L'organisme à but non lucratif accordera jusqu'à 260 000 USD en subventions pour soutenir des projets communautaires axés sur le développement durable, la santé et la nutrition.

La date limite pour recevoir les propositions est le 14 juin 2023.

WHITE PLAINS, États-Unis d'Amérique et TORONTO et BOUCHERVILLE, QC, le 26 avril 2023 /CNW/ - Le Danone Institute North America (Institut Danone pour l'Amérique du Nord), une fondation à but non lucratif gérée par Danone Amérique du Nord, un leader de l'alimentation et des boissons et une entreprise certifiée B Corp, a annoncé aujourd'hui le lancement de la période de demandes de propositions pour la troisième édition de l'initiative « Sustainable Food Systems » ( « Systèmes alimentaires durables »), anciennement appelée « One Planet. One Health ».

Danone Institute of North America logo

La subvention concurrentielle biennale accepte maintenant les demandes de candidats éligibles au Canada et aux États-Unis. L'initiative 2023-2025 propose un financement total de 260 000 USD, le plus important à ce jour, à un maximum de cinq équipes transdisciplinaires qui s'engagent à mettre en œuvre des projets communautaires favorisant la santé des personnes et de la planète.

Les équipes sélectionnées devront concevoir, mettre en œuvre et analyser des projets communautaires pour des systèmes alimentaires durables qui améliorent la santé et la nutrition sur une période de deux ans. Les équipes finalistes recevront 50 000 USD chacune pour soutenir et développer leur projet. Un montant supplémentaire de 10 000 USD sera accordé à l'équipe ayant le plan de communication le mieux développé. Ce montant sera attribué à l'automne 2023.

« Nous encourageons les éducateurs, les chercheurs et les activistes souhaitant stimuler l'innovation à poser leur candidature et à partager leur vision des efforts communautaires transdisciplinaires qui intègrent les systèmes alimentaires durables, la santé et la nutrition », a déclaré Leslie Lytle, PhD, présidente du conseil d'administration du Danone Institute North America et professeure adjointe à la Gillings School of Global Public Health de l'Université de Caroline du Nord, Chapel Hill (États-Unis). « L'initiative Sustainable Food Systems du Danone Institute North America fournit un financement essentiel aux projets naissants, en particulier dans les régions manquant de ressources, permettant ainsi aux dirigeants locaux de divers horizons de transformer leur projet en un programme durable. »

Les équipes doivent être composées de quatre membres représentant diverses disciplines liées aux systèmes alimentaires, y compris, mais sans s'y limiter, la nutrition, la santé, l'économie, l'agriculture, l'accès communautaire à l'alimentation et les sciences sociales, comportementales ou environnementales. Au moins un membre de l'équipe doit être un membre actif d'un corps professoral.

« Le soutien que nous avons reçu de l'initiative Sustainable Food Systems du Danone Institute North America nous a permis de mener des tests concrets sur l'impact des déchets alimentaires des ménages et de piloter un programme de réduction des déchets alimentaires de quatre semaines au sein de notre communauté », a déclaré Jess Haines, PhD, MHSc, RD, professeure associée au département des relations familiales et de la nutrition appliquée à l'université de Guelph à Guelph, en Ontario (Canada). « Le financement supplémentaire nous a permis de compléter notre programme initial avec des outils éducatifs essentiels pour aider les familles à mieux comprendre le gaspillage alimentaire et à adopter une approche plus durable en matière de saine alimentation. »

Le Danone Institute North America recevra les propositions pour l'initiative Sustainable Food Systems 2023-2025 jusqu'au 14 juin 2023 23 h 59 HAE. Pour en savoir plus sur le programme de subventions et pour soumettre une proposition, consultez le site www.danoneinstituteNA.org (en anglais seulement).

À propos du Danone Institute North America (Institut Danone pour l'Amérique du Nord)

Le Danone Institute North America est une fondation à but non lucratif. Lancé en 1997, le Danone Institute North America encourage le travail transdisciplinaire et communautaire pour promouvoir des systèmes alimentaires durables au Canada et aux États-Unis. Le Danone Institute North America est l'un des nombreux instituts Danone créés dans le monde entier par Danone, la société mère de Danone Amérique du Nord.

Le conseil d'administration est composé à la fois d'experts indépendants en sciences de la nutrition et en développement durable et de chefs d'entreprise de Danone Amérique du Nord. Les experts indépendants définissent l'orientation du programme, déterminent les bénéficiaires du financement et sont étroitement impliqués dans tous les programmes du Danone Institute North America. L'institut offre un soutien en matière de communication, de développement de programmes et d'expertise en gestion.

Pour de plus amples informations sur le Danone Institute North America, visitez le site www.danoneinstituteNA.org (en anglais seulement).

À propos de Danone Amérique du Nord

Danone Amérique du Nord est un leader dans le secteur de l'alimentation et des boissons. En tant qu'entreprise certifiée B Corp, Danone Amérique du Nord s'engage à créer de la valeur économique et sociale, tout en nourrissant les écosystèmes naturels par le biais d'une agriculture durable. Notre portefeuille de marques bien étoffé comprend : Activia®, DanActive®, Danimals®, Dannon®, evian®, Happy Family® Organics, Honest to Goodness®, Horizon® Organic, International Delight®, Light + Fit®, Oikos®, Silk®, So Delicious® Dairy Free, STōK®, Two Good®, Wallaby® Organic et YoCrunch®. Avec plus de 6 000 employés et 16 sites de production au Canada et aux États-Unis, la mission de Danone Amérique du Nord est d'apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre de personnes possible.

Pour de plus amples informations sur Danone Amérique du Nord, visitez www.danonenorthamerica.com.

Pour de plus amples informations sur Danone Canada, www.danone.ca.

Danone Amérique du Nord est une filiale de Danone.

