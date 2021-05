NEMASKA, EEYOU ISTCHEE, QC, le 28 mai 2021 /CNW Telbec/ - La Nation crie d'Eeyou Istchee a réitéré sa ferme opposition à toute exploitation minière de l'uranium sur son territoire d'Eeyou Istchee, dans le nord du Québec. Dans une résolution adoptée le 26 mai 2021, le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et le Gouvernement de la Nation crie ont notamment mentionné que la Nation crie demeure opposée à tout développement du projet de mine d'uranium Matoush.

Cette confirmation de la ferme opposition de la Nation crie à l'égard de l'exploitation minière de l'uranium fait suite à l'annonce publique faite récemment par la petite société minière International Consolidated Uranium de l'acquisition du projet de mine d'uranium Matoush. D'abord entrepris par Strateco Resources Inc. (« Strateco »), ce projet se situe sur le territoire de chasse familial de la Nation crie de Mistissini et au sommet de deux grands bassins versants qui alimentent toute la région d'Eeyou Istchee en eau.

En 2013, le ministre de l'Environnement du Québec n'a pas donné à Strateco l'autorisation d'aller de l'avant avec son programme d'exploration avancée, en raison de l'absence évidente et déterminante d'acceptation sociale du projet de mine Matoush de la part de la communauté crie. Les efforts subséquents déployés par Strateco pour contester la légalité de cette décision dans le cadre de procédures judiciaires ont été infructueux. La Cour supérieure et la Cour d'appel du Québec ont confirmé que l'acceptabilité sociale doit être prise en compte pour décider si un projet minier peut être réalisé ou non sur les terres d'Eeyou Istchee, et la Cour suprême du Canada a refusé le droit d'interjeter appel de l'entreprise.

« L'acceptabilité sociale des projets de développement proposés à la Nation crie d'Eeyou Istchee a été reconnue comme un aspect fondamental de la relation solide de nation à nation qui existe entre la Nation crie et le Québec, a déclaré le grand chef Abel Bosum. La Nation crie est déterminée à protéger son environnement et son mode de vie contre les risques inacceptables que présente l'extraction de l'uranium, aujourd'hui et pour les générations futures. Notre position à l'égard de cet enjeu important n'a pas changé et ne changera pas. »

« Le peuple, et plus particulièrement la population jeune, de la Nation crie de Mistissini ont joué un rôle déterminant dans la sensibilisation et l'action de la Nation crie relatives aux risques de l'extraction de l'uranium à Eeyou Istchee, a souligné le chef de Mistissini, Thomas Neeposh. Nous sommes également reconnaissants du leadership important dont ont fait preuve les anciens chefs et membres du conseil de Mistissini dans le cadre de ce dossier. Mistissini est la communauté la plus directement touchée par le projet de mine Matoush et par la perspective d'une mine d'uranium sur notre territoire. Notre peuple s'est exprimé, et a dit non. »

