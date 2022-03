La période d'information publique sur le projet de désignationde la réserve de biodiversité d'Anticosti débute le 2 mars 2022

QUÉBEC, le 2 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) annonce que, conformément à la nouvelle Loi sur la conservation du patrimoine naturel, une période d'information publique sur le projet de désignation de la réserve de biodiversité d'Anticosti débute le 2 mars 2022.

Toute personne intéressée pourra s'informer sur le projet et poser des questions à ce sujet les 22 et 28 mars 2022, soit en personne, à Port-Menier, ou en ligne, lors de la webdiffusion. Il est également possible de s'informer en visitant le site Web du MELCC. De plus, du 2 mars au 1er avril 2022, toute personne, tout groupe ou toute municipalité pourra demander, par écrit au ministre, la tenue d'une consultation publique relativement à ce projet, s'il la juge appropriée.



Première séance : Deuxième séance : Date : Le mardi 22 mars 2022 Le lundi 28 mars 2022 Heure : 19 h 19 h Lieu : École Saint-Joseph

2, rue du Savoy

Port-Menier, Île d'Anticosti (Québec) G0G 2Y0 Par Internet Accessible via un hyperlien fourni quelques jours avant l'activité dans le site Web du MELCC

Rappelons que la réserve de biodiversité projetée d'Anticosti a été désignée en décembre 2020 afin d'assurer la protection de la géodiversité et de la biodiversité de l'île d'Anticosti. La période d'information publique qui s'amorce concerne le projet visant à octroyer un statut permanent à cette réserve de biodiversité projetée, ce qui consolide 1 651 km2 du réseau d'aires protégées québécois.

Faits saillants :

Le gouvernement du Québec s'est engagé à protéger et à gérer adéquatement la valeur universelle exceptionnelle de l'île d'Anticosti dans le cadre de son inscription comme site du patrimoine naturel de l'UNESCO. Portant à près du tiers la proportion protégée de l'île, la création de la réserve de biodiversité projetée d'Anticosti s'inscrivait dans ce processus qui a conduit au dépôt officiel du dossier de candidature de l'île en janvier 2022.

Mise à jour le 10 février 2021, la Loi sur la conservation du patrimoine naturel prévoit désormais la tenue d'une période d'information publique préalablement à l'attribution du statut permanent de réserve de biodiversité. Lors de cette période, tout citoyen qui le considère nécessaire peut demander au ministre de tenir une consultation publique par la suite.

Liens connexes :

Des renseignements au sujet de la période d'information publique, dont un feuillet d'information concernant le projet et le plan de conservation de la réserve de biodiversité projetée d'Anticosti, se trouvent dans le site Web du MELCC : www.environnement.gouv.qc.ca/biodiversite/aires_protegees/sceance-information-projet-reserve-anticosti.htm

Les personnes qui ne seraient pas en mesure d'utiliser Internet ou qui voudraient obtenir des renseignements supplémentaires au sujet du projet ou de la période d'information publique sont invitées à communiquer avec le MELCC. Elles peuvent composer le 418 521-3830 ou, sans frais, le 1 800 561-1616, ou encore consulter le www.environnement.gouv.qc.ca.

Source et information :

Relations avec les médias

Ministère de l'Environnement

et de la Lutte

contre les changements climatiques

Tél. : 418 521-3991

Twitter

Facebook

SOURCE Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques