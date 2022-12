La nouvelle Ontario Dementia Care Alliance est lancée dans le but de créer une province plus sensible aux besoins des personnes vivant avec un trouble neurocognitif

Le groupe d'experts fournira des recommandations proactives et fondées sur des données probantes chiffrées et réalisables

TORONTO, le 20 déc. 2022 /CNW/ - Un groupe de 17 experts de premier plan dans le domaine des soins aux personnes vivant avec un trouble neurocognitif s'est réuni ce mois-ci pour créer l'Ontario Dementia Care Alliance (ODCA) : un nouvel organisme consultatif qui cherche à transformer les soins aux personnes vivant avec un trouble neurocognitif en Ontario au moyen de recommandations fondées sur l'expérience et des données probantes.

« Les troubles neurocognitifs sont au cœur des défis auxquels sont confrontés nos systèmes de santé et de soins de longue durée, a déclaré Cathy Barrick, cheffe de la direction de la Société Alzheimer de l'Ontario. On dénombre aujourd'hui plus de 260 000 Ontariens vivant avec un trouble neurocognitif, et ce nombre va tripler d'ici 30 ans. Nous sommes à peine en mesure de soutenir les personnes ayant besoin de soins aujourd'hui… et sommes encore moins en mesure de soutenir trois fois ce nombre de personnes. Nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre : sans mesures immédiates fondées sur des données probantes, l'Ontario ne sera pas en mesure de répondre aux besoins en matière de soins de dizaines de milliers de personnes qui recevront un diagnostic de trouble neurocognitif dans les années à venir. »

La mission de l'ODCA consiste à créer un Ontario plus sensible aux besoins des personnes vivant avec un trouble neurocognitif à l'aide de conseils d'experts qui éduqueront, défendront et amélioreront l'accès à des soins de qualité en la matière partout dans la province. Ses membres experts représentent l'éventail complet des soins aux personnes vivant avec un trouble neurocognitif et ils remettront, de manière proactive, des recommandations chiffrées et réalisables au gouvernement de l'Ontario afin d'améliorer l'expérience des clients et des prestataires, mais aussi pour offrir une meilleure valeur.

« Il y a lieu d'être optimiste quant à l'avenir des soins aux personnes vivant avec un trouble neurocognitif, poursuit Mme Barrick. L'Ontario disposera probablement de son tout premier traitement approuvé pour la maladie d'Alzheimer d'ici trois ans, avant les prochaines élections provinciales. Dans l'état actuel des choses, l'Ontario n'est pas prêt à offrir un traitement aux personnes qui en bénéficieraient le plus. Pour y parvenir, il faudra les efforts collectifs des dirigeants du système de santé et du gouvernement provincial : l'ODCA aidera à entamer cette collaboration. »

Les membres experts de l'ODCA sont :

Dre Sandra Black , OC, O. Ont., MD, MSRC : Scientifique principale, Sunnybrook Research Institute; Chaire Brill en neurologie, Département de médecine, Université de Toronto et Sunnybrook Health Sciences Centre.

Scientifique principale, Sunnybrook Research Institute; Chaire Brill en neurologie, Département de médecine, Université de et Sunnybrook Health Sciences Centre. Dr Michael Borrie, MB, ChB, FRCPC : Chef du Département de médecine gériatrique, Hôpital Parkwood; Professeur, École de médecine et de médecine dentaire Schulich de l'Université Western Ontario , Département de médecine, Division de médecine gériatrique.

Chef du Département de médecine gériatrique, Hôpital Parkwood; Professeur, École de médecine et de médecine dentaire Schulich de l'Université , Département de médecine, Division de médecine gériatrique. Dre Sharon Cohen , MD, FRCPC : Directrice médicale et chercheuse principale du site, Toronto Memory Program.

Directrice médicale et chercheuse principale du site, Toronto Memory Program. Andy Donald , RPH, MSc : Fondateur et chef de la direction, The Health Depot Pharmacy.

Fondateur et chef de la direction, The Health Depot Pharmacy. Deb Galet : Vice-présidente, Soins de longue durée et soins ambulatoires et cheffe du patrimoine, Baycrest.

Vice-présidente, Soins de longue durée et soins ambulatoires et cheffe du patrimoine, Baycrest. Dre Jennifer Ingram , MD, FRCPC : Fondatrice, Kawartha Centre -- Redefining Healthy Aging; Professeure adjointe, Trent University , Trent Centre for Aging and Society.

Fondatrice, Kawartha Centre -- Redefining Healthy Aging; Professeure adjointe, , Trent Centre for Aging and Society. Dre Linda Lee , MD, FCFP : Fondatrice, Cliniques de la mémoire MINT; Chaire Schlegel en soins primaires pour les aînés, Institut de recherche sur le vieillissement.

Fondatrice, Cliniques de la mémoire MINT; Chaire Schlegel en soins primaires pour les aînés, Institut de recherche sur le vieillissement. Lisa Levin : Cheffe de la direction, AdvantAge Ontario.

Cheffe de la direction, AdvantAge Ontario. Adam Morrison : Directeur, Politiques et planification, Provincial Geriatrics Leadership Ontario.

Directeur, Politiques et planification, Provincial Geriatrics Leadership Ontario. Dr Tarek Rajji , MD : Chef de la Division du neurodéveloppement adulte et de psychiatrie gériatrique, Centre de toxicomanie et de santé mentale; Directeur général, Toronto Dementia Research Alliance.

Chef de la Division du neurodéveloppement adulte et de psychiatrie gériatrique, Centre de toxicomanie et de santé mentale; Directeur général, Toronto Dementia Research Alliance. Dre Lisa Saksida , PhD, FCAHS, MSRC : Professeure et titulaire de la chaire de recherche du Canada en neurosciences cognitives translationnelles, École de médecine et de médecine dentaire Schulich de l'Université Western Ontario ; Codirectrice scientifique du programme du Fonds d'excellence en recherche BrainsCAN Canada First en neurosciences cognitives, Université de Western Ontario .

Professeure et titulaire de la chaire de recherche du en neurosciences cognitives translationnelles, École de médecine et de médecine dentaire Schulich de l'Université ; Codirectrice scientifique du programme du Fonds d'excellence en recherche BrainsCAN Canada First en neurosciences cognitives, Université de . Dr Rick Swartz , MD, PhD : Neurologue membre du personnel, Sunnybrook Health Sciences Centre; Professeur agrégé, Faculté de médecine de l'Université de Toronto .

Neurologue membre du personnel, Sunnybrook Health Sciences Centre; Professeur agrégé, Faculté de médecine de l'Université de . Laura Tamblyn Watts , LLB : Fondatrice et cheffe de la direction, CanAge.

Fondatrice et cheffe de la direction, CanAge. Barbara Tarrant : Partenaire de soins.

Partenaire de soins. Dre Carmela Tartaglia , MD, FRCPC : Chaire Marion et Gerald Soloway de recherche sur les lésions cérébrales et les commotions cérébrales; Professeure agrégée, Tanz Centre for Research in Neurodegenerative Diseases, Université de Toronto .

Chaire Marion et recherche sur les lésions cérébrales et les commotions cérébrales; Professeure agrégée, Tanz Centre for Research in Neurodegenerative Diseases, Université de . Dre Jennifer Walker , Ph.D. : Scientifique principale et responsable de la santé autochtone, ICES; Chaire de recherche du Canada en santé autochtone, Université Laurentienne; Professeure adjointe, École de santé publique Dalla Lana, Université de Toronto .

Les membres de l'ODCA se réuniront chaque trimestre pour discuter des questions urgentes pertinentes à leur domaine d'expertise. Deux fois par an, coïncidant avec l'énoncé économique de l'automne et le budget provincial, l'ODCA publiera sa liste chiffrée de recommandations éclairées par des experts au gouvernement provincial. Celles-ci seront tangibles et réalisables : des mesures immédiates que la province pourrait prendre pour améliorer l'expérience de soins des fournisseurs et des familles en quelques semaines, et non en quelques décennies, sans nécessairement prendre des engagements de milliards de dollars.

L'ODCA est soutenue administrativement par la Société Alzheimer de l'Ontario. Le soutien financier est fourni par Eisai Canada et Roche Canada, qui siègent également au comité directeur de l'ODCA. Ni la Société Alzheimer ni les bailleurs de fonds n'ont de contrôle éditorial sur les positions de l'ODCA, et les déclarations faites par la Société ne reflètent pas nécessairement les opinions des membres de l'ODCA.

Au sujet de la Société Alzheimer

La Société Alzheimer est une fédération de 26 prestataires de services de soutien de première ligne présente dans toutes les communautés en Ontario. L'année dernière, nous avons soutenu 95 000 clients, y compris des partenaires de soins et des personnes vivant avec un trouble neurocognitif. Nous sensibilisons et formons les médecins et d'autres professionnels de la santé ainsi que le grand public, et nous œuvrons à réduire les préjugés trop souvent associés aux troubles neurocognitifs. En tant que prestataires de services de santé, nous offrons des programmes d'orientation dans le système de soins, de répit pour les partenaires de soins, ainsi que des programmes de jour pour adultes, de loisirs thérapeutiques et bien plus à peu de frais ou gratuitement pour les familles. Avec des centaines de membres du personnel et des milliers de bénévoles, nous cherchons à atténuer les conséquences personnelles et sociales de la maladie d'Alzheimer et des autres troubles neurocognitifs. Nous œuvrons également à promouvoir la recherche pour trouver un remède curatif.

