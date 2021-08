La multinationale française Sebia s'installe au Québec pour desservir le marché canadien

Montréal, le 13 août 2021 /CNW Telbec/ - Sebia, société mondiale de produits diagnostiques spécialisés, a choisi Montréal pour implanter sa présence canadienne. Comptant sur le soutien de longue date d'un actionnaire d'envergure, la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), Sebia Canada contribuera à améliorer la performance et la productivité des laboratoires médicaux grâce à une équipe composée de vingt employés et appelée à croître.

Leader mondial dans le suivi du myélome multiple, un type de cancer du sang, Sebia n'a cessé d'investir dans le développement de solutions technologiques innovantes pour permettre aux laboratoires d'accroître leur capacité d'analyse, ainsi que la rapidité avec laquelle sont offerts les résultats, et apporter un soutien clinique de grande qualité aux cliniciens en laboratoire. Ces facteurs de réussite ont solidifié la réputation de Sebia dans le secteur du diagnostic des maladies chroniques telles que le diabète, l'alcoolisme chronique et la sclérose en plaques.

« La pandémie de COVID-19 a démontré l'ampleur des besoins des laboratoires médicaux en matière d'automatisation et d'optimisation des coûts, et ce, à travers le monde. Les professionnels de la santé doivent pouvoir compter sur des technologies efficaces qui leur permettent d'obtenir des informations précises dans des délais rapides afin d'améliorer la qualité des soins aux patients », explique Marie-Thérèse Melki, Directrice générale de Sebia Canada. « Pour nous, le dynamisme de l'écosystème des technologies en santé et des sciences de la vie au Québec en fait un environnement de choix pour poursuivre notre expansion au Canada. »

Sebia travaille sur de nombreuses activités de développement; elle souhaite entre autres lancer sur le marché canadien de nouveaux produits pour le myélome multiple et le dépistage néonatal ainsi que proposer de nouvelles technologies et services en auto-immunité et en maladies infectieuses, principalement grâce à la récente acquisition d'Orgentec Diagnostika par Sebia. Cette acquisition offrira des possibilités de développement et élargira les capacités de Sebia dans les domaines des maladies auto-immunes, infectieuses et également dans le cadre de services cliniques.

Un partenaire de taille

La réalisation des grandes ambitions de Sebia est soutenue par ses actionnaires, dont la CDPQ qui a acquis une participation minoritaire importante en 2017 dans la société, favorisant ainsi l'expansion des opérations de Sebia au Québec et dans l'ensemble du Canada.

« Nous sommes partenaires de la croissance de Sebia depuis près de cinq ans. Aujourd'hui, nous sommes ravis que notre société en portefeuille décide de s'implanter au Québec afin de desservir l'ensemble du marché canadien. Nous allons continuer à appuyer la société, un leader de son industrie, dans la réalisation de son expansion, ici et à l'international, en offrant notre expertise stratégique et opérationnelle », affirme Martin Laguerre, premier vice-président et chef des Placements privés et Solutions de financement à la CDPQ.

À propos de Sebia

Sebia, société mondiale de produits diagnostiques spécialisés, met au point, fabrique et commercialise des tests et des analyseurs dédiés au diagnostic in vitro du cancer, des maladies inflammatoires, du diabète et des troubles de l'hémoglobine. Le programme soutenu de recherche et développement, principalement focalisé sur les techniques d'électrophorèse, permet à Sebia de fournir rapidement et régulièrement des solutions innovantes aux laboratoires, quel que soit leur volume d'activités . Les tests sur gel d'agarose et capillaires, ainsi que leur automatisation spécifique, sont conçus pour être intégrés dans la même routine d'analyses ; pour le gel (Assist, Hydrasys 2 Scan) et pour l'électrophorèse capillaire (instruments de la famille Capillarys 3, utilisation autonome ou configuration en cellule de travail d'un maximum de trois instruments et d'un chargeur de tubes, Minicap Flex Piercing).

www.sebia.com

SOURCE Sebia

Renseignements: Marie-Sophie L'Heureux, TACT, 438 820-7310 | [email protected]

Liens connexes

https://www.sebia.com/