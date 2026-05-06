La Botte de Cortez est classée comme la plus grande pépite d'or naturelle de l'hémisphère occidental. EJ's Auction & Appraisal a pris des mesures pour que l'échantillon soit pesé et analysé de façon indépendante en avril 2026 à l'aide d'un équipement étalonné moderne. La mesure actuelle a été confirmée à l'aide d'une échelle tierce certifiée par l'État de l'Arizona. L'échantillon a également fait l'objet de tests de fluorescence aux rayons X par un tiers, ce qui a permis de vérifier que le matériau est composé d'environ 98 % d'or.

Voici quelques-unes de ses principales caractéristiques :

une pépite d'or en forme de botte de conquistador

383,10 onces troy ou 26,2 livres (11,9 kilogrammes)

10 ¾ pouces (27,3 cm) de hauteur et 7 ¼ pouces (18,4 cm) de largeur

98 % d'or pur

parfait état, a conservé sa forme originale

Un prospecteur a découvert la Botte de Cortez à l'aide d'un détecteur de métal de Radio Shack alors qu'il cherchait de l'or en 1989 près de Caborca, au Mexique, à environ 70 miles au sud de la frontière de l'Arizona et à environ 60 miles à l'est de la mer de Cortez dans l'État mexicain de Sonora.

La Botte de Cortez est rapidement devenue l'une des découvertes minérales les plus célèbres de l'ère moderne. Elle a été exposée dans des institutions et des événements de premier plan, dont le Tucson Gem & Mineral Show, le Houston Museum of Natural Science et l'American Museum of Natural History à New York.

En janvier 2008, la pièce a été vendue plus de 1,3 million de dollars aux enchères, soit quatre fois la valeur au comptant en or à cette époque. Elle est restée dans une collection privée depuis près de deux décennies.

Erik Hoyer, chef de la direction et propriétaire d'EJ's Auction & Appraisal, a déclaré que la Botte de Cortez n'avait pas changé de main depuis la vente aux enchères de janvier 2008.

L'inscription aux appels d'offres est ouverte jusqu'au 9 juin. Pour plus de détails, visitez bootofcortez.com, envoyez un courriel à [email protected] ou composez le 623-878-2003. Pour toute question des médias, écrivez à [email protected]. Pour consulter les ventes aux enchères hebdomadaires en ligne d'EJ, visitez ejsauction.com.

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SOURCE EJ's Auction & Appraisal