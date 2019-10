La nouvelle offre ProjectWise 365 et les offres complètes SYNCHRO de Bentley Systems font avancer les jumeaux numériques 4D pour la réalisation de projet

ARC Advisory Group nomme ProjectWise de Bentley Systems n° 1 pour la collaboration BIM.

SINGAPOUR, 30 octobre 2019 /CNW/ - Conférence Year in infrastructure 2019 - Bentley Systems, Incorporated, le premier fournisseur mondial de solutions logicielles complètes et de cloud de jumeaux numériques servant à innover dans la conception, la construction et l'exploitation d'infrastructures, a annoncé aujourd'hui de nouvelles capacités pour sa plateforme de collaboration ProjectWise leader du secteur et l'expansion complète de son environnement de construction 4D SYNCHRO. Ensemble, ces offres robustes étendent la valeur des jumeaux numériques de projet à l'ensemble de l'écosystème de réalisation de projet, améliorant ainsi les workflows de coordination de la conception et de la construction. Les nouveaux services de cloud ProjectWise 365, qui exploitent la technologie Microsoft 365 et les outils de productivité bureautique, étendent la portée et l'accessibilité du BIM et des données de conception d'infrastructure pour les entreprises de toutes tailles. En outre, grâce aux nouveaux services de cloud SYNCHRO de Bentley, les entrepreneurs peuvent visualiser en 4D les données de conception et les modèles de construction pour la gestion de projet et de terrain, la définition performante de lots de travaux et les solutions de réalité augmentée Microsoft HoloLens 2.

Noah Eckhouse, vice-président senior pour la réalisation de projet de Bentley Systems, a déclaré : « Les jumeaux numériques de projet pour l'ingénierie d'infrastructure et de construction font un bond en avant avec ces annonces, surtout avec nos nouveaux services de cloud. Les utilisateurs de ProjectWise, le premier logiciel de collaboration BIM de la nouvelle étude de marché ARC, ont fait de Bentley l'un des plus grands utilisateurs ISV d'Azure. Nous étendons nos services de cloud ProjectWise 365 basés sur le Web et instantanés, en mettant les services de cloud iTwin à la disposition des professionnels et des revues de conception de projets, et en élargissant la portée de SYNCHRO via les services de cloud. La réalisation de projets d'infrastructure repose essentiellement sur le temps et l'espace. Les projets 4D et les jumeaux numériques de construction de Bentley entraînent aujourd'hui des avancées numériques en matière d'ingénierie d'infrastructure dans le monde entier ! »

Logiciel n° 1 pour la collaboration BIM : ProjectWise

ARC Advisory Group, la société de conseil et de recherche technologique de pointe pour l'industrie, l'infrastructure et les villes, a cité Bentley comme le premier fournisseur de logiciels de collaboration BIM dans son rapport récemment publié, Engineering Design Tools for Plants, Infrastructure, and BIM 2018-2023.

« Bentley entretient une relation solide avec Microsoft et applique les principales technologies qui rassemblent les informations d'ingénierie et de bureau pour améliorer la réalisation de projet. Cela a porté ses fruits sur le marché EDT/BIM, comme le prouve sa position de leader dans la catégorie des logiciels de collaboration BIM », a déclaré Ralph Rio, vice-président, Logiciels d'entreprise, ARC Advisory Group.

Dans le classement des Plus grandes entreprises de conception de l'année 2019 d'Engineering News Record, 43 entreprises parmi les 50 plus importantes comptent sur ProjectWise de Bentley pour le partage du travail et l'intégration de la conception, et plus de la moitié des 640 plus grandes entreprises utilisent ProjectWise.

Nouveaux services de cloud ProjectWise 365

Spécialement conçu pour les équipes de conception, ProjectWise 365 est une offre innovante et entièrement basée sur SaaS qui permet aux équipes impliquées dans la conception et l'ingénierie, des professionnels aux responsables de la conception en passant par les parties prenantes, de stocker et de trouver facilement des conceptions, d'accélérer le partage de contenu et les workflows collaboratifs et de gérer les commentaires pour optimiser la productivité de l'équipe. Les nouveaux services de cloud ProjectWise 365 seront généralement disponibles d'ici la fin 2019.

iTwin Design Review (pour les professionnels) permet aux utilisateurs de ProjectWise 365 de lancer des revues de conception ad hoc dans un environnement 2D/3D. Il fournit des workflows pour marquer et commenter directement les éléments des modèles 3D et pour lier de manière immersive les vues 2D et 3D.

iTwin Design Review (pour les projets) permet aux équipes de projet qui utilisent les services ProjectWise Design Integration de capturer les modifications techniques tout au long du cycle de vie des jumeaux numériques du projet, fournissant ainsi un suivi des modifications apportées, par qui et à quel moment. Les revues de conception pluridisciplinaires peuvent être effectuées en continu et de manière complète, pour la coordination des conceptions grâce à la visualisation « 4D ».

Nouveaux services de cloud SYNCHRO pour la construction

En 2019, Microsoft a nommé Bentley finaliste de la catégorie Réalité mixte de son concours Partner of the Year avec la solution SYNTCHRO/HoloLens 2 de Bentley pour la visualisation 4D des jumeaux numériques du projet. Les nouveaux services de cloud SYNCHRO étendent de manière exhaustive la modélisation de la construction 4D leader sur le marché SYNCHRO afin de couvrir la gestion et l'exécution des projets de construction et d'assimiler la définition performante de lots de travaux ConstructSim. Les nouveaux services de cloud SYNCHRO, commercialisés en septembre 2019, font progresser l'innovation dans le secteur de la construction. En savoir plus sur SYNCHRO .

SYNCHRO Field offre des vues de tâche, de plan, de modèle et de carte pour accélérer la capture des données de terrain et permettre des mises à jour de progression et une identification des problèmes en temps voulu.

SYNCHRO Control fournit une interface Web unique aux équipes de construction pour capturer, gérer, accéder et collaborer sur les données de conception et de construction. Il permet un accès plus simple et plus rapide aux documents de conception à partir de ProjectWise 365, ainsi que des fonctionnalités complètes de gestion des soumissions et des RFI et de résolution des problèmes.

Completions accélère et valide la préparation du système de projet grâce à des workflows collaboratifs qui accélèrent la clôture des éléments pour les équipes de construction et de mise en service.

Co-entreprises numériques pour la Réalisation de projet

(Avec Siemens) Teamcenter for Capital Asset Lifecycle Management (CALM), disponible exclusivement auprès de Siemens, fonctionne au sein de Teamcenter de Siemens à travers l'entreprise pour faire progresser et améliorer la prise de décision du programme de capital. Grâce aux services de Bentley, les utilisateurs peuvent étendre l'avancement des projets au niveau de l'entreprise.

(Avec Topcon Positioning Group) Digital Construction Works est une société d'"intégration numérique" récemment lancée par Bentley Systems et Topcon Positioning Group. Digital Construction Works fournit, pour les entreprises de constructeurs et les chaînes d'approvisionnement, des services d'automatisation, d'intégration et de "twinning" numériques autour d'une gamme de logiciels et de services de cloud adaptés, de Topcon, Bentley et d'autres fournisseurs de logiciels, afin de concrétiser le potentiel révolutionnaire du constructioneering, pour l'industrialisation de la construction.

Image reproduite avec l'aimable autorisation de Bentley Systems.

Les nouveaux services de cloud ProjectWise 365 instantanés permettent aux équipes de conception, projets ou entreprises de n'importe quelle taille d'exploiter les workflows numériques et l'intégration de Microsoft Teams, afin d'accélérer le partage d'informations, les revues de conception et les échanges contractuels.



À propos des offres de réalisation de projet de Bentley

Bentley Systems s'engage à fournir des logiciels de collaboration et de construction et des services de cloud complets uniques pour la réalisation de projet d'infrastructure . Les services de cloud ProjectWise 365 tirent le meilleur parti de Microsoft Azure et des environnements Web natifs. Pour les jumeaux numériques de projet, les services iTwin Design Review de Bentley s'étendent des workflows ad hoc 2D/3D spécifiques aux disciplines, aux revues de conception 4D complètes et continues couvrant l'ensemble des projets utilisant ProjectWise Design Integration. Pour les jumeaux numériques de construction 4D, la gamme SYNCHRO de Bentley exploite les services iTwin pour intégrer la modélisation de l'existant avec la modélisation de la construction 4D, la définition performante de lots de travaux ConstructSim, ComplyPro, ProcureWare, et les services de cloud Control et Field.

Bentley a été nommé premier fournisseur de logiciels de collaboration BIM par ARC Advisory Group. Les services ProjectWise de Bentley sont la "clé du partage de travail" pour la majorité des plus grandes entreprises de conception d'ENR, dont 43 du top 50. En 2019, Microsoft a nommé Bentley finaliste dans la catégorie Réalité mixte de son programme Partner of the Year pour les cas d'utilisation de Microsoft HoloLens 2 de SYNCHRO.

À propos de Bentley Systems

Bentley Systems est le leader mondial en matière de solutions logicielles pour la conception, la construction et l'exploitation d'infrastructures destinées aux ingénieurs, architectes, professionnels des technologies géospatiales, constructeurs et propriétaires-exploitants, dont les travaux publics, les services publics, les usines industrielles et les villes numériques . Les applications de modélisation ouverte basées sur MicroStation de Bentley et ses applications de simulation ouvertes accélèrent l'intégration de conception ; ses offres ProjectWise et SYNCHRO accélèrent la réalisation de projet ; et ses offres AssetWise accélèrent les performances des actifs et du réseau . S'étendant à l'ingénierie d'infrastructure, les services iTwin de Bentley font fondamentalement évoluer le BIM et le GIS vers des jumeaux numériques 4D.

Bentley Systems compte plus de 3 500 collaborateurs, atteint un chiffre d'affaires annuel de 700 millions de dollars dans 170 pays, et a investi plus d'un milliard de dollars dans la recherche, le développement et les acquisitions depuis 2014. Depuis sa création en 1984, l'entreprise est restée majoritairement détenue par les cinq frères fondateurs Bentley. www.bentley.com

Bentley, le logo Bentley, AssetWise, ComplyPro, ConstructSim, iTwin, iTwin Services, MicroStation, ProcureWare, ProjectWise, ProjectWise 365 et SYNCHRO sont des marques déposées ou non déposées, ou des marques de service appartenant à Bentley Systems, Incorporated ou d'une de ses filiales à part entière directe ou indirecte. Les autres appellations et noms de produits sont des marques de leurs propriétaires respectifs.

Suivez-nous sur Twitter : @BentleySystemsFrance

SOURCE Bentley Systems, Incorporated

Renseignements: Jennifer Maguire, +1 610 458 2695, jennifer.maguire@bentley.com, http://www.bentley.com

Related Links

http://www.bentley.com