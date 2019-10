La nouvelle vie de « THE BROKEN BUTTERFLY », un film rare de 1919 restauré 100 ans plus tard, en 2019

« Je suis reconnaissant pour ce partenariat de The Film Foundation avec LOUIS XIII. Voilà de nombreuses années qu'ils apportent un généreux soutien aux programmes d'éducation, de préservation et d'exposition de la fondation. LOUIS XIII est passionné par son propre héritage, et il est gratifiant de savoir que le personnel est aussi engagé à protéger l'héritage cinématographique de la planète et à partager des œuvres d'art exceptionnelles avec les spectateurs pour les décennies à venir », soutient Martin Scorsese, fondateur et président de The Film Foundation.

La première a eu lieu le 4 octobre à l'hôtel Whitby de New York, suivie d'une séance exclusive de questions-réponses et d'un souper privé avec Martin Scorsese et Ludovic du Plessis, directeur général mondial à LOUIS XIII. Des participants remarquables se sont joints à eux, dont Kelly Rutherford, Halston Sage, Jean Reno, Fran Lebowitz, J. Smith-Cameron, Stellene Volandes, Brigitte Lacombe, Kenneth Lonergan et bien d'autres pour célébrer cette incroyable restauration du film. La première new-yorkaise marque le début d'une série de représentations à Londres et à Los Angeles avec des réalisateurs invités spéciaux.

« Grâce à The Film Foundation et à Martin Scorsese, THE BROKEN BUTTERFLY peut être visionné une fois de plus un siècle plus tard. Restaurer ce pan de mémoire est, pour nous à LOUIS XIII, un véritable honneur et un plaisir. Le temps est notre matière première », affirme Ludovic du Plessis, directeur général mondial à LOUIS XIII.

Le film THE BROKEN BUTTERFLY, par Maurice Tourneur, a été présenté pour la première fois en 1919, mais aucune représentation n'a eu lieu depuis. Aujourd'hui, 100 ans plus tard, il a été restauré tant bien que mal avec le soutien de LOUIS XIII Cognac. Le film raconte l'histoire éternelle de l'amour perdu et retrouvé, des émotions et des souvenirs qui façonnent l'existence.

Seulement 20 pour cent des films américains produits dans les années 1910 et 1920 subsistent de manière intégrale, ce qui rend si spéciale la présentation d'un film muet entièrement restauré. Et lorsque cette production est un joyau rare créé par un artiste cinématographique de renom, l'événement est vraiment extraordinaire. Fondée en 1990 par Martin Scorsese, The Film Foundation a contribué à restaurer plus de 850 films, lesquels sont ensuite présentés lors de festivals et dans des musées, des théâtres et des établissements d'enseignement du monde entier. En ce qui concerne THE BROKEN BUTTERFLY, une restauration numérique 4K massive ayant duré plus de 6 mois a été requise avant de présenter le film à un auditoire.

