La pêche au bar rayé sera permise dans certaines rivières du Québec pour la saison 2019-2020

QUÉBEC, le 10 juin 2019 /CNW Telbec/ - La pêche au bar rayé sera permise, pour la saison 2019, dans la plupart des rivières qui se déversent dans la zone 21, à l'est d'une ligne reliant Forestville à Rimouski.

Cette décision fait suite à une consultation réalisée en 2018 auprès des partenaires fauniques du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et des communautés autochtones concernées en raison de l'augmentation de l'abondance et de la répartition de la population de bars rayés du sud du golfe du Saint-Laurent.

Les modalités de pêche suivantes sont reconduites pour la saison 2019 dans la portion de la zone de pêche 21 située à l'est d'une ligne reliant Forestville (à la hauteur de l'île Patte de lièvre) à Rimouski (à la hauteur de la pointe Santerre) :

saison de pêche du 15 juin au 31 octobre 2019;

un maximum de trois hameçons simples sur une même ligne peut être utilisé;

seuls des leurres artificiels peuvent être employés (les appâts naturels sont interdits);

limite de prise quotidienne et de possession de trois bars rayés, dont la longueur totale se situe entre 50 et 65 cm.

Il est possible de consulter la réglementation qui s'applique à chacune des rivières qui se déversent dans la zone 21, notamment dans celles abritant du saumon, les dates et les engins de pêche permis pour un secteur ou un cours d'eau en particulier sur Québec.ca.

Faits saillants :

Les bars rayés se trouvant au Québec appartiennent à deux populations distinctes, soit celle du sud du golfe du Saint-Laurent et celle du fleuve Saint-Laurent .

et celle du fleuve . La population de bars rayés du sud du golfe du Saint-Laurent a connu une importante expansion démographique, alors que celle du fleuve Saint-Laurent est protégée par la Loi sur les espèces en péril du Canada . De ce fait, la pêche au bar rayé est interdite ailleurs que dans les secteurs de pêche mentionnés plus haut.

Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mffp.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux :

https://www.facebook.com/ForetsFauneParcs

https://twitter.com/MFFP_Quebec

Source :

Nicolas Bégin

Relationniste de presse

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Tél. : 418 627-8609, poste 3061

SOURCE Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs