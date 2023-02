La nouvelle solution Decision ManagerMC de FutureDial automatise les flux de travail des installations de remise à neuf des appareils mobiles

Le système personnalisable automatise le traitement des décisions de flux de travail issues d'instructions conditionnelles et l'acheminement des appareils mobiles en cours de remise à neuf dans les entrepôts de la chaîne d'approvisionnement des appareils mobiles

SUNNYVALE, Californie, 27 février 2023 /CNW/ - FutureDial Incorporated , le principal fournisseur de solutions d'automatisation, d'information et de gestion logistique pour l'industrie des appareils mobiles, a annoncé le lancement de sa récente innovation, Decision ManagerMC, qui automatise les prises de décisions concernant les règles administratives issues d'instructions conditionnelles pour le traitement des téléphones mobiles d'occasion dans les entrepôts de remise à neuf.

Depuis plus de 20 ans, FutureDial apporte des innovations à l'industrie de la logistique inverse dans la chaîne d'approvisionnement des appareils mobiles. Decision ManagerMC est le nouvel ajout à la plateforme éprouvée de FutureDial qui offre des solutions d'automatisation à la fine pointe de la technologie pour l'industrie de la remise à neuf des téléphones mobiles. Plus de 1,5 milliard de tests ont été effectués sur des appareils mobiles dotés des solutions de FutureDial.

Technologie novatrice qui améliore la prise de décisions dans les installations de remise à neuf

Decision ManagerMC automatise la prise de décisions dans les opérations d'entrepôt, fournissant des conseils automatisés pour accélérer les décisions de manutention et d'acheminement, réduisant ainsi le congestionnement et les erreurs. Le système automatise les règles commerciales prédéfinies du client afin de fournir des conseils précis en temps opportun tout au long de la chaîne de traitement, d'accélérer le flux de travail et d'améliorer l'efficacité.

Voici la déclaration d'Angel Anderson, gestionnaire, Solutions de produits, FutureDial : « Nous avons conçu Decision Manager pour automatiser les règles commerciales et les instructions conditionnelles propres au client qui régissent tout le traitement et la manipulation d'un appareil mobile à divers points de contact dans une opération de remise à neuf. Les flux de travail flexibles sont appliqués de manière continue pour chaque appareil. L'état unique de chaque appareil détermine les décisions sur base individuelle et le routage qui doit s'ensuivre. Ce système est spécial en ce sens qu'il n'attribue pas simplement le même routage pour les lots d'appareils; tout est déterminé en fonction de la situation, en fonction de l'appareil unique qui circule à ce moment-là. »

Élimine les conjectures dans la prise de décisions relatives au traitement

Decision ManagerMC est personnalisable pour différents cas d'utilisation tout au long de l'opération de traitement. Le stratège en chef de FutureDial, Steve Manning, a parlé de l'élimination des conjectures, de l'amélioration de la prise de décisions et de la rationalisation des flux de travail pour le traitement des appareils mobiles : « Nous sommes ravis de mettre sur le marché cette technologie révolutionnaire. Decision Manager est un produit extrêmement souple qui s'adapte à une grande variété de cas d'utilisation. Le système simplifie les flux de travail des opérateurs, ce qui permet de traiter un plus grand nombre de téléphones en moins de temps et de façon plus efficace. »

Autonome ou intégré aux systèmes du client

Decision ManagerMC peut fonctionner comme un produit autonome ou peut être intégré à d'autres solutions de FutureDial comme SMART ReceiveMC, ainsi qu'au système de gestion d'entrepôt existant d'un client ou à d'autres systèmes externes. En tant que solution infonuagique, Decision ManagerMC n'est pas un logiciel qui doit être installé, mais plutôt une solution qui s'intègre à d'autres systèmes et qui ne nécessite aucun composant matériel.

Angel Anderson explique que « l'un des principaux avantages de Decision Manager est qu'il n'est pas nécessaire d'effectuer un codage en dur des instructions conditionnelles propres au client au niveau de son système, il suffit d'une intégration toute simple. Cette tâche est externalisée au niveau infonuagique du système, ce qui permet aux ingénieurs de gagner du temps et offre une économie d'efforts du côté du client. Le système est très personnalisable et s'adapte facilement aux règles commerciales uniques. Il s'intègre harmonieusement à l'infrastructure existante et s'adapte à la croissance. »

Configuration facile pour un déploiement efficace

Decision ManagerMC est conçu pour faciliter la configuration des profils de règles propres aux clients et leur utilisation. Les administrateurs utilisent une console simple pour créer, sélectionner et charger les profils de règles d'affaires suivant les instructions conditionnelles dont ils ont besoin pour leurs opérations, et tous les systèmes interagissent avec Decision ManageMC par le biais de l'interface infonuagique. Cela offre aux clients un emplacement centralisé pour stocker et configurer facilement leurs règles commerciales (la logique de prises de décisions suivant les instructions conditionnelles) pour tous les points de contact dans le traitement de leur appareil mobile.

