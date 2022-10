PLATTSBURGH, N.Y., le 18 oct. 2022 /CNW/ - Nova Bus, membre du Groupe Volvo et l'un des principaux fabricants d'autobus urbains en Amérique du Nord, est heureux d'annoncer que la New York State Metropolitan Transportation Authority (MTA) lui a octroyé un contrat pour l'achat de cinq LFSe+, le modèle d'autobus 100% électrique à grande autonomie de 12,2 mètres (40 pieds) de Nova Bus. La première livraison est prévue d'ici le quatrième trimestre de 2023. Les autobus seront assemblés à l'usine de Nova Bus à Plattsburgh, dans l'État de New York.

Cet achat s'inscrit dans l'objectif de la MTA de transitionner l'entièreté de son parc de 5 800 autobus à des véhicules zéro émission d'ici 2040. Tous les appels d'offres seront exclusivement zéro émission d'ici 2029. Cette commande de cinq LFSe+ de Nova Bus soutiendra la transition de la MTA en intégrant un nouveau modèle d'autobus électrique à sa flotte.

La MTA opère la plus importante société de transport public en Amérique du Nord, transportant 16% de tous les passagers d'autobus. Cette année, elle a reçu 16 millions $ US du programme de subvention « Low or No Emission » de la Federal Transit Administration (FTA) pour acheter des autobus électriques pour remplacer des autobus diesel vieillissants, ainsi que pour lancer un programme complet de développement et de formation de la main d'œuvre.

Grâce à un moteur d'entraînement électrique uni à des composantes électroniques de puissance de nouvelle génération de BAE Systems axées sur l'efficacité, l'autobus électrique LFSe+ à grande autonomie de Nova Bus permet de réduire les coûts d'entretien et d'éliminer toute émission de polluant et de gaz à effet de serre. Le LFSe+ est la combinaison parfaite entre l'expertise éprouvée de Nova Bus et les dernières innovations en matière de technologies propres et durables, ce qui en fait une solution de premier choix pour la transition vers le transport collectif durable.

« Nous sommes heureux que notre LFSe+ pourra rejoindre les rangs grandissants du parc d'autobus électriques de la MTA », a déclaré Martin Larose, président de Nova Bus. « La MTA est un partenaire de longue date de Nova Bus et nous sommes enchantés de prendre part à leur transition vers l'électromobilité. Nous sommes également honorés de soutenir la MTA dans son objectif de flotte zéro émission d'ici 2040. Nous sommes enthousiastes face à l'avenir et nous avons hâte que chaque communauté puisse bénéficier d'une meilleure qualité de l'air grâce aux autobus électriques à New York. »

À propos de Nova Bus

Nova Bus, membre du Groupe Volvo, est un important fournisseur de solutions de transport durable en Amérique du Nord. Son portefeuille comprend des autobus électriques, hybrides, au gaz naturel et au diesel propre, des véhicules à grande capacité, ainsi que des systèmes de transport intelligents intégrés. Nova Bus accompagne les sociétés de transport et les opérateurs de parcs d'autobus dans leur transition vers l'électromobilité avec le LFSe+, son modèle d'autobus 100% électrique à grande autonomie combinant la structure éprouvée de Nova Bus et les dernières innovations en matière de propulsion électrique. Nova Bus s'engage à soutenir la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à contribuer de manière positive à une économie plus verte. Pour plus d'informations sur les produits et services de Nova Bus, veuillez visiter www.novabus.com.

