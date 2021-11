/C O R R E C T I O N de la source -- Crave/

« J'ai toujours été animé par une grande curiosité dans toutes les sphères de mon quotidien », avoue Laurent Duvernay-Tardif. « Tout au long des tournages, j'ai eu la chance de rencontrer des intervenantes et intervenants très pertinents et de plonger au cœur de sujets qui me passionnent en réalisant moi-même des expériences reliées à mes questions. »

« La curiosité de Laurent est contagieuse et on s'investit rapidement dans ses interrogations et dans son grand désir d'obtenir des réponses. J'AI UNE QUESTION est une série intelligente qui se consomme tout en légèreté grâce à l'énergie positive de Laurent. Les questions qu'il pose sont d'actualité et sauront interpeler directement le public de Crave » ajoute Mélanie Bhérer, directrice générale, Variété, style de vie et documentaire chez Bell Média.

Peut-on éliminer la drogue du sport?

Environ 8 millions de sportifs amateurs et professionnels se droguent chaque année dans le monde. Laurent tente de comprendre ce qui peut bien les pousser vers des substances interdites… D'ailleurs, qu'est-ce qui fait qu'une substance est permise ou non? Comment les jeunes sportifs trouvent-ils leurs drogues? À qui revient la faute du dopage, au fond? Et est-ce qu'il est là pour de bon?

