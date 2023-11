LA NOUVELLE GÉOMÉTRIE FV DE KENNAMETAL COMPREND UN BRISE-COPEAU NOVATEUR

PITTSBURGH, 1er novembre 2023 /CNW/ - Kennametal Inc. (NYSE : KMT) a annoncé aujourd'hui sa nouvelle géométrie FV dotée d'un brise-copeau qui permet une arête de coupe plus stable et plus précise pour améliorer la rugosité de la surface et la formation de copeaux.

« La souplesse de notre nouvelle géométrie FV améliore le rendement des opérateurs grâce à un contrôle uniforme des copeaux à des profondeurs de coupe faibles ou moyennes et à une réduction des interruptions de processus pour les changements d'outils », a déclaré Scott Etling, vice-président, Marketing, Gestion mondiale des produits.

Conçu pour découper une plus grande gamme d’applications avec constance et doté d’un brise-copeau unique, d’une arête de coupe plus précise et de canaux réfrigérants intégrés.

La géométrie FV est conçue avec des canaux qui fournissent du fluide réfrigérant pus près de l'arête de coupe -- pour le machiniste à la recherche d'une polyvalence maximale et qui effectue des coupes ininterrompues ou légèrement interrompues.

La géométrie FV élimine le besoin de changer d'outils pour les opérations de finition, ce qui en fait un outil idéal pour une vaste gamme d'applications de transport et d'ingénierie générale.

À propos de Kennametal

Forte de plus de 80 ans d'expérience en tant que chef de file de la technologie industrielle, Kennametal Inc. permet à ses clients d'atteindre une productivité maximale grâce à la science des matériaux, à l'outillage et à des produits résistants à l'usure. Les clients des secteurs de l'aérospatiale et de la défense, du terrassement, de l'énergie, de l'ingénierie générale et des transports se tournent vers Kennametal pour les aider à exercer leurs activités de fabrication avec précision et efficacité. Chaque jour, environ 8 700 employés aident des clients dans près de 100 pays à demeurer concurrentiels. Kennametal a généré 2,1 milliards de dollars de revenus au cours de l'exercice 2023. Pour en savoir plus, visitez www.kennametal.com . Suivez @Kennametal : X (anciennement Twitter), Instagram, Facebook, LinkedIn et YouTube.

