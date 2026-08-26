La naissance au cœur d'un mouvement de conscience : le Salon Éveil Périnatal revient à Montréal

MONTRÉAL, le 26 août 2026 /CNW/ -- Et si la manière dont nous accueillons la naissance façonnait aussi la société que nous construisons?

C'est autour de cette réflexion que le Salon Éveil Périnatal tiendra sa deuxième édition les 26 et 27 septembre 2026 à la Grande Bibliothèque de Montréal, précédée d'un Sommet virtuel le 25 septembre.

Espace engagé autour de la grossesse, de la naissance et des premiers liens, le Salon réunit cette année des figures clés de la périnatalité consciente du Québec et de l'international, aux côtés de professionnel•les, organismes et acteurs du milieu périnatal.

Sa mission : célébrer l'enfantement comme un acte puissant, conscient et profondément humain, tout en créant un lieu de transmission, de dialogue et de réflexion où les familles peuvent accéder à différentes perspectives et mieux connaître leurs possibilités.

« Nous croyons que la naissance est bien plus qu'un acte médical. Elle constitue un passage fondateur de l'expérience humaine. La manière dont une société accueille la vie influence profondément les familles et les générations qui suivent. Créer des espaces de transmission et de rencontre, c'est favoriser l'accès aux connaissances et aux repères qui permettent aux familles de faire des choix éclairés, dans le respect de leurs besoins et de leur réalité », souligne Sabrina Anahi Garcia, fondatrice et organisatrice du Salon Éveil Périnatal.

À travers plus de 20 conférences, des kiosques, des rencontres et des pratiques vivantes, cette deuxième édition abordera différentes dimensions de la périnatalité : l'enfantement, la physiologie de la naissance, le postpartum, les premiers liens, l'accompagnement des familles et la parentalité consciente.

Le Salon défend une vision globale fondée sur le respect des processus naturels du corps, l'importance du lien parent-enfant, l'accès à une information diversifiée et la liberté des familles de faire des choix éclairés, en accord avec leurs besoins et leurs réalités.

Plus qu'un salon, l'événement souhaite contribuer à faire émerger une culture de la naissance plus consciente, inclusive, collaborative et profondément humaine.

Salon Éveil Périnatal - 2e édition

Sommet virtuel : 25 septembre 2026

Grande Bibliothèque de Montréal : 26 et 27 septembre 2026

Programmation et information : saloneveilperinatal.com

SOURCE Salon Éveil Périnatal

Renseignements médias : Sabrina Anahi Garcia, Fondatrice et organisatrice - Salon Éveil Périnatal, Tél. : +1 438 345 7982, Courriel : [email protected], Site Web : saloneveilperinatal.com