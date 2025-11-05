LA PAGE SPORTIVE EST DANS LA POSTE

Le 1er hebdo gratuit de sport voit le jour!

MONTRÉAL, le 5 nov. 2025 /CNW/ - Les amateurs de sports montréalais seront comblés. Dès le 10 novembre, LA PAGE SPORTIVE deviendra le 1er et seul hebdo gratuit consacré au sport.

Un média québécois 100% indépendant et 110% passion, LPS sera imprimé par TC Transcontinental, puis distribué par Postes Canada directement dans les boites aux lettres des Montréalais via le cahier Radar.

La signature de LPS se démarque avec son format unique : une publication géante sur deux pages, une première qui redéfinit le média imprimé urbain.

«Malgré les défis dans l'imprimé à l'ère du numérique et de la technologie, le papier demeure un incontournable, affirme le rédacteur en chef de La Page Sportive, Louis-André Larivière. On le tient, on le lit, on le remet à d'autres. On est enthousiasmés de revenir à la base, parce que rien ne compare au papier.

«Bien sûr, nous avons un site web dont nous sommes très fiers et il sera le catalyseur de tout notre contenu. Le sport ne cesse de gagner en popularité. Les gens en mangent. Il n'y a pas meilleur moment pour leur livrer du contenu original à leur porte.»

En moyenne, 60 000 exemplaires seront en circulation dans le grand Montréal chaque semaine lors de ce projet pilote de six mois. Tout le contenu sera produit par l'équipe de rédaction de LPS.

Franchises disponibles

Une fois le produit lancé, une expansion est ciblée dès la première année.

Ainsi, des franchises sont disponibles dans plusieurs régions du Québec, dont Laval, Vaudreuil-Dorion, Valleyfield, Trois-Rivières, Drummondville, Saint-Jérôme, Sorel/Joliette, Shawinigan, Sherbrooke, Saguenay, Chicoutimi, Québec, Longueuil, Gatineau, Rouyn-Noranda, Val-d'Or, Rimouski et Gaspé.

«Le but des franchises est de permettre aux différentes régions de s'identifier à un contenu sportif aussi général que local dans LPS, d'ajouter Louis-André Larivière. On veut donner une voix aux régions, leurs acteurs et leurs annonceurs locaux pour qu'ils s'y retrouvent. C'est un moyen simple et efficace d'y parvenir tout en célébrant la passion du sport à tous les niveaux.»

À propos de La Page Sportive

Conçu par Louis-André Larivière, journaliste sportif possédant près de 20 ans dans le milieu, et Nicolas Lajule, infographiste de métier. Les deux cofondateurs sont liés d'amitié depuis leurs études au Cégep de Saint-Laurent dans les années 1990.

SOURCE La Page Sportive

Informations aux médias : Louis-André Larivière, rédacteur en chef, [email protected]