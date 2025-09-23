NANKIN, Chine, 23 septembre 2025 /CNW/ -- Le 20 septembre, des lauréats du prix Nobel, des universitaires, de jeunes scientifiques et des professionnels émergents en recherche et développement du monde entier se sont réunis sur les rives du fleuve Yangtsé à Nankin pour explorer des manières d'intégrer l'innovation scientifique et industrielle. Lors de la séance de Nankin du Forum mondial des jeunes scientifiques, la Nouvelle zone de Jiangbei a officiellement lancé ses 20 mesures pour le développement de la jeunesse et le regroupement de talents dans la Nouvelle zone (ci-après appelées "les Mesures"), lançant un appel mondial pour attirer des talents.

Les Mesures établissent un système de soutien harmonieusement connecté pour l'attraction et la culture des talents, avec des dispositions ciblées couvrant divers groupes de talents et leurs besoins de développement : Les scientifiques de premier plan qui dirigent la construction de grandes installations scientifiques ont droit à un soutien combiné pouvant atteindre 100 millions de RMB ; les experts de haut niveau peuvent obtenir jusqu'à 30 millions de RMB en financement pour faire progresser l'industrialisation de leurs résultats de recherche. Les principales plateformes d'innovation sont autorisées à établir des postes honorifiques ou à temps partiel, chaque projet prenant en charge ces rôles jusqu'à 2 millions de RMB. Les entreprises qui recrutent des talents de haut niveau peuvent recevoir une subvention annuelle pouvant atteindre 1 million de RMB. Pour les talents de haut niveau (nationaux comme étrangers) participant à l'initiative de "nomination conjointe université-local", une subvention salariale de cinq ans, soit l'équivalent de 30 % de leur salaire annuel, sera versée.

Pour canaliser les ressources précisément dans l'innovation et l'entrepreneuriat, les Mesures introduisent un programme de validation de principe "utiliser d'abord, payer plus tard", qui alloue jusqu'à 5 millions de RMB par projet pour la validation de concept et la maturation d'initiatives à l'échelle pilote. Les projets pionniers bénéficient d'un dispositif "subvention + capital", offrant à un projet phare jusqu'à 30 millions de RMB de financement. Les entreprises dirigées par des talents qui obtiennent des subventions en science et technologie au niveau provincial ou supérieur reçoivent jusqu'à 20 millions de RMB en fonds de contrepartie, tandis que celles qui sont admises à la liste nationale des technologies de rupture obtiennent jusqu'à 10 millions de RMB par projet. Chaque année, les fonds au niveau district investissent dans pas moins de 150 projets, chaque projet recevant en moyenne au moins 5 millions de RMB.

En outre, la politique met en œuvre des mesures concrètes et robustes pour renforcer la protection des droits des talents, ainsi que leur accès au logement, aux soins médicaux et à l'éducation. Cela crée un écosystème d'innovation et d'entrepreneuriat plus attrayant, permettant à tous les types de talents de la Nouvelle zone de Jiangbei de se concentrer entièrement sur l'innovation et de s'unir pour poursuivre le développement.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2777908/image.jpg

