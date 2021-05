Le Conseil canadien des aveugles, en partenariat avec Vaincre la cécité Canada, l'Association canadienne des optométristes et la Société canadienne d'ophtalmologie, a commandé à Deloitte Access Economics une nouvelle étude, intitulée Le coût de la perte de vision et de la cécité au Canada, qui fait le point sur la crise émergente de cécité évitable dans le pays.

TORONTO, le 5 mai 2021 /CNW/ - Un nouveau rapport publié aujourd'hui révèle que le Canada est confronté à une crise émergente de cécité évitable qui se chiffre à près de 33 milliards $ et touche l'ensemble des Canadiens et Canadiennes sur les plans individuel, familial et gouvernemental.

La perte de vision a une incidence négative sur la vie des personnes, souvent contraintes de composer avec une situation financière fragile, une perte d'indépendance et une qualité de vie altérée. Compte tenu du vieillissement de la population canadienne, les principaux facteurs de la perte de vision tendent à augmenter et affecteront de façon croissante le système de santé et l'économie du Canada.

Le coût de la perte de vision et de la cécité au Canada (« le Rapport ») indique que 1,2 million de Canadiens et Canadiennes vivent avec une perte de vision, et que bon nombre d'entre eux font les frais d'un manque d'investissement dans les services et les structures de soutien dont ils dépendent pour mener une vie épanouie. Ce chiffre devrait atteindre 2 millions de personnes d'ici 2050, une prévision préoccupante lorsqu'on sait que 75 % des cas de perte de vision sont évitables ou peuvent être traités avec succès s'ils sont détectés suffisamment tôt.

Selon le Rapport, les coûts assumés en 2019 par les Canadiens souffrant d'une perte de vision se répartissent comme suit :

Coûts directs des soins de santé - 9,5 milliards $

Coûts indirects des soins de santé et autres - 6,1 milliards $

Coût lié à la qualité de vie - 17,4 milliards $

Le montant des coûts directs des soins de santé met en évidence la nécessité de réduire la progression des maladies oculaires et de la perte de vision à l'aide de mesures de santé préventives. Le Rapport démontre que les personnes affectées et leurs familles supportent 65 % des coûts de la vie avec une perte de vision.

Il est grand temps que le gouvernement fédéral assume ses responsabilités à l'égard des familles touchées par la perte de vision.

En 2003, le gouvernement du Canada s'est engagé envers l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à mettre en œuvre un Plan de santé oculaire pour le Canada à l'horizon 2007. Malgré cet engagement, il n'existe à ce jour aucun plan de santé oculaire au Canada.

Outre le Plan de santé oculaire, le gouvernement fédéral doit s'assurer que le système de soins de santé canadien et les gouvernements provinciaux et fédéraux sont à même de répondre à la demande croissante en soins de la vue. Il est impératif de ralentir la progression de la perte de vision et de réduire l'incidence des maladies oculaires à l'aide de mesures de santé préventives.

La prise en charge par les pouvoirs publics d'examens de la vue complets permet de détecter et de diagnostiquer la perte de vision suffisamment tôt et de proposer à des patients des traitements novateurs susceptibles de stabiliser l'état de leur vue.

Malheureusement, la prise en charge d'examens de la vue complets n'est pas la même partout au Canada. Ce manque de couverture publique est aggravé par la prise en charge limitée de la santé oculaire dans le cadre des régimes d'avantages sociaux offerts par les employeurs.

De nouveaux investissements en matière de recherche, de traitements et de technologies d'assistance ont fortement contribué à la qualité de vie des personnes atteintes d'une perte de vision. Des avancées telles que la chirurgie de la cataracte, les médicaments inhibiteurs du facteur de croissance vasculaire endothéliale (anti-VEGF) et les logiciels adaptés pour les malvoyants ont permis à de nombreuses personnes souffrant d'une perte de vision de profiter d'activités quotidiennes qui leur paraissaient auparavant difficiles ou impossibles.

De nouveaux traitements, programmes et technologies accessibles et adéquatement financés peuvent stabiliser l'état de nombreux Canadiens et Canadiennes, et faciliter leur quotidien actuel et futur.

Le Conseil canadien des aveugles a demandé à Deloitte Access Economics de produire un rapport sur le coût de la perte de vision et de la cécité au Canada à partir de données de 2019. Le Conseil canadien des aveugles présente ce rapport en partenariat avec Vaincre la cécité Canada, l'Association canadienne des optométristes et la Société canadienne d'ophtalmologie.

Pour découvrir en détail les conclusions du Rapport et entendre les points de vue d'optométristes, d'ophtalmologistes et de défenseurs des droits des patients, nous vous invitons à vous inscrire au Sommet du coût de la perte de vision et de la cécité, qui se tiendra le 26 mai 2021.

Conseil canadien des aveugles

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter : www.ccbnational.net/about-ccb

Vaincre la cécité Canada

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter : https://www.fightingblindness.ca/fr/about-us/

Association canadienne des optométristes :

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter : https://opto.ca/fr/a-propos

Société canadienne d'ophtalmologie :

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter : https://www.cos-sco.ca/fr/au-sujet-de-la-sco/

