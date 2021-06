La nouvelle solution SaaS de Nuvoola permet aux chaînes d'approvisionnement d'obtenir de l'information stratégique et une visibilité sur leurs opérations logistiques

Une nouvelle solution pour optimiser l'efficacité opérationnelle dans les cours et les terminaux Tweet this

Grâce à sa fonction de réservation en libre-service, les transporteurs et les expéditeurs peuvent réserver un créneau horaire, ce qui permet au site d'optimiser la logistique de ses opérations et d'accroître la productivité des travailleurs en synchronisant les demandes de réservation avec la capacité des quais ou du terminal.

Facilement intégré aux systèmes de caméras existants, LUKE AI MDC utilise la vision par ordinateur pour numériser et centraliser de l'information tel que les entrées et les sorties des camions, remorques et conteneurs, ainsi que les bons de commande, les numéros de scellés et la température.

Le kiosque d'enregistrement libre-service et sans contact de Nuvoola peut être installé à l'entrée des sites pour automatiser l'identification et l'enregistrement des chauffeurs et véhicules tout en permettant un accès sécurisé au site. Une fois identifiés, le kiosque indique la destination, améliorant ainsi la fluidité des opérations et augmentant la capacité de traitement. Jumelé au système de réservation, ce processus permet de réduire les temps d'arrêt et les embouteillages à l'entrée des sites.

La solution génère également des indicateurs de performance opérationnelle en temps réel par l'entremise de tableaux de bord multisites personnalisables permettant d'identifier rapidement les opportunités pour accroître l'efficacité des opérations et pour réduire les coûts.

« Nous sommes ravis de pouvoir combler l'écart entre le transport et les entrepôts grâce à une solution rapide à déployer qui simplifie les opérations dans les cours et les terminaux. Notre solution offre une visibilité complète sur les actifs, l'inventaire et les livraisons. Les entreprises peuvent améliorer leur productivité grâce à l'automatisation et à une meilleure communication entre les équipes de travail et les transporteurs » a déclaré Martin Renière, président de Nuvoola. « Elles peuvent à la fois accroître la satisfaction de leurs partenaires tout en évaluant leur performance ».

À propos de Nuvoola

Nuvoola est un fournisseur de solutions d'intelligence artificielle SaaS qui améliore les performances opérationnelles grâce à l'automatisation et à la visibilité en temps réel. Nous transformons la vidéo, la voix et les données en intelligence exploitable, libérant les travailleurs des tâches répétitives et fastidieuses afin qu'ils puissent être réaffectés à d'autres priorités stratégiques. Notre solution automatise les processus grâce à notre expertise dans l'apprentissage machine, les services cloud et la connectivité des objets.

