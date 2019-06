La Nation métisse de la Saskatchewan signe un accord d'autogouvernance historique avec le gouvernement du Canada

OTTAWA, le 27 juin 2019 /CNW/ - La Nation métisse de la Saskatchewan et le gouvernement du Canada ont signé l'Accord historique de reconnaissance du gouvernement métis et d'autogouvernance.

L'Accord, en cours d'élaboration pendant plus de 130 ans, constitue un pas important vers la réconciliation. L'Accord reconnaît le droit de la Nation métisse de la Saskatchewan à l'autonomie gouvernementale et à l'autodétermination, en instaurant le droit à celle-ci d'entreprendre les principales activités de gouvernance. Celles-ci comprennent la citoyenneté, la sélection des dirigeants, les structures gouvernementales et la responsabilité financière.

« Cet accord historique est un pas important vers la garantie de nos droits à nos terres, à nos ressources, à notre éducation et à notre culture. C'est un réel progrès pour notre peuple », a déclaré Greg McCallum, président de la Nation métisse de la Saskatchewan.

La Nation métisse de la Saskatchewan a fait preuve de leadership national en collaborant à l'établissement d'une Constitution et d'une assemblée élue de façon démocratique pour gouverner les Métis de la Saskatchewan. Ces structures de gouvernance existantes et la Constitution actuelle faciliteront grandement le processus de mise en œuvre pour la Nation métisse de la Saskatchewan au cours des prochains mois.

« Nous souhaitons exprimer notre gratitude au premier ministre Trudeau ainsi qu'au ministre Bennett pour leur engagement envers la réconciliation avec le peuple métis », a ajouté le président McCallum.

Tout au long de son mandat, le gouvernement fédéral s'est engagé en faveur de la réconciliation. Cet accord est le fruit de toute une vie pour les Métis de la Saskatchewan et aujourd'hui est un jour important dans l'histoire des Métis.

