La participation à une bataille navale virtuelle a contribué à l'amélioration de la santé des membres du personnel des Forces armées à Halifax

MONTRÉAL, le 16 mars 2021 /CNW Telbec/ - Une bataille navale conçue à partir de la chanson de marins Barrett's Privateers a servi de plate-forme afin de motiver le personnel de la base navale des FAC de Halifax à travailler à l'amélioration de sa santé physique et mentale par le biais de l'activité physique quotidienne et du soutien des collègues. Composés par Stan Rogers, les 10 couplets de cette chanson racontent l'histoire d'un jeune matelot recruté par le Capitaine Barrett en vue de « parcourir les mers à la conquête de l'or américain » pendant la guerre de 1776. Lorsque plus de 600 participants provenant de la base des FAC de Halifax se sont inscrits comme membres d'un bateau de pirates pour un trajet virtuel, l'augmentation remarquable de la pratique de l'activité physique quotidienne (60 %), ainsi que la forte diminution de la sédentarité (43 % à 8 %) leur a procuré d'importants bienfaits pour la santé. En effet, le pourcentage des personnes montrant des signes d'hypertension est passé de 11 % à 6 %, et le taux d'obésité abdominale a diminué de 35 % à 29 %. En ce qui a trait à la santé mentale, les améliorations ont également été impressionnantes. Pour ce qui est du niveau élevé de stress, le taux est passé de 14 % à 10 %, de la mauvaise qualité de sommeil de 33 % à 23 % et de la fatigue excessive de 11 % à 2 %.

Le 22 mars, débutera une nouvelle mission Pirates et Corsaires, offerte à tous les vétérans canadiens, ainsi qu'à leurs familles et leurs amis. Cette mission est financée par le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leurs familles (https://missionvav.com). Pendant les 10 semaines de la mission, les participants seront incitées à faire de l'activité physique tous les jours, à suivre leur progression sur le tracé de la carte établi en fonction des couplets de la chanson, ainsi qu'à établir le contact avec leurs coéquipiers.

Et, contrairement au pauvre matelot blessé de la chanson, tous les participants rentreront à Halifax en meilleure santé et plus heureux.

