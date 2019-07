La National Lacrosse League annonce la prolongation du contrat du commissaire Nick Sakiewicz

Un engagement numérique historique, une croissance des partenariats avec les marques et les médias, une affluence record et une expansion stratégique ainsi qu'une convention collective signée par les joueurs sur le partage des revenus sont quelques-uns des faits marquants de son mandat à ce jour

PHILADELPHIE, 8 juillet 2019 /CNW/ - Le conseil des gouverneurs de la National Lacrosse League (NLL) annonce la prolongation du contrat du commissaire Nick Sakiewicz. Sakiewicz a pris ses fonctions en 2016, et sous sa direction, la ligue, ses joueurs et ses partenaires ont connu une croissance sans précédent. Son contrat sera prolongé jusqu'à la saison 2022.

« Ces trois dernières années, la direction de la NLL par le commissaire Sakiewicz et sa vision stratégique de la crosse professionnelle ont suscité un engagement sans précédent des partisans, une croissance des franchises et des résultats commerciaux exceptionnels pour notre ligue et pour la crosse de manière générale. Ses nombreuses années d'expérience avec la Ligue Majeure de Soccer, qui ont amené celle-ci à connaître un succès extraordinaire, apportent à la National Lacrosse League un plan similaire pour améliorer la pertinence des sports professionnels », a déclaré Brad Brewster, s'exprimant au nom du conseil des gouverneurs de la NLL. « Les propriétaires des 13 équipes de notre ligue - qui incluent désormais cinq propriétaires de la Ligue nationale de hockey (LNH) et deux de la Ligue nationale de football américain (NFL) ainsi que des propriétaires de la NBA, de la WNBA et de la Ligue Majeure de Soccer - ont hâte de continuer à collaborer étroitement avec Nick afin de poursuivre cette croissance remarquable en matière d'intérêt manifesté par les partisans, de commandite et d'opportunités de droits de diffusion, ainsi que l'expansion qualitative des franchises de la NLL. »

« Je tiens à remercier le conseil de m'avoir fait confiance en me reconduisant à un poste que j'aime et dans un sport qui a un fort potentiel de croissance, tant en Amérique du Nord que dans le reste du monde », a déclaré Sakiewicz. « Bien que nous ayons fait d'immenses progrès dans tous les domaines, je crois que nos meilleures années sont à venir et que ce n'est que le début. J'ai hâte de continuer à diriger un groupe aussi extraordinaire de joueurs, de propriétaires, d'entraîneurs et de partenaires. »

Sous son mandat, la NLL a enregistré une croissance considérable, notamment un partenariat historique avec Turner Sports et Bleacher Report Live, s'alignant ainsi sur les grandes marques afin d'améliorer l'expérience des partisans et d'augmenter les ventes de billets de la ligue aux États-Unis et au Canada. La NLL a accueilli quatre nouveaux propriétaires et quatre nouvelles équipes ces deux dernières années, et devrait s'élargir à nouveau de manière sélective dans les années à venir, les nouveaux marchés de 2019-2020 étant New York et Halifax, en Nouvelle-Écosse, cinquième franchise canadienne de la ligue.

Les faits marquants de la croissance de la NLL sous Sakiewicz incluent notamment :

Affluence

Le nombre total de spectateurs de la ligue annoncé pour cette dernière saison était de 958 547, soit une hausse de 28 %

60 % des ventes de billets de la NLL proviennent de gens qui n'ont jamais touché une crosse

Médias - Turner et B/R Live

Moyenne de spectateurs uniques (+27 % en glissement annuel)

Audience moyenne par minute (+14 % en glissement annuel)

Ventes d'unités totales (+151 % en glissement annuel)

Commandite

Les partenariats récents incluent :

GEICO



Michelob Ultra



US Lacrosse



USBOXLA

GEICO et Michelob sont des sponsors non endémiques de premier plan

Hausse prévue de 29 % de 2018 à 2019 - croissance en glissement annuel des recettes des commanditaires

Bonne cause

Élargissement du programme de diversité de la ligue en partenariat avec US Lacrosse, nécessitant notamment que les joueurs et le personnel suivent un cours de compétence culturelle

Relations de travail

Négociation d'une nouvelle convention collective avec l'Association des joueurs de crosse professionnelle (PLPA) et conclusion d'un accord pluriannuel

Organisation de réunions sur l'état de l'Union avec les joueurs sur chaque marché et poursuite de l'engagement à conceptualiser les avis des joueurs avec la création d'un sommet des joueurs

Sakiewicz a rejoint la National Lacrosse League au poste de commissaire en 2016 après avoir travaillé plus de deux décennies pour la Ligue Majeure de Soccer (MLS). Avant de rejoindre la NLL, il a été fondateur, partenaire exploitant et chef de la direction de Keystone Sports and Entertainment, l'entité propriétaire de l'union de Philadelphie de la MLS. Il a dirigé les efforts de négociation visant à développer l'un des accords de construction de stade de soccer les plus favorables pour la MLS, ouvrant ainsi la voie à l'annonce officielle de la saison inaugurale de l'union. Sa carrière a été marquée par le lancement de la MLS en tant que directeur fondateur, la gestion de deux équipes inaugurales, la construction de deux stades de football, le lancement d'une équipe d'expansion et la collecte de plus d'un demi-milliard de dollars en capitaux d'investissement, financement de stades, sponsoring et vente de billets.

À propos de la National Lacrosse League

La National Lacrosse League (NLL) est la principale ligue professionnelle de crosse au monde. Fondée en 1986, la NLL se classe troisième en matière d'affluence moyenne pour les sports professionnels d'intérieur à travers le monde, derrière la LNH et la NBA. La ligue se compose de 13 franchises à travers les États-Unis et le Canada : les Bandits de Buffalo, les Roughnecks de Calgary, les Mammoth du Colorado, le Swarm de la Géorgie, les Thunderbirds d'Halifax, les Black Wolves de la Nouvelle-Angleterre, le Riptide de New York, les Wings de Philadelphie, les Knighthawks de Rochester, les Seals de San Diego, le Rush de la Saskatchewan, le Rock de Toronto et les Warriors de Vancouver. Pour plus de renseignements, visitez NLL.com et retrouvez la NLL sur Facebook, Instagram et Twitter.

