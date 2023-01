LA NOUVELLE PRESSE NUMÉRIQUE DE POLLARD BANKNOTE MET EN VALEUR LA BEAUTÉ DE LA FAUNE DU QUÉBEC DANS LES NOUVEAUX BILLETS DE JEU INSTANTANÉ BORÉAL

WINNIPEG, MB, le 9 janv. 2023 /CNW/ - Pollard Banknote Limited (« Pollard Banknote ») (TSX : PBL) félicite Loto-Québec pour le lancement de sa série de billets de jeu instantané Boréal, le premier jeu canadien conçu spécialement pour la nouvelle presse à impression numérique de Pollard Banknote. Le jeu, dont le lancement est prévu le 9 janvier, présente 30 images différentes d'espèces sauvages du Québec.

Quatre billets du nouveau jeu de Loto-Québec, Boréal. Photographie de Jean-Simon Bégin. (Groupe CNW/Pollard Banknote Limited)

La nouvelle technologie d'impression numérique de Pollard Banknote offre des possibilités créatives infinies, enrichissant les expériences de jeu instantané et ouvrant une nouvelle ère de concepts et d'options de jeu. La technologie d'impression numérique permet d'obtenir un plus grand nombre d'images distinctes dans un billet de jeu instantané tout en améliorant la qualité graphique des billets, ce qui donne des images nettes, dynamiques et riches en détails. De magnifiques photographies saisissantes de la faune du Québec sont présentées dans la série Boréal, créant un billet accrocheur qui se démarquera chez les détaillants.

« Loto-Québec est ravie d'être la première société de loterie au Canada à créer un concept pour la nouvelle presse numérique de Pollard Banknote. Ce processus se prête bien à l'imagerie photographique et augmente le nombre de scènes que nous pouvons commercialiser, déclare Anne-Marie Voyer, directrice des produits et du développement, Loto-Québec. Afin de tirer le meilleur parti de ces caractéristiques et de rejoindre les attentes de nos joueurs, nous avons choisi des photographies de la faune du Québec prises par le photographe primé Jean-Simon Bégin. Cela nous permet de présenter aux consommateurs la diversité de la faune du Québec. »

« L'équipe de Pollard Banknote est heureuse de collaborer avec Loto-Québec sur les nouveaux billets instantanés Boréal, souligne Julia Cloutier, directrice principale des ventes et du marketing, Pollard Banknote. Loto-Québec a profité pleinement de nos procédés numériques exclusifs pour cette série de jeux, et les images obtenues sont exceptionnelles. Le partenariat que nous avons bâti avec Loto-Québec nous est précieux, et nous explorons toujours des façons d'ajouter de la valeur au portefeuille de la société de loterie. La série Boréal illustre l'engagement de Pollard Banknote envers des jeux exceptionnels, un facteur clé du succès continu de nos partenaires de loterie. »

Loto-Québec a pour mission de gérer de manière responsable et efficace les jeux de hasard de façon contrôlée et mesurée, dans l'intérêt de tous les Québécois. Le divertissement est au cœur de ses activités. Loto-Québec offre du divertissement aux Québécois depuis plus de 50 ans. Au cours de l'année 2021-2022, elle a remis près de 1,5 milliard de dollars en prix à des gagnants de loterie, un record pour la société d'État. Les opérations de Loto-Québec profitent aux Québécois.

À propos de Pollard Banknote

Pollard Banknote est un partenaire majeur pour plus de 60 sociétés de loterie dans le monde, offrant des billets de jeu instantané de première qualité, des jeux sous licence, des options de billets à la caisse et des solutions de marchandisage qui stimulent les ventes de son portefeuille de Schafer Retail Solutions +. L'entreprise offre également une gamme complète de produits numériques, allant des applications de jeu de calibre international aux solutions complètes d'engagement des joueurs et de loterie interactive, y compris des services de marketing stratégique et de gestion. L'entreprise a fait ses preuves en matière d'innovation et a des décennies d'expérience pour aider les sociétés de loterie à maximiser l'engagement des joueurs, les ventes et les profits pour de bonnes causes. Pollard Banknote offre également des billets à languette, des cartes de bingo, des distributeurs automatiques de billets de loterie ainsi que des jeux électroniques et des appareils de jeu Diamond Game et Compliant Gaming aux organismes de bienfaisance et aux autres marchés du jeu en Amérique du Nord. Établie en 1907, la société Pollard Banknote est détenue à environ 64,3 % par la famille Pollard et à 35,7 % par des actionnaires publics, et elle est cotée à la Bourse de Toronto (TSX : PBL). Pour de plus amples renseignements, consultez notre site Web à l'adresse www.pollardbanknote.com.

Déclarations prospectives

Certaines déclarations dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des déclarations et des informations « prospectives », qui supposent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels soient sensiblement différents des résultats, du rendement ou des réalisations futurs exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Lorsqu'ils sont utilisés dans ce document, ces énoncés comprennent des mots tels que « pourrait », « sera », « s'attend », « croit », « prévoit » et d'autres termes similaires. Ces déclarations reflètent les attentes actuelles de la direction en ce qui concerne les événements futurs et le rendement opérationnel et visent seulement la période commençant à la date du présent document. Il ne faut pas s'attendre à ce que ces renseignements soient mis à jour, complétés ou révisés en toutes circonstances, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, de circonstances changeantes, d'événements futurs ou autrement.

