ROTHESAY, NB, le 12 août 2021 /CNW/ - La santé et la sécurité des Canadiens sont des priorités absolues pour les gouvernements du Canada et du Nouveau-Brunswick. Les investissements dans les infrastructures du Nouveau-Brunswick au cours de la période sans précédent que nous connaissons sont une occasion de créer les emplois, de favoriser la croissance économique et de rendre nos collectivités plus durables et plus résilientes.

Aujourd'hui, Wayne Long, député de Saint John--Rothesay, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, de l'honorable Ted Flemming, ministre de la Justice et de la Sécurité publique, procureur général et député provincial de Rothesay, au nom de l'honorable Gary Crossman, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de la Société de développement régional, et Dre Nancy Grant, mairesse de Rothesay, ont annoncé l'octroi d'un financement pour la construction d'une nouvelle installation de traitement des eaux usées à Rothesay, sur le site de l'actuel lagon de traitement à deux étapes.

La nouvelle installation, qui représente la deuxième phase d'une initiative plus vaste visant à moderniser le système de collecte des eaux usées de la ville, augmentera la capacité de traitement grâce à un procédé de désinfection par ultraviolets. Une fois terminée, la nouvelle installation de traitement des eaux usées aidera à rejeter une eau plus propre dans la rivière Kennebecasis. Ce projet contribuera à assainir l'environnement et permettra aux résidents de Rothesay de profiter de ce cours d'eau local pendant de nombreuses années.

Le gouvernement du Canada investit plus de 8,6 millions de dollars dans ce projet au titre du volet Infrastructures vertes du programme Investir dans le Canada. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick apporte plus de 7,2 millions de dollars, tandis que la contribution de la Ville de Rothesay s'élève à plus de 5,7 millions de dollars.

« Investir dans des infrastructures vertes aide à bâtir un avenir plus propre et plus durable pour les prochaines générations. Grâce à un projet comme celui de la nouvelle installation de traitement des eaux usées à Rothesay, on veille à la salubrité de la rivière Kennebecasis et on s'assure que les résidents pourront profiter de ce cours d'eau pendant de nombreuses années. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

Wayne Long, député de Saint John--Rothesay, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Investir dans l'amélioration des installations d'eaux usées et d'eau potable est un moyen important de réaliser la priorité de notre gouvernement qui consiste à bâtir des communautés dynamiques et viables. Grâce à des projets comme ceux-ci, nous préservons la santé publique et nous protégeons l'environnement, tout en dotant ces communautés de l'infrastructure dont elles ont besoin pour assurer la croissance démographique et la relance économique. »

L'honorable Ted Flemming, ministre de la Justice et de la Sécurité publique, procureur général et député provincial de Rothesay, au nom de l'honorable Gary Crossman, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de la Société de développement régional

« La rivière Kennebecasis est la caractéristique physique la plus marquante de notre ville, et son eau doit être de la plus grande qualité pour nos résidents et pour les nombreuses autres personnes de la région qui l'utilisent, sous toutes ses formes, à des fins récréatives. Les fonds annoncés, aujourd'hui, nous permettront de veiller à ce que les eaux usées provenant de Rothesay soient d'aussi bonne ou de meilleure qualité que celles de la rivière qui les reçoit. Nous sommes ravis d'investir aux côtés des gouvernements fédéral et provincial pour nous assurer que cette ressource magnifique soit protégée pour de nombreuses années à venir. Nous remercions également les autres ordres de gouvernement de leur soutien envers notre communauté pour la réalisation de ce projet vert. »

Dre Nancy Grant, mairesse de Rothesay

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Au titre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , un montant de 26,9 milliards de dollars permet de soutenir des projets d'infrastructure verte visant à assurer un accès à l'eau potable, à assainir l'air et à rendre les collectivités plus vertes.

, un montant de 26,9 milliards de dollars permet de soutenir des projets d'infrastructure verte visant à assurer un accès à l'eau potable, à assainir l'air et à rendre les collectivités plus vertes. Le gouvernement du Canada a investi plus de 584 millions de dollars dans plus de 330 projets d'infrastructure au Nouveau-Brunswick dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

