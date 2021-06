La navette fluviale entre Pointe-aux-Trembles et le Vieux-Port de Montréal est de retour!

MONTRÉAL, le 22 juin 2021 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, et la mairesse de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, Mme Caroline Bourgeois, confirment le retour de la navette fluviale reliant Pointe-aux-Trembles et le Vieux-Port de Montréal pour l'été 2021. Piloté par l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) et financé en partie par le ministère des Transports, ce mode complémentaire de transport reliera en moins de 30 minutes le Vieux-Pointe-aux-Trembles et le Vieux-Port de Montréal. La navette fluviale sera opérationnelle dès le 3 juillet.

Rappelons que l'initiative de la navette remonte à 2018, alors que le projet a fait l'objet d'une mise à l'essai. Les résultats, fort concluants, ont permis, à l'été 2019, de mettre en place un projet-pilote qui a joint près de 60 000 usagers en 2 600 traversées. Le nouveau service de mobilité a dû être interrompu en 2020 en raison notamment des contraintes opérationnelles liées à la crise sanitaire de la COVID-19.

« Je suis extrêmement contente d'annoncer le retour de ce projet qui me tient tellement à cœur. Depuis la signature de la Déclaration pour revitaliser l'Est de Montréal, en 2018, notre gouvernement, en concertation avec la Ville de Montréal, a agi considérablement pour améliorer la mobilité des résidentes et des résidents de l'est. Avec le REM de l'Est, le prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal, le SRB Pie-IX et maintenant le retour de la navette fluviale, nous tissons réellement une nouvelle toile de services alternatifs au voiturage en solo afin de faire de la mobilité durable une réalité concrète au bénéfice des citoyennes et des citoyens. J'invite la population à profiter du circuit sur notre cher fleuve Saint-Laurent et à apprécier les avantages de cette expérience maritime qui est là pour durer! »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Le retour de la navette fluviale est une excellente nouvelle pour les gens de l'est de Montréal et l'ensemble des Montréalaises et Montréalais qui l'utiliseront pour visiter ce magnifique coin de la métropole. L'est de Montréal a tant à offrir, et des projets comme la navette fluviale contribuent à sa vitalité. J'invite les citoyennes et citoyens à l'utiliser en grand nombre. Ce n'est qu'un projet parmi tant d'autres sur lequel nous travaillons afin de permettre à l'est d'atteindre son plein potentiel. »

Valérie Plante, mairesse de Montréal

« La navette fluviale est un projet extraordinaire pour notre arrondissement. Il s'agit d'un formidable moyen de transport collectif qui assure une liaison directe vers le Vieux-Port de Montréal. Je suis particulièrement heureuse que nous puissions tester cet été l'intégration à la carte OPUS pour les usagers. La navette contribue à faire rayonner notre territoire en pleine revitalisation et représente assurément une fierté pour nos résidentes et résidents. »

Caroline Bourgeois, mairesse de l'arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles

« L'ARTM est heureuse de poursuivre et de superviser ce projet-pilote. Avec les partenaires, nous travaillons continuellement à améliorer l'expérience des usagers, et ce sera le cas grâce à cette navette fluviale cet été. Il sera possible d'utiliser la navette avec plusieurs types d'abonnements et de titres mensuels sur carte OPUS ou de simplement se procurer le nouveau titre Navette fluviale au coût de 5 $ le passage. De plus, comme sur l'ensemble du réseau de transport collectif de la région, les familles pourront profiter de la gratuité pour les enfants âgés de 11 ans et moins. »

Benoît Gendron, directeur général de l'ARTM

Faits saillants

Un service de navette fluviale sera en activité entre le Vieux-Pointe-aux-Trembles, au coin du boulevard Saint-Jean-Baptiste et de la rue Bellerive dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, et le quai Jacques-Cartier, dans le Vieux-Port de Montréal, du 3 juillet au 6 septembre 2021.

et de la rue Bellerive dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, et le quai Jacques-Cartier, dans le Vieux-Port de Montréal, du 3 juillet au 6 septembre 2021. Pour obtenir les détails relatifs aux tarifs et horaires, les clients sont invités à visiter le site de l'opérateur de la navette à l'adresse suivante : www.navark.ca.

Cette année, il sera possible pour la première fois d'utiliser la carte OPUS pour faire l'achat de titres de transport.

La navette fluviale s'inscrit dans le premier axe d'intervention de la Déclaration du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal pour revitaliser l'Est de Montréal. Cet axe consiste à agir pour favoriser une mobilité durable et intégrée dans ce secteur de la métropole.

