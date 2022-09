XUZHOU, Chine, 28 septembre 2022 /CNW/ - La nouvelle base de production de XCMG Machinery (SHE : 000425) est entièrement mise en service et verra au développement industriel intelligent et haut de gamme d'équipements portuaires. On y prévoit une capacité de production annuelle de 2 000 machines, dont des gerbeurs à fourche pour conteneurs, des chariots élévateurs, des portiques, des ponts de quai et d'autres machines portuaires de grande taille. La valeur de production annuelle du projet est de 3,6 milliards de yuans (514,68 millions de dollars US) et viendra accroître de manière notable le renom de XCMG dans le domaine de la machinerie portuaire à l'échelle internationale.

La nouvelle base de XCMG pour le développement industriel intelligent et haut de gamme d’équipement portuaire démarre sa production. (PRNewsfoto/XCMG)

« La nouvelle base est en service plus tôt que prévu. Elle viendra gonfler nos aspirations en matière de production intelligente et écoresponsable, en plus de stimuler notre volume et d'améliorer considérablement la qualité des équipements portuaires. XCMG mettra tout en œuvre pour en faire une usine numérique intelligente de première classe mondiale. »

Depuis sa phase de planification, le projet s'était donné comme objectif stratégique d'établir une installation à la fine pointe des tendances technologiques, en tirant parti des forces de XCMG en matière de production et de processus avancés intelligents et verts et en continuant de déployer des efforts dans le domaine de la fabrication intelligente. Entamé au début de 2021, le projet de site de production intelligent de XCMG Machinery a été officiellement lancé en tant que grand projet industriel provincial, couvrant une superficie de 47,77 acres et doté d'un investissement total de 1,2 milliard de yuans (171,06 millions de dollars US). Certaines lignes de production ont été mises en service la même année.

XCMG Machinery a constitué deux séries d'équipements -purement électriques et à carburant - et cinq catégories de produits réunissant des gerbeurs, des chariots à conteneurs, des chariots à contrepoids, des chariots à fourche télescopique, des chariots à ferraille et des transporteurs à plateau pour répondre à tous les besoins en matière de chargement/déchargement et de manutention.

Les ports entrent dans une nouvelle ère - plus verte et intelligente -, qui tire profit des technologies électriques pures. XCMG Machinery se concentre donc sur le développement et l'itération de nouveaux produits alimentés aux nouvelles énergies, tout en cherchant à atténuer le goulot d'étranglement qui peut survenir dans le contexte de changements rapides et intelligents. Parallèlement, elle explore activement la mise en service d'équipements à plateau robotisés (sans conducteur), afin d'étendre son influence sur le marché et de soutenir la construction de ports et d'infrastructures frontalières écologiques et intelligentes.

Les produits de XCMG Machinery sont largement utilisés dans les principaux ports et embarcadères du monde entier. Du port de Dalian, au nord de la Chine, jusqu'à celui de Guangzhou au sud, les solutions de XCMG établissent des références industrielles, en particulier dans l'établissement d'installations écoresponsables.

XCMG a également fourni de l'équipement et des services de grande qualité pour la logistique de chargement/déchargement dans de nombreuses gares de triage et stations de transbordement de conteneurs. Ses gerbeurs sont déployés au sein de réseaux ferroviaires, dont ceux de la Jinhua-Wenzhou Railway (Zhejiang), de la China-Vietnam Railway Express (Nanning) et de la China/Kunming-Laos/Vientiane Railway, accélérant ainsi l'avènement d'un transport ferroviaire de marchandises de haute qualité.

