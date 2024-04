NEW YORK, le 18 avril 2024 /CNW/ - Une délégation de la Nation W8banaki s'est rendue cette semaine au siège social des Nations Unies, à New York, afin de sensibiliser l'ONU, les États et les organisations autochtones de tous les continents à l'enjeu du vol identitaire dont sont victimes les Abénakis, ainsi qu'un nombre croissant de peuples autochtones.

La délégation abénakise, accompagnée du Chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL), Ghislain Picard, a eu l'occasion de rencontrer de multiples nations autochtones provenant des quatre coins du globe, réunies pour la 23e session de l'Instance permanente des Nations Unies sur les questions autochtones, se déroulant du 15 au 26 avril.

Sigwanis Lia Lachapelle, représentante de la jeunesse W8banaki, a eu l'honneur de livrer une déclaration à ce sujet lors des discussions autour du thème de cette année « Promouvoir le droit à l'autodétermination des Peuples Autochtones dans le contexte de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des Peuples Autochtones: faire entendre les voix des jeunes Autochtones ».

Dans son intervention, la représentante jeunesse a interpellé les participants : « La fraude identitaire menace le droit à l'autodétermination des peuples autochtones. Elle va directement à l'encontre de nos droits énoncés dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Nous devons agir maintenant: les peuples autochtones, l'Instance permanente, ainsi que toutes les organisations qui œuvrent dans les instances internationales pour préserver et défendre les droits des peuples autochtones ».

« Nous dénonçons vivement le vol de notre culture, notre identité et nos traditions par les groupes autoproclamés du Vermont. Cette fraude met en péril notre souveraineté sur notre territoire ancestral, le Ndakina, impactant directement notre capacité à l'occuper et l'utiliser pour la pratique de nos activités traditionnelles », a souligné Rick O'Bomsawin, Chef des Abénakis d'Odanak.

En plus de l'intervention dans le cadre de l'Instance permanente, la délégation de W8banaki et de l'APNQL a tenu un événement parallèle portant sur le thème de « La fraude identitaire et l'autodétermination des peuples autochtones : perspectives de jeunes Abénakis ».

Le cas de quatre groupes autoproclamés du Vermont, s'appropriant frauduleusement l'identité abénakise, a été présenté par le professeur associé de l'Université d'Ottawa, Darryl Leroux. Retraçant les origines de ce phénomène ainsi que les conséquences qui en découlent, professeur Leroux a su démontrer auprès du public l'importance de dénoncer ces groupes, dont le nombre augmente de façon exponentielle dans de nombreux pays du monde.

« La fraude identitaire est issue d'un processus colonial auquel les gouvernements doivent s'engager à se soustraire afin de conserver l'intégrité et le respect de nos droits en tant que Premières Nations. Il est primordial d'agir pour lutter contre ce phénomène en croissance par des efforts communs et globalisés dès maintenant », déclare Ghislain Picard, le Chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador.

Les représentants de la jeunesse W8banaki, Sigwanis Lia Lachapelle et Isaak Lachapelle-Gill, ont livré de percutants témoignages lors de cet événement, illustrant les dommages perpétrés par le vol identitaire sur la protection de l'héritage et l'avenir de la Nation W8banaki.

« La fraude identitaire menace l'intégrité de notre culture et de nos traditions, déformant un héritage millénaire. Alors que la culture est naturellement dynamique, le vol de notre identité n'est pas un acte culturel, il s'agit d'une nouvelle forme de colonisation qui nous efface insidieusement », a déploré Sigwanis Lia Lachapelle.

« Nos origines peuvent être retracées à travers les siècles et des milliers de kilomètres et de territoires. C'est la preuve d'une force intercommunautaire solide qui a perduré, malgré les défis rencontrés par les peuples autochtones. De nombreuses personnes ayant perdu leur statut en raison de la Loi sur les Indiens ou d'autres politiques coloniales gouvernementales, reconnectent maintenant avec leur communauté et leurs origines et c'est tout à fait légitime. Or, justifier son appartenance à une Nation autochtone par un ancêtre autochtone datant du 17e siècle, ce ne l'est pas », a rappelé Isaak Lachapelle-Gill.

À propos d'Abenaki Heritage

Abenaki Heritage est un organisme fondé par les Conseils des Abénakis d'Odanak et de W8linak ainsi que par W8banaki, le Conseil tribal de la Nation. Ce dernier, fondé en 1979, détient trois principaux éléments dans sa mission : la représentation, le développement et l'administration. À travers Abenaki Heritage, les représentants politiques d'Odanak et de W8linak, soutenus par W8banaki, sont responsables de la campagne de mobilisation en cours ciblant ses membres résidant aux États-Unis.

Sources : abenakiheritage.org et https://apnql.com/

