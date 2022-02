La pionnière de la musique noire Denise Jones recevra à titre posthume le Prix Walt Grealis 2022 pour réalisations hors du commun

Le prix sera attribué le 14 mai, lors de la Soirée d'ouverture des Prix JUNO présentée par Ontario Créatif, en webdiffusion sur CBC Gem et cbcmusic.ca/junos

TORONTO, le 23 févr. 2022 /CNW/ - L'Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement (CARAS) a annoncé aujourd'hui que Denise Jones, l'une des voix les plus influentes de la communauté artistique noire du Canada, recevra à titre posthume le Prix Walt Grealis 2022 pour réalisations hors du commun dans le cadre des festivités annuelles des Prix JUNO. Denise Jones, disparue en décembre 2020, a consacré sa vie à la promotion de la culture afro-antillaise au Canada et à travers le monde par le biais de son entreprise, Jones & Jones Productions. Elle a également fondé le festival de réputation internationale JAMBANAMC One World Festival et joué un rôle clé dans l'instauration de la catégorie Reggae des Prix JUNO.

Le Prix Walt Grealis pour réalisations hors du commun vise à souligner la contribution exceptionnelle d'une personne à la croissance et au développement de l'industrie musicale canadienne. Baptisé en hommage au légendaire éditeur canadien et cofondateur des Prix JUNO, le trophée sera remis cette année lors de la Soirée d'ouverture des Prix JUNO présentée par Ontario Créatif le samedi 14 mai, retransmise en direct sur CBC Gem et en webdiffusion mondiale sur cbcmusic.ca/junos.

Emportée par un cancer du cerveau en décembre 2020, Denise Jones a laissé derrière elle un extraordinaire héritage de soutien à la culture afro-antillaise au Canada et partout dans le monde. Au fil de sa carrière, Denise Jones a reçu le Lifetime Achievement Award de l'Urban Music Association of Canada, le Bob Marley Memorial Award pour son travail dans l'industrie du spectacle, la Distinction de l'Ontario pour services bénévoles, un Prix du ministère des Affaires civiques et de l'Immigration de l'Ontario, le prix African Canadian Achievement Award et le prix Harry Jerome pour ses réalisations exceptionnelles dans l'industrie du spectacle. Elle a également figuré parmi les 100 femmes noires les plus influentes au Canada en 2018.

