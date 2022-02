« Comme le Centre des sciences de l'Ontario s'engage à créer et à favoriser des œuvres qui promotionnent l'inclusivité et l'antiracisme, nous avons fièrement noué un partenariat avec la Fondation canadienne des relations raciales afin de mettre sur pied cette exposition saisissante et poignante , indique Paul Kortenaar, directeur général du Centre des sciences de l'Ontario. Nous croyons que Sous le racisme : un défi pour nos pensées provoquera des conversations importantes qui entraîneront des changements tangibles. »

Sous le racisme : un défi pour nos pensées examine l'effet réel des préjugés, de la discrimination et de l'exclusion au Canada grâce à des témoignages personnels sur l'expérience du racisme et à des statistiques frappantes révélant comment le racisme systémique continue de nuire aux personnes racisées.

« Les étiquettes, les préjugés et les avis biaisés à caractère racial existent sous forme d'apprentissages et d'actions qui viennent de l'intérieur, affirme Mohammed Hashim, directeur administratif de la FCRR. Cette exposition donne à chaque personne le moyen de mieux se connaître, de voir l'effet de ses interactions quotidiennes, de ses comportements et de ses décisions sur les autres. Aussi, on découvre le moyen de déconstruire et d'éliminer les stéréotypes raciaux nuisibles aux moments et aux endroits où ils surviennent dans la société. »

Le public apprend également des notions concernant la cognition et la perception, notamment comment l'interférence, le biais, les aveuglements et d'autres opérations mentales forment notre vision du monde.

« L'exposition Sous le racisme : un défi pour nos pensées suscite une juste introspection chez son public - elle le sensibilise à l'émergence des avis biaisés et du racisme de même que sur leurs effets néfastes, remarque Lisa MacLeod, ministre des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture. J'encourage tout le monde à visiter le Centre des sciences de l'Ontario afin de prendre connaissance de cette exposition importante, qui nous apprend à amorcer la démarche de reconnaître et de confronter le racisme au quotidien. »

Sous le racisme : un défi pour nos pensées partira en tournée ailleurs au Canada, soit à Vancouver, à Montréal, à Winnipeg et à Halifax, jusqu'en septembre 2023. L'exposition et sa tournée sont présentées par la Fondation canadienne des relations raciales, grâce au généreux soutien du Gouvernement du Canada, en partenariat avec l'organisme Mosaic Institute, le Centre des sciences de l'Ontario et le Musée canadien pour les droits de la personne.

L'exposition est gratuite, aucun billet d'entrée n'est requis pour la visiter. Pour une visite des autres expositions du Centre des sciences, y compris Bug Lab et Planète glace : mystères des âges glaciaires, il est toujours nécessaire de réserver des billets au site CentredessciencesOntario.ca, même pour les membreshttps://www.ontariosciencecentre.ca/.

À propos de la FCRR

La Fondation canadienne des relations raciales a été créée en 1996 pour réaffirmer les principes de justice et d'égalité pour tous au Canada. La Fondation a pour mission de faciliter, dans l'ensemble du pays, le développement, le partage et la mise en œuvre de toute connaissance ou compétence utile en vue de contribuer à l'élimination du racisme et de toute forme de discrimination raciale au Canada.

À propos du Centre des sciences de l'Ontario

Vu sa mission d'inspirer une passion pour l'aventure humaine de la découverte, le Centre des sciences de l'Ontario se voue à devenir un leader mondial dans l'apprentissage permanent, un lien crucial entre les écosystèmes de l'innovation et de l'éducation en Ontario et un déclencheur de débats publics sur la technologie, la science et la société. Le Centre des sciences a accueilli plus de 54 millions de visiteurs depuis son ouverture comme projet du centenaire en 1969, où nous inaugurions une approche interactive que des centres scientifiques ont adoptée aux quatre coins du monde. En tant qu'organisme du gouvernement de l'Ontario, le Centre des sciences est financé par la province et compte aussi sur la générosité de particuliers, de sociétés et de fondations qui partagent sa vision de contribuer à un monde plus résilient, créatif et curieux. Le site CentredesSciencesOntario.ca vous en dit plus.

