuelle de sa proposition de réaménagement de la Place de l'Ontario. Je suis heureux que Therme Group ait reconnu l'importance et adhéré à l'idée de bien expliquer l'histoire de la PNMC en lien avec ces terres. L'engagement dont fait preuve Therme Group nous encourage à collaborer avec eux pour aller de l'avant avec les plans de réaménagement proposés. La PNMC se réjouit à l'idée d'approfondir une relation positive, productive et durable avec Therme Group, car cela permettra de renouer avec le secteur riverain de Toronto », a déclaré le chef R. Stacey Laforme de la Première Nation des Mississaugas de Credit.

Au cours des deux dernières années, Therme Group a collaboré avec la PNMC afin d'en apprendre davantage sur l'histoire des eaux à la Place de l'Ontario et sur les générations d'Autochtones dont l'existence dépendait de ces eaux. Therme Group est honorée d'avoir l'occasion de contribuer à redonner vie à ce patrimoine et de faire connaître l'histoire et la culture de la PNMC à tous ceux qui visiteront ses installations. Therme Group accorde une grande valeur à la relation établie avec la PNMC et considère que le travail que nous accomplirons ensemble fera partie intégrante de la réussite du renouement des Ontariennes et Ontariens avec le secteur riverain.

Festival international du film de Toronto : Therme Group est fière de son partenariat culturel avec le Festival international du film de Toronto. L'initiative « Cinematic Cities », un partenariat philanthropique s'échelonnant sur 10 ans, misera sur la promotion du rôle de l'art et du cinéma dans la création de villes plus humaines.

L'initiative BlackNorth : L'initiative BlackNorth et Therme Group établiront également un partenariat dans le but d'appuyer la création de programmes et d'initiatives axés sur les contributions de la communauté noire à l'échelle locale et nationale. De plus, l'initiative BlackNorth travaillera avec Therme Group pour orienter l'élaboration d'une stratégie sur la diversité, tandis que Therme s'établit au Canada.

Therme se réjouit à l'idée de joindre directement les résidents et les dirigeants municipaux pour présenter son modèle éprouvé d'expériences de bien-être offrant de multiples possibilités de dialogue.

Avantages économiques

Chaque projet de Therme Group est conçu de manière à faire bénéficier l'économie, la société et la collectivité qu'il sert. Therme Canada créera plus de 2 200 emplois dans le secteur de la construction et 800 postes permanents à temps plein, en plus de pouvoir recevoir jusqu'à 3 millions de visiteurs chaque année à la Place de l'Ontario, ce qui soutiendra le secteur du tourisme et favorisera la reprise de la ville et de la province une fois la pandémie passée. À l'heure actuelle, l'investissement de Therme est estimé à 350 millions de dollars canadiens.

À propos de Therme Group

Therme Group est une organisation mondiale reconnue pour la création de destinations de divertissement et de bien-être les plus importantes et les plus avancées sur le plan technologique au monde. Chaque année, elle offre à des millions de personnes la possibilité de passer des vacances sous le thème de la santé et de la durabilité à la maison. Therme Group et ses partenaires stratégiques exploitent quatre installations en Europe et ont plus de 10 projets de grande envergure en phase finale de développement dans le monde entier. Pour en savoir plus sur Therme Canada, consultez le site thermecanada.com.

