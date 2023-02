Nouvel accord d'une durée de 10 ans pour un accès plus efficace, sécurisé et rapide aux informations patient

HALIFAX, NOUVELLE-ÉCOSSE, le 1er févr. 2023 /CNW/ - La Nouvelle-Écosse, en collaboration avec la Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse et l'IWK Health Center (IWK), a annoncé aujourd'hui la signature d'un nouvel accord d'une durée de 10 ans avec Oracle Cerner pour implémenter un dossier de santé numérique intégré à l'échelle de la province pour plus d'un million de Néo-Écossais(es). Cette technologie permettra d'améliorer la façon dont les professionnel(le)s de la santé utilisent et partagent les informations du patient.

Honourable Michelle Thompson, Minister of Health and Wellness

Connue en Nouvelle-Écosse sous le nom de « Un patient, un dossier », cette modernisation est destinée à faciliter l'accès du personnel soignant aux informations de santé en temps réel de n'importe où, et à lui permettre de passer moins de temps à l'ordinateur pour en passer davantage auprès de ses patient(e)s.

Comme bien d'autres endroits dans le monde, la Nouvelle-Écosse a fait face à des défis en matière de soins de santé, tels que de longs temps d'attente dans les services d'urgence et des listes d'attente pour accéder à des soins. La documentation numérique en temps réel grâce à la technologie d'Oracle Cerner sur le lieu d'intervention peut aider le personnel soignant à accéder plus rapidement et plus facilement aux informations importantes sur les patient(e)s, y compris les données de laboratoire et les résultats d'imagerie diagnostique (historiques ou les plus récents), lors de la prise de décisions sur les prochaines étapes en matière de soins.

« La disponibilité d'un système d'information unique qui aide notre personnel soignant à fournir des services sûrs, plus opportuns et connectés devrait améliorer la qualité des soins prodigués aux patient(e)s et aux familles tout en rendant leurs parcours plus fluides », a déclaré la Dr Krista Jangaard, présidente et directrice générale, IWK Health Center.

Les professionnel(le)s de la santé dans les établissements de soins de courte durée de la Nouvelle-Écosse peuvent utiliser un processus de gestion numérique des médicaments en circuit fermé pour minimiser les erreurs liées aux prescriptions, s'assurer que les informations sur les allergies sont disponibles et permettre la vérification des prescriptions électroniques avec la pharmacie et une meilleure documentation en cas d'audit. Cette amélioration de la sécurité des patient(e)s permet au personnel soignant de s'assurer que le bon médicament est prescrit et administré à la bonne personne, avec la bonne dose, au bon moment, et que le tout est bien documenté.

« L'approbation du projet "Un patient, un dossier" est un grand jour pour le secteur des soins de santé en Nouvelle-Écosse », a déclaré le Dr Matthew Clarke, urgentologue, Zone centrale. Ce projet hérité contribuera à assurer une expérience de soins de santé intégrée et standardisée, où que les patient(e)s se trouvent dans la province. En tant que soignant, il me donnera un accès immédiat aux informations et à l'aide dont j'ai besoin, de sorte que je puisse me concentrer à prodiguer des soins sûrs et de grande qualité à mes patient(e)s. »

La Dr Christy Bussey, directrice générale médicale et médecin hospitalière, Zone centrale, a ajouté : « Le projet "Un patient, un dossier" constituera la base des soins de santé numériques en Nouvelle-Écosse. Il permettra de mettre notre personnel soignant en rapport avec nos patient(e)s dans toute la province comme jamais, ce qui améliorera la sécurité, l'accès, l'efficacité et le flux des patient(e)s. Cela favorisera la transformation du système de santé et nous propulsera vers l'avant, ce qui sera attrayant pour le personnel soignant. »

Oracle Cerner propose des solutions de gestion de la santé des populations qui permettent de se concentrer sur une prévention active de la santé. Ces outils aident le système de santé à savoir et à prévoir ce qui se passera au sein d'une population, à inciter l'individu, sa famille et l'équipe de soins à agir et à gérer les résultats pour améliorer la santé et les soins. Une fois entièrement implémenté et disponible, le portail patient de Cerner permettra aux Néo-Écossais(es) d'accéder plus facilement à leurs propres informations de santé et de communiquer directement avec leurs soignant(e)s.

« Les hôpitaux et les systèmes de santé du monde entier font face à de nombreux défis concernant lesquels une technologie plus intuitive et prédictive peut les aider, a déclaré Brian Sandager, vice-président, Oracle Health, Canada. La possibilité de contribuer à l'amélioration des soins de santé de la Nouvelle-Écosse nous ravit. Notre collaboration aidera le personnel soignant à utiliser une plateforme plus ouverte, intelligente et interopérable pour soigner la population de la Nouvelle-Écosse et fournir une approche plus holistique des soins de santé aux patient(e)s. »

Oracle Cerner est un partenaire de confiance du système de santé de la Nouvelle-Écosse qui utilise ses systèmes d'information de laboratoire et de radiologie depuis 30 ans. Oracle Cerner intégrera au dossier patient des dispositifs biomédicaux répartis dans toute la province (y compris des moniteurs de signes vitaux, des pompes IV et des dispositifs de surveillance du fœtus) et utilisera un logiciel de reconnaissance vocale pour améliorer les flux de travail des médecins et permettre une reconnaissance vocale entièrement intégrée sur plusieurs dispositifs et plateformes.

À propos d'Oracle Cerner

Les technologies de santé d'Oracle Cerner permettent de relier les patient(e)s et les systèmes d'information de milliers d'établissements de santé contractuels dans le monde entier, tous dédiés à prodiguer des soins plus intelligents et de meilleure qualité aux individus et aux communautés. Reconnue mondialement pour son innovation, Oracle Cerner vient en aide au personnel soignant dans la prise de décision en matière de soins de santé et aux organisations dans la gestion de la santé de leurs populations. Oracle Cerner propose également un écosystème clinique et financier intégré qui facilite la gestion des tâches entourant les recettes quotidiennes, ainsi qu'un large éventail de services pour répondre aux besoins cliniques, financiers et opérationnels axés sur les individus. Pour plus d'informations, consultez la section Oracle Cerner - Perspectives sur le site Cerner.com, suivez-nous sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter ou encore, participez à la discussion sur le podcast d'Oracle Cerner intitulé Perspectives on Health & Tech (Perspectives sur la santé et la technologie).

À propos d'Oracle

Oracle propose des suites intégrées d'applications ainsi qu'une infrastructure autonome et sécurisée sur le cloud d'Oracle. Pour plus d'informations sur Oracle (NYSE : ORCL), consultez notre site web à l'adresse suivante : oracle.com.

Marques commerciales

Oracle, Java et MySQL sont des marques déposées d'Oracle Corporation.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1994266/Cerner_Corp_Michelle_Thompson.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1876636/Oracle_Cerner_Stacked_RGB_Logo.jpg

SOURCE Cerner Corp.

Renseignements: Personnes-ressources pour les médias : Oracle Cerner, Dina Ibrahim (médias canadiens), 514-967-8880, [email protected]; Misti Preston (médias américains), 417-894-4324, [email protected]; Province de la Nouvelle-Écosse, Khalehla Perrault, 902-717-3193, [email protected]; Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse, [email protected], 844-483-3344