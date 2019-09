La période d'inscription à la CIIE 2019 se termine dans deux semaines

Lancée en 2018, la foire commerciale annuelle est la première exposition nationale au monde à se concentrer exclusivement sur les importations. Elle se tiendra au Centre national d'expositions et de congrès de Shanghai (National Exhibition and Convention Center) du 5 au 10 novembre.

L'événement de l'année dernière a donné un essor important à la promotion du commerce international, la valeur des transactions et des accords envisagés s'élevant à 57,8 milliards $.

L'édition commerciale de cette année sera répartie en sept secteurs qui couvriront des industries comme l'automobile, l'équipement de fabrication, l'alimentation et l'agriculture, l'équipement médical et les biens de consommation. Plus de 3 000 exposants étrangers prévoient présenter leurs produits et services.

La technologie de conduite autonome et les services de soins aux aînés sont aussi à l'ordre du jour cette année. La superficie totale de l'exposition commerciale surpassera les 300 000 mètres carrés.

La CIIE est bien plus qu'une simple foire commerciale. En effet, de nombreux exposants de l'an dernier ont fait valoir à quel point cet événement les a aidés à tisser des liens avec de nouveaux partenaires commerciaux, à faire connaître leurs produits et à mieux comprendre le marché chinois.

Cette année, plus de 60 pays présenteront leurs milieux industriels et d'investissement grâce à des pavillons réservés à leur nation.

Le Forum économique international de Hongqiao rassemblera aussi des dirigeants d'entreprises internationales, des dignitaires politiques et des universitaires de renom qui partageront leurs connaissances dans des domaines comme l'intelligence artificielle, le commerce électronique et la réforme de l'OMC.

L'an dernier, plus de 800 000 personnes, dont des acheteurs dépêchés par des missions commerciales de grande envergure de partout en Chine, ont pris part à l'événement de six jours. Environ 4 100 journalistes en provenance de 65 pays et régions ont assuré la couverture médiatique de la foire.

Mis à part les acheteurs chinois, les représentants de firmes étrangères, les ministères de gouvernements et les institutions publiques peuvent également être de la partie.

Pour toute inscription, visitez le www.ciie.org, puis sélectionnez « Buyer Registration » dans la section « Business Exhibition ». Remplissez ensuite l'information relative à votre organisme et aux participants, puis soumettez votre demande aux fins d'approbation.

Si vous avez des questions concernant l'inscription, communiquez avec les spécialistes régionaux du bureau de la CIIE.

Europe :



M. Gu Zuojun Téléphone : +86-21-67008984 Courriel : gzj@ciie.org Hong Kong, Macao et Taïwan :



M. Lu Naian Téléphone : +86-21-67008949 Courriel : lna@ciie.org Asie (à l'exclusion de Hong Kong, Macao et Taïwan) :



Mme Wang Yali Téléphone : +86-21-67008517 Courriel : wyl@ciie.org Amérique :



Mme Zhang Zhiyi Téléphone : +86-21-67008529 Courriel : zzy@ciie.org Océanie et Afrique :



Mme Zhang Shuya Téléphone : +86-21-39796225 Courriel : zhangsy@ciie.org

Liu Xiang, +86-20-8926-8255, 1014734924@qq.com, http://www.ciie.org

