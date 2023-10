La piste Bourbonnière inaugurée!

MONTRÉAL, le 3 oct. 2023 /CNW/ - Le samedi 30 septembre, le maire de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Pierre Lessard-Blais, a participé à une balade à vélo organisée par l'Association Mobilité Active de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve afin de souligner officiellement l'aménagement de la nouvelle piste cyclable sur l'avenue Bourbonnière. Étaient également présents Éric Alan Caldwell, conseiller municipal du district d'Hochelaga, François Limoges, maire de l'arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie, Dominique Ollivier, conseillère municipale du district Vieux-Rosemont et présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal, ainsi que Jocelyn Pauzé, conseiller municipal du district de Marie-Victorin. Les quelque 30 cyclistes participants ont démontré leur enthousiasme envers ce nouveau lien cyclable nord-sud enfin sécurisé pour les transports actifs.



« Considérant la crise climatique actuelle, il est grandement temps de réduire l'espace public réservé à l'auto-solo. Montréal a un potentiel énorme pour faciliter la vie quotidienne des citoyens qui font leur part pour diminuer leurs émissions de GES. L'association Mobilité Active de MHM est heureuse de souligner les bons coups de l'administration municipale, comme par exemple la piste cyclable protégée de l'avenue Bourbonnière », a déclaré Christian Jacques, porte-parole de l'Association Mobilité Active Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.

« Sans cette piste cyclable, je n'aurais jamais pu faire le trajet en vélo jusqu'à Rosemont avec mes enfants comme c'est le cas aujourd'hui. Grâce à ce nouveau lien cyclable, la réelle vocation de l'avenue Bourbonnière est concrétisée : elle devient résolument une rue locale, où la circulation automobile est apaisée et où tous les modes de transport se partagent l'espace équitablement et de manière sécuritaire », a déclaré le maire de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Pierre Lessard-Blais.

Le projet

Cette piste cyclable bidirectionnelle aménagée sur l'avenue Bourbonnière relie la rue Notre-Dame et le REV Bellechasse via les arrondissements de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et Rosemont-La Petite-Patrie. Le tronçon au sud de la rue Sherbrooke a été réalisé par Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, en étroite collaboration avec le Service de l'urbanisme et de la mobilité de la Ville de Montréal et Rosemont-La Petite-Patrie.

Aménagée du côté ouest de la rue, la piste cyclable est située entre le trottoir et la voie de stationnement. Une voie de circulation a été retranchée, permettant ainsi de redonner le caractère local à cette avenue et de maintenir la majorité des espaces de stationnement. Dans cette phase initiale, la piste cyclable est séparée par du marquage au sol et des bollards. L'installation de nouveaux feux de circulation, de la signalisation ainsi que le pavage de la rue font partie des améliorations réalisées dans le cadre de ce projet.

La phase permanente du projet prévoit la construction d'un mail de béton pour créer une barrière physique entre la voie de stationnement et la piste cyclable.

