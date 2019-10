La nuit des chercheur.euse.s - Une soirée festive et décalée pour démystifier la recherche!

MONTRÉAL, le 23 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le vendredi 15 novembre prochain, réservez votre soirée : car Espace pour la vie présente en effet la première édition de La Nuit des chercheur.euse.s. Cette première édition montréalaise est inspirée de la Nuit Européenne des Chercheur.e.s, un événement qui en est à sa 15e édition dans plusieurs régions de France.

Les avancées technologiques et l'état de l'environnement poussent les chercheur.euse.s à voir plus grand, plus vite. Espace pour la vie ouvre ses portes au grand public et propose de rencontrer plusieurs d'entre eux lors d'un vendredi soir complètement fou, dans une ambiance festive et décalée, au rythme de la musique d'un DJ!

Pour l'occasion, les chercheurs et les chercheuses du Biodôme, de l'Insectarium, du Jardin botanique et du Planétarium Rio Tinto Alcan lèveront le voile sur leur travail au quotidien, sur les enjeux qui les animent, la passion qui les habite et la manière dont ils contribuent à faire avancer les connaissances scientifiques. C'est une occasion unique et inusitée de côtoyer les protagonistes de la recherche qui révèleront l'univers dans lequel il.elle.s évoluent au quotidien et à quoi ressemble leur vie en 2019. Vous serez surpris par l'humour et la dérision dont il.elle.s sont capables!

La journaliste scientifique et animatrice de l'activité Bons coups, bad coups!, Marianne Desautels-Marissal, a sauté sur l'occasion de participer à cette première édition de La Nuit des chercheur.euse.s à Montréal. « Les gens croient trop souvent que la science n'est pas à leur portée. Or, quand on écoute les scientifiques expliquer leur projet, on se rend vite compte que ce n'est pas si sorcier. Et cette soirée, c'est l'occasion parfaite pour s'amuser, apprendre et interagir avec des chercheurs et des chercheuses qui adorent leur métier. La science est une aventure fascinante et c'est ce que nous voulons faire découvrir au public dans une ambiance de fête. »

AU PROGRAMME DE LA SOIRÉE :

Speed dating!

Un face-à-face chronométré. Préparez vos questions!

Pièce à convictions

Manipulez les objets et le matériel terrain. Piquez une petite jasette avec les chercheur.euse.s.

Espace Acfas

Visionnez les prestations des lauréats de « Ma thèse en 180 secondes ». Impressionnant!

Lite Brite GÉANT

Illuminez votre créativité!

Bons coups, bad coups!

Découvrez les bons - et moins bons - coups de nos chercheur.euse.s en 15 minutes, top chrono.

« Nos quatre institutions représentent un pôle important de la recherche scientifique au pays et à l'international, explique Charles-Mathieu Brunelle, directeur d'Espace pour la vie. Mais, ce qui est plus important encore, ce sont les échanges et les dialogues que nous établissons avec le public. D'ailleurs, les chercheurs et chercheuses qui participeront à cette soirée se font déjà une joie de partager leurs passions et d'expliquer simplement ce qu'ils font au quotidien. C'est une occasion unique pour eux! »

TRACEZ L'HISTOIRE DE L'ÉVOLUTION

En 2019, Espace pour la vie explore la nature et la biodiversité à travers le prisme de l'évolution. Comment des phénomènes, échelonnés sur plusieurs millénaires, ont-ils pu construire la fascinante histoire de la vie sur notre planète? Un parcours passionnant à tracer et à découvrir!

Espace pour la vie regroupe sur un même site le Biodôme, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium Rio Tinto Alcan. Ces quatre institutions prestigieuses de la Ville de Montréal forment le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Ensemble, elles amorcent un mouvement audacieux, créatif et urbain, où se repense le lien entre l'humain et la nature, et où se cultive une nouvelle façon de vivre.

AIDE-MÉMOIRE :

Pochette de presse et visuels : http://bit.ly/LaNuitChercheurs2019

SOURCE Espace pour la vie

Renseignements: Stéphanie Quirion, Associée et vice-présidente, Kilicom Relations publiques, T : 514-845-8222 poste 223, C : 514-260-0603, squirion@kilicom.com; Pamela Daoust, Chargée de communication, Espace pour la vie, T : 514-868-3053, C : 514-250-7753, pamela.daoust@ville.montreal.qc.ca

