Il existe des différences régionales en matière de diagnostic, de traitement et de soins de l'ostéoporose au Canada

MISSISSAUGA, ON, le 20 oct. 2020 /CNW/ - L'ostéoporose touche environ 1,4 million de Canadiens, dont environ 1 femme sur 4 et plus de 1 homme sur 8 parmi les personnes âgées de 50 ans et plus1. Cependant, selon l'étude A Scorecard for Osteoporosis in Canada and Seven Canadian Provinces2 menée récemment dans le but d'évaluer le fardeau associé à l'ostéoporose et la prise en charge de la maladie au Canada, il existe d'importants écarts entre les provinces quant au diagnostic et aux soins liés à l'ostéoporose prodigués au pays.

Selon les auteurs de l'étude, il est nécessaire d'intervenir pour combler les lacunes dans le traitement de l'ostéoporose et réduire au minimum les écarts dans les soins d'un océan à l'autre.

Vingt éléments associés à la prise en charge de l'ostéoporose ont été évalués dans quatre domaines : fardeau de la maladie, cadre politique, prestation des services et utilisation des services.

Bien que le Canada fasse bonne figure dans plusieurs aspects des soins de l'ostéoporose, notamment l'utilisation répandue des algorithmes d'évaluation du risque et le temps d'attente minime avant la chirurgie visant une fracture de la hanche, il n'y a actuellement aucun registre des fractures établi au pays et la déclaration des personnes exposées à un risque élevé de fractures qui demeurent non traitées est faible. De plus, l'ostéoporose ne constitue pas une priorité officielle en matière de santé dans la majorité des provinces, l'accès au diagnostic et au traitement est variable d'une province à une autre, et les politiques de remboursement ne sont pas harmonisées avec les lignes directrices de pratique clinique.

« L'autonomie, la mobilité et la qualité de vie globale sont réduites de façon significative chez les patients qui ont eu des fractures ostéoporotiques. Malheureusement, bon nombre de Canadiens et de Canadiennes ne subissent pas un dépistage approprié de la maladie ou n'en reçoivent pas le diagnostic avant qu'il ne soit trop tard », explique le Dr Jacques P. Brown, professeur de clinique en rhumatologie à l'Université Laval. « Or, les risques liés à l'ostéoporose, de même que le traitement de la maladie, méritent une attention sérieuse. Des programmes efficaces et des mesures de soutien à l'intention des Canadiens atteints - ou à risque - d'ostéoporose doivent donc être offerts dans l'ensemble des provinces ».

Faire de l'ostéoporose une priorité nationale en matière de santé

Selon les auteurs de l'étude, le Canada et ses provinces tireraient avantage de :

la création de plans d'action gouvernementaux officiels visant à favoriser la sensibilisation et l'éducation au sujet de l'ostéoporose;

la mise sur pied de registres des fractures permettant de surveiller les soins prodigués aux patients; l'harmonisation des politiques de remboursement avec les lignes directrices de pratique clinique; et

l'augmentation des programmes de suivi des fractures dans les provinces moins populeuses.

Ces mesures contribueront à assurer que le diagnostic, le traitement et les soins de l'ostéoporose deviennent une priorité nationale et que les Canadiennes et les Canadiens aux prises avec cette maladie soient mieux soutenus par le système de santé.

À propos de l'étude A Scorecard for Osteoporosis in Canada and Seven Canadian Provinces

Le cadre utilisé pour concevoir l'étude canadienne Scorecard a été adapté de l'étude SCOPE (Scorecard for Osteoporosis in Europe), une analyse exhaustive menée dans les 27 pays de l'Union européenne (UE) en 2013.

Outre l'analyse réalisée à l'échelle nationale, le cadre a été élargi à sept provinces canadiennes (Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, Ontario, Québec, Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve) afin de cerner les variations régionales qui existent dans les soins liés à l'ostéoporose.

Au fil des avancées, l'étude Scorecard peut servir de point de référence pour mesurer les progrès accomplis dans la prise en charge et les soins de l'ostéoporose.

À propos de l'ostéoporose

L'ostéoporose est une maladie qui rend les os minces et poreux, ce qui les fragilise et entraîne une augmentation du risque de facture3. Les fractures ostéoporotiques surviennent surtout aux poignets, aux hanches, à la colonne vertébrale et aux épaules3. Bien que l'ostéoporose puisse se manifester à n'importe quel âge, elle survient surtout chez les femmes après la ménopause étant donné que l'aptitude de leur organisme à former du nouveau tissu osseux n'est pas suffisante pour contrebalancer le processus d'ostéorésorption3,4. Cette perte osseuse entraîne un affaiblissement des os au fil du temps, ce qui augmente le risque de fractures3.

Au moins une femme sur trois et un homme sur cinq souffriront d'une fracture ostéoporotique au cours de leur vie3. Les fractures ostéoporotiques sont plus courantes que la crise cardiaque, l'accident vasculaire cérébral et le cancer du sein combinés3. Un patient sur trois ayant subi une fracture de la hanche se fracturera de nouveau cette partie du corps au cours de l'année suivante, et plus d'un patient sur deux subira une autre fracture au cours des cinq années suivantes3.

L'Organisation mondiale de la Santé a officiellement déclaré que l'ostéoporose est responsable d'une crise de santé publique, tandis que la Fondation internationale de l'ostéoporose demande instamment aux gouvernements de tous les pays de faire de l'ostéoporose une priorité de soins de santé5,6.

