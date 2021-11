La pandémie de COVID-19 aggrave les problèmes de logement dans le Nord

OTTAWA, ON, le 17 nov. 2021 /CNW/ - La pandémie de COVID-19 a eu d'importantes répercussions sur les marchés de l'habitation du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut au cours de la dernière année, selon le Rapport sur le logement dans le Nord de 2021 de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). La fermeture des scieries canadiennes, à titre de mesure préventive liée à la COVID-19, a perturbé l'offre et provoqué la volatilité des prix du bois d'œuvre. Cette situation, combinée au coût élevé des terrains et de la main-d'œuvre dans le Nord, a exercé des pressions à la baisse sur la création de logements neufs au cours de la dernière année, exacerbant les problèmes persistants d'offre de logements et d'abordabilité du logement.

Les besoins en matière de logement dans le Nord et dans les capitales territoriales de Whitehorse, de Yellowknife et d'Iqaluit sont plus élevés que dans le reste du pays, surtout à Iqaluit.

C'est en raison de ces défis en matière d'offre et d'abordabilité que le logement dans le Nord est une grande priorité dans la première Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada. C'est aussi pour reconnaître ces défis distincts que les gouvernements fédéral et territoriaux ont investi massivement dans le logement au cours des derniers mois et dans le budget fédéral 2021 (voir ci-dessous).

Faits saillants du rapport :

Whitehorse

Malgré le vieillissement de la population, la croissance démographique est demeurée stable à Whitehorse .

. L'augmentation de la migration interprovinciale et internationale a soutenu la croissance démographique.

Le prix de revente des maisons individuelles atteint des niveaux élevés sans précédent en raison de la forte demande et de l'offre limitée.

Whitehorse continue d'être aux prises avec des problèmes d'abordabilité du logement, car, sans aide financière, les logements du marché sont hors de la portée de certains ménages.

Yellowknife

La croissance démographique est demeurée stable dans les Territoires du Nord-Ouest. Le vieillissement de la population et l'expansion du groupe des aînés ont exercé des pressions sur les problèmes d'abordabilité.

Les ventes et les prix moyens des logements ont atteint des sommets historiques, propulsés par la reprise économique et les faibles taux hypothécaires.

Le taux d'inoccupation a diminué, car la demande est demeurée constante tout au long de l'année alors que l'offre de logements locatifs a diminué.

Iqaluit

Le Nunavut continue de connaître une forte croissance démographique. Il en est résulté des pressions supplémentaires sur la demande de logements neufs, mais l'offre n'a pas suivi le rythme.

continue de connaître une forte croissance démographique. Il en est résulté des pressions supplémentaires sur la demande de logements neufs, mais l'offre n'a pas suivi le rythme. La demande sur le marché locatif d' Iqaluit demeure forte; le taux d'inoccupation s'est approché de zéro pour la troisième année consécutive.

demeure forte; le taux d'inoccupation s'est approché de zéro pour la troisième année consécutive. L'abordabilité a continué d'être un des problèmes les plus pressants en matière de logement au Nunavut . Les jeunes et les aînés semblent avoir les plus grands problèmes d'abordabilité sur le marché.

Aperçu du marché - Excluant le logement social

Whitehorse

Loyer moyen (deux chambres) : 1 296 $

Taux d'inoccupation : 2,1 %

Mensualité hypothécaire moyenne : 1 539 $ (pour l'ensemble du Yukon)

Yellowknife

Loyer moyen (deux chambres) : 1 769 $

Taux d'inoccupation : 3,6 %

Mensualité hypothécaire moyenne : 1 602 $ (pour l'ensemble des Territoires du Nord-Ouest)

Iqaluit

Loyer moyen (deux chambres) : 2 785 $

Taux d'inoccupation : 0,7 %

Mensualité hypothécaire moyenne : 1 886 $ (pour l'ensemble du Nunavut)

Annonces de financement de la Stratégie nationale sur le logement (SNL)

Dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement, des ententes bilatérales ont été signées entre le gouvernement fédéral et les trois territoires afin de poursuivre le versement des fonds fédéraux à long terme. Ce financement comprend une nouvelle Allocation canadienne pour le logement, qui offre une aide financière directe aux ménages pour répondre aux problèmes d'abordabilité des personnes les plus vulnérables dans les territoires.

Le Nord a également bénéficié de plusieurs projets d'habitation annoncés dans le cadre des programmes d'offre de logements de la SNL, notamment le Fonds national de co-investissement pour le logement et l'Initiative pour la création rapide de logements, tous deux administrés par la SCHL.

De 2016 à juin 2021, dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement, le gouvernement fédéral a investi 331 millions de dollars pour aider 2 962 ménages à accéder à un logement sécuritaire au Nunavut, 312 millions de dollars pour aider 4 828 ménages des Territoires du Nord-Ouest et 178 millions de dollars pour aider 2 973 ménages au Yukon.

** Des renseignements sur d'autres annonces concernant la Stratégie nationale sur le logement pour le Nord se trouvent dans la salle de presse de la SCHL. **

Document d'information :

Le Rapport sur le logement dans le Nord de la SCHL met l'accent sur l'état du marché de l'habitation dans les trois principaux centres des territoires : Whitehorse, Yellowknife et Iqaluit.

Une grande partie des ménages des territoires ne participent pas aux marchés traditionnels, qu'il s'agisse du marché locatif ou du marché des logements pour propriétaires-occupants. Cette situation s'explique par le fait qu'il y a une plus forte proportion de logements subventionnés par rapport au reste du Canada, les fournisseurs de logements territoriaux fournissant une grande proportion des logements dans le Nord. Les trois principaux sont la Société d'habitation du Yukon, la Société d'habitation des Territoires du Nord-Ouest et la Société d'habitation du Nunavut.

