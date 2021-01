Jennifer Brazer , fondatrice et PDG de Complete Controller, a compris et surmonté ces défis. Elle a créé l'un des premiers services de comptabilité entièrement infonuagiques aux États-Unis. Son nouveau livre, From Cubicle to Cloud : How to Start and Scale a Virtual Professional Service Business, est le premier guide essentiel pour quiconque souhaite faire basculer son entreprise de services professionnels dans le monde virtuel. Cet ouvrage met en lumière les expériences personnelles profondes qu'a vécues Brazer pendant qu'elle élaborait son modèle d'affaires novateur et tentait de réinventer l'industrie des services de comptabilité. Que vous soyez spécialisé en comptabilité, en thérapie, en design, en droit ou dans tout autre domaine, Brazer vous propose des stratégies pratiques pour créer et faire croître une entreprise prospère qui s'appuie sur l'informatique en nuage.

Sean Balkman, vice-président et chef, Marché des petites entreprises, Bank of America, fait l'éloge du livre novateur de Jennifer : « Le monde change, la façon dont nous faisons des affaires change, et cela a des répercussions sur nos propriétaires de petites entreprises. Aujourd'hui, nous ne rencontrons pas les clients en personne; nous les rencontrons en ligne par conversation vidéo… La plupart de ces propriétaires d'entreprise n'auraient jamais fait des affaires de cette façon avant. Malgré tout, nous avons été obligés de surmonter les obstacles et de nous adapter parce que les affaires continuent… Le point de vue de Jennifer sur la façon dont les propriétaires d'entreprise peuvent adopter le nuage n'aurait pas pu arriver à un meilleur moment. Le livre donne à nos propriétaires d'entreprise un aperçu des mesures nécessaires pour continuer de faire croître l'entreprise, d'une façon différente. »

Commandez votre exemplaire de From Cubicle to Cloud aujourd'hui, disponible sur toutes les plateformes et tous les points de vente de livres. Pour rester au fait des projets de Brazer, visitez le site jenniferbrazer.com ou suivez-la sur son compte Instagram.

À propos de Complete Controller

Complete Controller est une entreprise nationale de services de comptabilité fondés sur l'infonuage qui offre des services de tenue de livres, de stockage de documents prêts pour l'audit et de rapports sur le rendement aux petites entreprises, aux ménages, aux fiducies et à leurs services de comptabilité. Jennifer Brazer, fondatrice et PDG de Complete Controller, est une auteure publiée et une pionnière de la virtualisation des services professionnels. Elle est une ardente promotrice de la littératie financière, de la responsabilisation des entreprises et des stratégies d'entreprise infonuagique.

