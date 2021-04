La paie contribue à l'améliorer le bien-être financier des Canadiens

Un don de l'Association canadienne de la paie aide à établir un nouveau laboratoire canadien sur le bien-être financier à la Western University.

TORONTO, le 29 avril 2021 /CNW/ - Les Canadiens sont préoccupés par les questions financières et ont besoin de soutien.

Selon une analyse des résultats d'un sondage effectué seulement quelques mois après le début de la pandémie, 43 % des travailleurs canadiens sont stressés sur le plan financier - une hausse de 18 % par rapport à la moyenne sur 11 ans se terminant en 2019.

Toujours prête à favoriser le bien-être financier des travailleurs canadiens, l'Association canadienne de la paie est fière de contribuer à la création du laboratoire canadien sur le bien-être financier (le « laboratoire ») de la Western University en lui versant une contribution financière de 750 000 $ et en lui fournissant des données de sondage exclusives recueillies pendant 12 ans, soit près de 40 000 réponses uniques.

« Les 77 000 professionnels de la paie au Canada sont essentiels au bien-être financier des travailleurs de partout au pays. Pour bien gérer leurs obligations financières, les travailleurs s'attendent à ce que leur paie soit traitée avec précision, dans les délais prescrits, et ce, à chaque fois, a souligné Peter Tzanetakis, président de l'Association canadienne de la paie. C'est pourquoi l'Association canadienne de la paie s'intéresse depuis plus de 10 ans aux recherches sur le stress financier éprouvé par les nombreux Canadiens qui vivent de paie en paie. Il était tout naturel pour nous de soutenir l'établissement du laboratoire sur le bien-être financier. »

L'Association canadienne de la paie est convaincue que les travaux du laboratoire seront utiles aux membres, qui sont des acteurs de plus en plus importants du bien-être financier des employés. Selon des recherches effectuées en 2020, les pertes de productivité découlant du stress financier coûtent chaque année près de 20 milliards de dollars aux employeurs canadiens.

« La Western University remercie l'Association canadienne de la paie pour son don de 750 000 $ qui a servi à la création du laboratoire, a déclaré Chuck Grace, directeur du laboratoire canadien sur le bien-être financier. Outre sa généreuse contribution, l'Association nous a fourni une foule de données que nos chercheurs de calibre mondial pourront utiliser pour mieux comprendre le bien-être financier des Canadiens. »

Chuck Grace est chargé de cours en finances à l'Ivey Business School de la Western University et donne des cours sur la gestion du patrimoine personnel, les placements institutionnels et la technologie financière.

LE LABORATOIRE CANADIEN SUR LE BIEN-ÊTRE FINANCIER

Situé à la Western University, le laboratoire canadien sur le bien-être financier a comme partenaires l'Association canadienne de la paie, Ceridian, Morneau Shepell et Aligned Capital Partners inc.

L'équipe d'experts du laboratoire appliquera les meilleures approches analytiques, y compris la modélisation financière et l'apprentissage machine, aux données fournies par chaque partenaire de l'industrie. L'exhaustivité de ces données, qui se concentrent sur le Canada, permettra à l'équipe de recherche d'acquérir une compréhension plus approfondie, détaillée et complète, de sujets complexes comme le bien-être financier et la résilience.

Loin d'avoir une mission purement pédagogique, le laboratoire aura pour objectif de transformer les connaissances en informations et outils fondés sur des données probantes, et que les Canadiens pourront utiliser pour s'occuper de leur bien-être financier et prendre de meilleures décisions financières.

À PROPOS DE L'ASSOCIATION CANADIENNE DE LA PAIE

Au Canada, 1,5 million d'employeurs comptent sur les spécialistes de la paie pour assurer le versement annuel exact et régulier de 1,02 billion de dollars de salaires et d'avantages imposables et de 345 milliards de dollars de retenues obligatoires, tout en se conformant à plus de 200 exigences réglementaires fédérales et provinciales. En tant que source en matière de connaissances sur la paie canadienne, l'Association favorise la conformité de la paie au moyen de la représentation et de la formation. Pour en savoir plus à son sujet, consultez paie.ca.

À PROPOS DE WESTERN

Western University offre une expérience universitaire incomparable. Depuis 1878, l'Expérience Western associe l'excellence académique à des possibilités de croissance intellectuelle, sociale et culturelle durables permettant de mieux servir nos communautés. Notre excellence en matière de recherche élargit les connaissances et favorise la découverte avec des applications concrètes. Western attire des personnes ayant une vision élargie du monde, qui cherchent à étudier, influencer et diriger la communauté internationale.

SOURCE Association canadienne de la paie

Renseignements: Erin Griffin, L'Association canadienne de la paie, [email protected], (416) 487-3380 ext. 167

Liens connexes

http://www.payroll.ca