WASHINGTON, 4 septembre 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, la National Geographic Society et PepsiCo ont annoncé leur collaboration pour exploiter le pouvoir de la science, de la narration et de l'éducation afin d'inspirer des changements positifs dans l'ensemble du système alimentaire mondial, en mettant l'accent sur l'agriculture régénérative. Le programme Food for Tomorrow soutiendra les histoires et les scientifiques axés sur l'exploration du National Geographic qui plongent dans l'avenir de la nourriture grâce à des images époustouflantes, à des récits mouvants, à des projets fondés sur les sciences appliquées et à des cartes de visualisation des données.

John Stanmeyer, National Geographic Explorer avec Food for Tomorrow

La population mondiale devrait atteindre 10 milliards d'habitants d'ici 2050, et, selon des rapports de l'UNESCO, si les tendances actuelles se poursuivent, près de 90 % du sol de la planète pourrait être dégradé d'ici cette date. Pour nourrir cette population croissante et atténuer les menaces environnementales comme la dégradation des sols et la perte d'habitat, un changement est nécessaire dans la façon dont la nourriture est cultivée. L'agriculture régénératrice - des pratiques agricoles qui restaurent, au lieu d'appauvrir, la santé des sols et les ressources naturelles - peut nous fournir la nourriture que nous mangeons en travaillant en harmonie avec la nature, et non contre elle. Food for Tomorrow sensibilisera à la façon dont l'agriculture régénérative peut avoir un impact positif sur les agriculteurs, renforcer notre système alimentaire et protéger notre planète, tout en donnant à chacun les moyens de faire des choix alimentaires plus durables.

« Notre avenir sera façonné par la façon dont nous cultivons nos aliments aujourd'hui, et nous réinventons ce qui est possible lorsque ce système nourrit à la fois les gens et la planète, a déclaré Jill Tiefenthaler, cheffe de la direction de la National Geographic Society. « En collaboration avec PepsiCo, nous investissons dans des solutions audacieuses et les agriculteurs, les scientifiques et les conteurs qui dirigent ce travail essentiel. Nous sommes fiers de stimuler un mouvement mondial, enraciné dans la science et l'espoir, pour aider à bâtir un avenir prospère pour les générations à venir. »

L'engagement de l'industrie alimentaire mondiale, en partenariat avec les agriculteurs, sera essentiel pour déterminer comment la recherche scientifique, l'innovation et la technologie révolutionnaire peuvent s'associer aux connaissances agricoles traditionnelles pour étendre l'agriculture régénératrice et avoir un impact positif pour la planète et les gens. PepsiCo, une entreprise spécialisée dans les aliments et les boissons, s'est déjà fixé comme objectif mondial de répandre l'adoption de pratiques régénératrices, restauratrices ou protectrices sur 10 millions d'acres d'ici 2030.

« Les changements climatiques exercent une pression sans précédent sur le système alimentaire mondial, et les agriculteurs le ressentent chaque jour. « En tant qu'entreprise enracinée dans l'agriculture, nous savons à quel point ce système est fragile et essentiel, a déclaré Ramon Laguarta, président et chef de la direction de PepsiCo. Mais il existe des solutions qui peuvent aider à rendre les entreprises et les agriculteurs plus résilients. Food for Tomorrow combine l'expertise approfondie de PepsiCo en matière de système alimentaire et le pouvoir de National Geographic de faire progresser la science et d'inspirer l'action. Ensemble, nous visons à soutenir les agriculteurs, à protéger la planète et à contribuer à bâtir un avenir plus fort et plus résilient pour tous. »

Pour donner vie à ce défi et à cette occasion, PepsiCo a collaboré avec National Geographic CreativeWorks au développement de trois courts métrages afin de saisir directement comment les agriculteurs adoptent l'agriculture régénératrice - des histoires d'innovation et de partenariat, comme le montre cette vidéo.

Le programme soutiendra initialement cinq explorateurs du National Geographic, qui présenteront des histoires sur de vraies personnes, de vrais agriculteurs et de vraies collectivités pour mettre en lumière des pratiques durables et régénératrices dans la production alimentaire. Il financera également le programme « Building Resilience in Agriculture », dans le cadre duquel jusqu'à cinq subventions scientifiques seront accordées pour la recherche de propositions novatrices et positives sur le plan de la nature qui appliquent la science dans des contextes réels et visent à trouver des solutions qui étendent les pratiques agricoles régénératrices partout dans le monde. La date limite pour présenter une demande est le 30 septembre 2025.

Enfin, le programme développera un outil dynamique de cartographie de visualisation des données qui démontre comment l'agriculture régénérative renforce la résilience alimentaire et agricole. Cette ressource pour les agriculteurs, les scientifiques et le grand public devrait être publiée sur le site Web de la National Geographic Society en 2026.

Pour en savoir plus sur l'agriculture régénérative, les travaux menés par les explorateurs et les scientifiques du monde entier et pour voir d'autres histoires émergentes cet automne, visitez-nous ici.

Notes à l'intention des rédacteurs :

Les explorateurs sélectionnés par National Geographic comprennent :

Pablo Albarenga Photographe documentaire et conteur visuel, Albarenga documentera cinq histoires captivantes de petits agriculteurs et de communautés autochtones menant une révolution régénérative silencieuse en utilisant une approche multimédia pour créer des histoires photographiques, une série de vidéos documentaires une plateforme de narration Web et un livre de photos de réalité augmentée.

Caitlin Ochs Narrateur visuel axé sur la documentation des répercussions des changements climatiques dans l'optique de l'eau et de l'agriculture, Ochs' documentera le mouvement agricole régénérateur aux États-Unis et au Costa Rica à l'aide de la puissance de la photographie, de la vidéo et de l'audio. Dans quatre chapitres, il présentera des progrès novateurs et évolutifs grâce aux perspectives intimes des agriculteurs, dans le but de connecter le public à leurs histoires, d'influencer les politiques et de cultiver le soutien mondial aux pratiques régénératrices.

Miora Rajaonary Artiste photographique, Rajaonary se rendra au Sénégal avec son équipe pour documenter les forces et les défis du projet de Grande Muraille verte, une structure vivante qui s'étendra sur plus de 5 000 milles et qui travaillera à lutter contre la désertification, à améliorer les moyens de subsistance et à favoriser la résilience climatique.

John Stanmeyer Photographe, artiste, cinéaste et éducateur, le projet de Stanmeyer abordera l'importance de la terre végétale saine de la Terre qui se transforme en désert, en particulier en Inde, où le sol est devenu toxique en raison de l'utilisation excessive de pesticides et d'engrais chimiques.

Brent Stirton Photographe reconnu pour son travail axé sur l'intersection des personnes et de l'environnement, Stirton visualisera les histoires d'agriculteurs s'adaptant et atténuant les changements climatiques à l'aide de techniques agricoles régénératrices naturellement adaptées aux terres agricoles, tout en augmentant les profits et en produisant des aliments plus sains.



