La Nouvelle-Écosse n'a pas retenu les leçons de Westray, selon Marty Warren, directeur du Syndicat des Métallos

TORONTO, le 26 juin 2019 /CNW/ - Le directeur du Syndicat des Métallos pour l'Ontario et les provinces d'Atlantique, Marty Warren, affirme que le reportage de la CBC diffusé mercredi sur les accidents mortels en milieu de travail qui ne sont pas rendus publics en Nouvelle-Écosse lui rappelle des souvenirs du désastre de Westray de 1992.

« Lors de l'enquête qui a suivi, le ministère du Travail et l'incompétence de ses inspections faisaient partie des raisons pour lesquelles le juge Peter Richard avait recommandé de modifier le Code criminel du Canada », explique M. Warren.

« Si le directeur de la santé et de la sécurité au travail peut dire sans ciller qu'il n'y a aucun intérêt à informer la population des accidents mortels en milieu de travail, c'est qu'on a oublié les leçons de Westray, ajoute-t-il. Il s'agit d'une attitude troublante qui n'aide pas à prévenir d'éventuels décès en milieu de travail. »

« Personne, et surtout pas les membres de la famille, ne devrait avoir à remplir une demande d'accès à l'information pour connaître les circonstances du décès d'un être cher. »

Selon M. Warren, faire appliquer les modifications apportées au Code criminel en 2004, aussi appelées loi Westray, a été au cœur des préoccupations des Métallos au cours des dernières années, notamment en élaborant des protocoles pour s'assurer que les lieux d'un accident de travail mortel font l'objet d'une enquête policière exhaustive visant à déterminer s'il y a eu acte criminel. Le Syndicat demande également une meilleure coordination entre les organismes de réglementation, les forces policières et les procureurs de la Couronne.

« C'est impossible sans information », soutient M. Warren, qui admet tout de même que la Nouvelle-Écosse a fait quelques progrès sur le plan de la formation et par la nomination d'un procureur spécial pour enquêter sur la sécurité et les décès en milieu de travail.

« Ce rapport récent indique de manière troublante qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour réussir à créer une culture sécuritaire en milieu de travail en Nouvelle-Écosse. »

M. Warren ajoute que le reportage de la CBC lui a rappelé les mots du commissaire responsable de l'enquête sur le désastre Westray, Peter Richard : « L'histoire de la Westray est une mosaïque complexe de décisions, d'omissions, d'erreurs, d'incompétence, d'apathie, de cynisme, de stupidité et de négligence ».

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la campagne « Mettons fin au carnage - appliquons la Loi » du Syndicat des Métallos, visitez le www.appliquezlaloi.ca.

SOURCE Syndicat des Métallos

