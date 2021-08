TORONTO, le 25 août 2021 /CNW/ - ABC Alpha pour la vie Canada est heureux dévoiler les noms du grand gagnant et les gagnants de mentions honorables du Prix de l'innovation en littératie de la Canada Vie (PIL). Ces reconnaissances présentées annuellement soulignent le travail des organismes qui développent et mettent en œuvre des programmes de littératie innovateurs destinés aux personnes apprenantes adultes au sein de communautés partout au Canada.

Cette année, le grand gagnant du PIL est l'organisme Pacific Immigrant Resources Society; cet organisme recevra 20 000 $ qui pourra servir à l'élaboration de sa programmation à l'avenir. Les gagnants de mentions honorables recevront chacun 5 000 $.

Chacun des gagnants a su démontrer que son programme contribuait de façon positive à la vie des personnes apprenantes adultes ainsi qu'à leur communauté respective ; de plus, ils ont su offrir des exemples de programmes que d'autres organismes ont pu adapter.

« Nous avons été enchantés de prendre connaissance des incroyables soumissions que nous avons reçues cette année et de découvrir comment ces programmes dans le domaine de la littératie ont un impact considérable dans la vie des Canadiens et Canadiennes, note Elizabeth Robinson, directrice des programmes chez ABC Alpha pour la vie Canada. Nous tenons à remercier la Canada Vie pour son appui continu envers ce prix qui permet au domaine de la littératie de continuer son superbe travail visant à aider les personnes apprenantes adultes à améliorer leurs compétences en littératie tout en offrant aux organismes dans ce domaine l'occasion de partager leurs meilleures pratiques au sein de leur communauté. »

Depuis sa création en 2012, 50 PIL ont été décernés à des organismes voués à la littératie partout au pays (10 grands prix et 40 mentions honorables), ce qui représente un financement d'une valeur de 400 000 $ dans ce domaine.

« Nous sommes fiers d'aider ABC Alpha pour la vie Canada à reconnaitre le travail des organismes communautaires dévoués à améliorer les compétences en matière de littératie des adultes et à fournir aux personnes apprenantes à l'échelle du pays les outils dont elles ont besoin pour réussir à l'avenir, souligne Debbie Down, directrice des relations communautaires chez la Canada Vie. Le Prix de l'innovation en littératie de la Canada Vie a pour but de reconnaitre le besoin pour ces programmes ainsi que l'impact positif que ceux-ci ont au sein de leurs communautés. Nous offrons nos sincères félicitations à la Pacific Immigrant Resources Society ainsi qu'aux gagnants de mentions honorables. »

L'organisme Pacific Immigrant Resources Society recevra le PIL en octobre dans le cadre d'un événement virtuel. La présentation du prix, suivie d'une discussion modérée, mettra en vedette tous les gagnants des PIL 2021, afin de partager ces modèles des meilleures pratiques dans le secteur de la littératie. Cliquez sur ce lien pour vous inscrire à cet événement (qui se déroulera en anglais seulement).

GRAND GAGNANT, recevant 20 000 $

Pacific Immigrant Resources Society, Vancouver, Colombie-Britannique

Programme : Trauma-Informed Community English Class for Immigrant and Refugee Women (Cours d'anglais tenant compte des traumatismes et destiné aux femmes immigrantes et réfugiées.)

Ce programme a été conçu pour répondre aux besoins des femmes immigrantes et réfugiées possédant des connaissances très limitées en anglais qui sont nouvellement arrivées au Canada et à faible revenu. La plupart de ces familles ont plusieurs enfants à charge et ne peuvent pas se payer des frais de garde, ce qui veut dire que les femmes doivent demeurer à la maison pour prendre soin des enfants. Ce programme vise donc à fournir un environnement sécuritaire, accueillant et accessible (quel que soit leur statut en matière d'immigration) qui répond aux besoins de ces femmes, se déroulant dans des emplacements pratiques et offrant des services de garde adéquats, ce qui favorise leur apprentissage.

Ce programme vise à assurer le développement de connaissances de base et intermédiaires de l'anglais qui pourront servir à interagir au sein de leur communauté, de mieux prendre connaissance et d'établir des liens avec les ressources disponibles dans leur communauté. Cela permet donc aux femmes immigrantes et réfugiées d'apprendre à connaitre les services dont elles ont besoin pour résoudre leurs problèmes d'établissement, d'y accéder et de les naviguer avec succès. Le programme vise aussi à favoriser la création de liens et encourager les participantes à entretenir des relations entre elles dans le but de développer un sens d'appartenance à une communauté, d'accroitre leur sensibilisation aux diverses cultures et, conséquemment, de réduire leur isolement.

MENTIONS HONORABLES, recevant 5 000 $ chacun

Canada Learning Code, Toronto, Ontario

Programme : Digital Skills for Entrepreneurship (Compétences numériques pour l'entrepreneuriat)

Le programme Compétences numériques pour l'entrepreneuriat vise à enseigner aux personnes apprenantes les compétences numériques de base qui leur permettront d'agir sur un concept d'affaires ou d'accroitre le développement d'une entreprise existante. À la fin de ce cours, les personnes apprenantes sont en mesure de mettre en pratique des compétences fondamentales au quotidien, de créer une présence en ligne pour leur entreprise et de faire partie d'un réseau de petites entreprises au sein de leur communauté. L'objectif du programme est d'appuyer les personnes apprenantes dans l'apprentissage des compétences de base numériques, qu'il s'agisse d'accéder à un navigateur Web, de comprendre les médias sociaux ou d'utiliser des outils comme Google Sheets pour gérer un budget. On présente aussi aux personnes apprenantes des outils numériques visant à développer l'image de marque et faire la mise en marché de leur entreprise.

Centre for Family Literacy, Edmonton, Alberta

Programme : Family Book Club (Club de lecture en famille)

Le Club de lecture en famille vise à encourager la participation des familles, quel que soit le niveau de littératie des membres de celle-ci. Le Centre for Family Literacy offre aux familles participantes des trousses de littératie composées de livres, de matériaux d'artisanat et d'activités d'apprentissage - bref, tout ce dont elles auront besoin pour participer au programme. Des animateurs accompagnent les participants et participantes dans la lecture partagée d'un livre ; on encourage tous les participants à lire une portion du livre en question à voix haute. Par la suite, tous et toutes participent à une discussion au sujet du livre ainsi qu'aux activités d'artisanat et de rédaction. Le programme vise à favoriser le partage d'expériences littéraires entre les membres d'une famille en mettant l'accent sur les personnes adultes et en utilisant un contenu pertinent pour toutes les familles afin de les aider à atteindre leurs objectifs. Les adultes deviennent donc les cocréateurs de leur apprentissage, ce qui rend l'expérience plus significative pour eux.

Construction Association of PEI, Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard

Programme : Youth in Trades (Les jeunes et les métiers)

Durant huit semaines le programme Les jeunes et les métiers offre à des cohortes de jeunes une formation en salle de classe suivie de 14 semaines de placement dans un environnement de travail que la personne participante a choisi. Durant les huit semaines en salle de classe, les cohortes sont invitées à approfondir un certain nombre de compétences clés liées à l'employabilité et à la vie de tous les jours à l'aide d'exercices individuels ou effectués en groupes et visant à mettre l'accent sur l'importance de l'utilisation des documents, la numératie et la littératie. Elles doivent aussi participer à des activités soulignant l'importance des compétences essentielles. L'exposition représente une étape essentielle à la préparation des personnes participantes aux réalités quotidiennes du monde du travail.

Projet Literacy Network, Waterloo-Wellington, Kitchener, Ontario

Programme : Get Set Learn Family Literacy Peer Program (Programme de préparation à l'apprentissage visant la littératie familiale)

Le Programme de préparation à l'apprentissage visant la littératie familiale vise à encourager les personnes apprenantes adultes qui sont aussi des parents sur le plan d'égal à égal à déboucher sur d'autres résultats du programme et à offrir une occasion aux personnes apprenantes (leurs pairs) d'apprendre et de développer des compétences fort utiles. En qualité de pairs, d'anciens participants du programme obtiennent une formation afin de prendre un rôle de leadeur afin d'aider des familles et d'optimiser des activités axées sur la littératie, ce qui permet d'accroitre à la fois les niveaux de littératie du parent et de l'enfant. Le programme donne aux pairs, qui reçoivent de l'appui de Travail Ontario ou vivent dans la pauvreté, l'occasion d'accroitre leurs compétences et d'obtenir l'expérience dont ils auront besoin pour éventuellement accéder aux voies de l'éducation, de la formation ou de l'emploi.

À propos d'ABC Alpha pour la vie Canada

ABC Alpha pour la vie CanadaMD est un organisme sans but lucratif dont la mission consiste à renforcer les organisations qui œuvrent à promouvoir l'apprentissage chez les adultes en concevant et en appuyant l'utilisation de matériel et de ressources d'apprentissage de niveau débutant de grande qualité, rédigés dans un langage clair. Nous entrevoyons un Canada au sein duquel tous les citoyens ont les outils et les occasions dont ils ont besoin pour améliorer leurs compétences essentielles et leur niveau d'alphabétisation. Pour en savoir plus sur la littératie numérique ou sur les programmes d'ABC Alpha pour la vie Canada, consultez le abcalphapourlavie.ca.

À propos de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie

La Canada Vie est un chef de file du secteur de l'assurance, de la gestion de patrimoine et des avantages sociaux qui vise à améliorer le bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Depuis plus de 170 ans, les particuliers, les familles et les propriétaires d'entreprise de partout au pays savent qu'ils peuvent compter sur nous pour leur fournir des conseils avisés et pour tenir nos engagements.

Depuis le 1er janvier 2020, la Great-West, la London Life et la Canada Vie forment une seule compagnie, la Canada Vie. Aujourd'hui, nous sommes heureux de servir plus de 12 millions de clients d'un océan à l'autre.

