SHENZHEN, Chine, 29 juin 2023 /CNW/ -- Mindray, un fournisseur de solutions médicales mondial, a récemment obtenu la note AA pour ses pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) de la part de Morgan Stanley Capital International (MSCI), une agence de notation internationale réputée. Cette note est la plus élevée du marché des actions de catégorie A, ce qui signifie que Mindray a fait des progrès impressionnants pour devenir un chef de file de la gestion des facteurs ESG dans le monde entier, et plus particulièrement dans le secteur des dispositifs médicaux.

Selon le dernier rapport de notation ESG de MSCI, les pratiques de développement durable de Mindray dans les domaines social et de gouvernance ont favorisé l'amélioration de la notation.

Mindray place les employés au cœur de la stratégie de développement durable. En 2022, l'entreprise s'est engagée à attirer les meilleurs talents des universités du monde entier et des experts pour bâtir une équipe diversifiée de talents mondiaux. L'entreprise compte de plus en plus d'employés dans le monde entier depuis trois années consécutives. La diversité, l'égalité et l'inclusion représentent des éléments fondamentaux des valeurs fondamentales de Mindray. Par conséquent, en 2022, Mindray a mis à jour et mis à niveau plusieurs systèmes et mesures de gestion, en mettant l'accent sur la promotion de la diversité dans l'ensemble du personnel. Jusqu'à présent, Mindray a établi 51 filiales à l'étranger dans 42 pays qui emploient 100 % d'employés locaux dans 29 pays.

En ce qui concerne la qualité et la sécurité des produits, MSCI a déclaré que Mindray occupe le premier rang dans la gestion de la qualité des produits dans le secteur. Le système complet de gestion de la qualité de l'entreprise intègre toutes les fonctions commerciales, y compris la R et D, l'approvisionnement, la fabrication, le marketing et les ventes, le service à la clientèle et la supervision post-commercialisation, garantissant la qualité et la sécurité de tous les produits.

En ce qui concerne la gouvernance d'entreprise et la déontologie commerciale, MSCI affirme la protection des lanceurs d'alerte de l'entreprise et ses audits de conformité réguliers sur les pratiques anticorruption. Mindray préconise et pratique une honnêteté et une fiabilité totales dans toutes les opérations commerciales, en se conformant strictement aux lois et règlements relatifs à la lutte contre la corruption, à la prévention des conflits d'intérêts, à la lutte contre la fraude, à la lutte contre le monopole et à la concurrence déloyale. L'entreprise effectue régulièrement des vérifications déontologiques et encourage tous les employés à étudier les règles et les règlements pertinents du système. De plus, Mindray invite toutes les parties prenantes, y compris les employés, les fournisseurs et d'autres, à signaler toute mesure illégale ou disciplinaire liée à l'entreprise par divers moyens - publics ou anonymes. L'entreprise protège fermement les droits et les intérêts des lanceurs d'alerte.

Cette année, Mindray a publié son cinquième rapport sur le développement durable depuis sa liste, qui met en lumière les pratiques et les réalisations de l'entreprise dans six domaines clés de sa stratégie de développement durable. L'entreprise a annoncé sa cible de réduction des émissions de carbone pour la première fois, s'engageant à réduire l'intensité de ses émissions de carbone de 25 % d'ici 2030, par rapport au niveau de référence de 2021, et mettant en œuvre des plans de réduction des émissions de carbone correspondants pour accélérer davantage la réduction des émissions de carbone afin d'accélérer les efforts de transformation du carbone dans l'ensemble de ses opérations.

Li Xiting, président de Mindray, a annoncé que l'entreprise continue de mettre l'accent sur ses activités de base et ses efforts pour améliorer l'innovation, l'expansion du marché et la construction de locaux. Dans le cadre de son approche avant-gardiste, Mindray accordera toujours la priorité aux stratégies de développement durable et élargira la collaboration avec les intervenants pertinents afin d'explorer des voies durables pour l'industrie médicale.

SOURCE Mindray

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Rei Huang, courriel : [email protected]