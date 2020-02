La nouvelle édition du manuel sur le CLT est maintenant accessible

MONTRÉAL, le 25 févr. 2020 /CNW Telbec/ - FPInnovations, organisme sans but lucratif spécialisé dans la création de solutions favorisant la compétitivité du secteur forestier canadien à l'échelle mondiale, et ses partenaires gouvernementaux et de l'industrie ont lancé aujourd'hui la toute nouvelle 2e édition (2019) du Manuel CLT canadien, qui change la donne dans le domaine de la construction.

Préparée par FPInnovations et ses partenaires, la nouvelle version du manuel contient la plus récente information touchant tous les aspects de la conception et de la construction des bâtiments en CLT. Le manuel fournit d’importants renseignements pratiques sur le CLT à l’intention des concepteurs et constructeurs, et est une source importante d’information pour les autorités réglementaires, services d’incendie et autres. (Groupe CNW/FPInnovations)

Le bois lamellé-croisé (CLT) est de plus en plus utilisé dans la construction durable d'immeubles de grande hauteur et il est bien ancré dans le mouvement mondial de construction en bois massif. FPInnovations et ses partenaires sont des chefs de file du transfert de connaissances concernant la plus récente information technique sur le CLT vers le milieu de la conception et de la construction.

Le manuel en deux volumes a été financé par l'organisme gouvernemental Forestry Innovation Investment (FII) de la Colombie-Britannique, par le ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l'Ontario, par Ressources naturelles Canada, par Structurlam, par Nordic Structures, par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec, par la province de l'Alberta et par le Centre for Research and Innovation in the Bio-Economy (CRIBE).

FPInnovations et ses partenaires ont d'abord publié les versions canadienne et américaine du manuel en 2011 et 2013 respectivement. Depuis, de nouvelles recherches et la nouvelle réglementation ont rendu sa révision essentielle pour qu'il reste un manuel pratique complet. L'édition 2019 intègre les nouvelles dispositions relatives au CLT figurant dans la norme Règles de calcul des charpentes en bois de l'Association canadienne de normalisation. Un chapitre supplémentaire présente un prototype de conception de pointe d'un bâtiment en bois massif de huit étages.

Des exemplaires de la version anglaise du manuel est accessible sur le site clt.fpinnovations.ca. Des éditions francophone et américaine sont prévues.

Le manuel, qui a été révisé par des pairs et rédigé par FPInnovations, par des chercheurs universitaires et par des professionnels de l'industrie de la conception et de la construction, est LA référence en Amérique du Nord pour une information technique et pratique à jour sur l'utilisation du CLT dans la construction de bâtiments.

Citations

« La construction en bois influe sur l'ensemble de la chaîne de valeur du secteur forestier parce qu'elle favorise la création de nouveaux produits et marchés et qu'elle fait augmenter la valeur des produits du bois. Je suis fier de l'expertise que nous avons acquise avec nos partenaires et je suis heureux de communiquer ces connaissances spécialisées à d'autres industries, comme celle de la construction de bâtiments, qui peuvent soutenir la croissance et la compétitivité du secteur forestier. »

Stéphane Renou, président et chef de la direction, FPInnovations

« Alors que le monde lutte contre les changements climatiques, il est clair que la construction en bois est un impératif moral, et la Colombie-Britannique est un chef de file dans le domaine. Grâce à l'innovation, aux modifications apportées au code du bâtiment et aux avancées technologiques, on peut maintenant utiliser le bois massif dans des bâtiments de types et de tailles précédemment hors de la portée du secteur du bois. Le bois lamellé croisé est un exemple de la façon dont les innovations réalisées dans le domaine des produits du bois changent nos méthodes de conception et de construction et, surtout, nous aident à lutter contre les changements climatiques. »

L'honorable Doug Donaldson, ministre des Forêts, des Terres, de l'Exploitation des ressources naturelles et du Développement rural de la Colombie-Britannique

« Notre gouvernement a un plan pour la création d'un environnement dans lequel le secteur forestier pourra croître et prospérer pour les générations à venir, et des partenaires comme FPInnovations contribuent à en faire une réalité. En continuant à investir dans l'innovation et à promouvoir l'utilisation de bois ontarien dans nos bâtiments et nos infrastructures, nous pouvons accroître notre compétitivité, générer de la croissance économique et atteindre la durabilité du point de vue de l'environnement. »

L'honorable John Yakabuski, ministre des Richesses naturelles et des Forêts de l'Ontario

À propos de FPInnovations

FPInnovations est un organisme sans but lucratif qui se spécialise dans la création de solutions afin de soutenir la compétitivité du secteur forestier canadien à l'échelle mondiale. L'organisme jouit d'une position idéale pour effectuer de la recherche de pointe, concevoir des technologies avancées et offrir des solutions novatrices à des problèmes complexes, et ce, à chaque élément de la chaîne des valeurs du secteur, des opérations forestières aux produits industriels et de consommation. Ses laboratoires de R et D sont situés à Québec, à Montréal et à Vancouver, et des centres de transfert de technologie sont situés dans l'ensemble du Canada.

SOURCE FPInnovations

Renseignements: Séverine Lavoie, Relations avec les médias, FPInnovations, 514-782-4507, [email protected]

Liens connexes

http://www.fpinnovations.ca/