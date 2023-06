La MRC de Drummond adhère à l'initiative « L'économie sociale, j'achète ! »

DRUMMONDVILLE, QC, le 15 juin 2023 /CNW/ - En adhérant à l'initiative « L'économie sociale, j'achète !» du Pôle d'économie sociale Centre-du-Québec, la MRC de Drummond prend l'engagement de s'approvisionner davantage en biens et services en provenance d'entreprises de ce secteur tout en reconnaissant l'apport socioéconomique des entreprises d'économie sociale au dynamisme de la communauté centricoise.

Sur la photo de gauche à droite : Gerry Gagnon, Directeur général de la Société de Développement Économique de Drummondville, Malka Roy, Directrice générale du Pôle d’économie sociale du Centre-du-Québec et Christine Labelle, Directrice générale et greffière-trésorière de la MRC de Drummond. (Groupe CNW/MRC de Drummond)

De fait, la MRC de Drummond a autorisé la signature d'une déclaration d'engagement en ce sens dans la foulée de son conseil d'hier soir. En conférence de presse, ce matin, la préfète et mairesse de Drummondville, Stéphanie Lacoste, a souligné que la MRC de Drummond est l'instigatrice de ce mouvement régional de reconnaissance de l'importance de l'économie sociale, mouvement qui a depuis vu d'autres organisations y adhérer, à l'exemple de la MRC de Nicolet-Yamaska.

« Les entreprises d'économie sociale sont mises en place pour répondre aux besoins des populations locales. Elles sont ancrées dans leur milieu et contribuent au dynamisme des communautés dans une perspective de développement durable. Elles favorisent également le développement de l'entrepreneuriat local, l'émergence de nouvelles structures organisationnelles et l'innovation sociale. Nous sommes très fiers de jouer le rôle de bougie d'allumage et nous invitons les autres organisations publiques, tout comme les entreprises privées, à, elles aussi, signer la déclaration d'engagement », a-t-elle indiqué.

Approvisionnement responsable

L'initiative « L'économie sociale, j'achète ! » est un mouvement pour encourager les acheteurs à créer des liens d'affaires avec les entreprises d'économie sociale dans une perspective d'approvisionnement responsable. À ce jour, sept régions sont impliquées et une centaine d'acheteurs ont déclaré leur intention de s'approvisionner davantage auprès des entreprises d'économie sociale. La liste est disponible sur le site Web : economiesocialejachete.ca.

« Les entreprises d'économie sociale sont des OBNL, des coopératives ou des mutuelles qui offrent des produits et des services qui répondent aux besoins de leurs membres ou de la communauté. En vous approvisionnant auprès de ces entreprises gérées collectivement, vous encouragez des entreprises viables, qui répondent à un besoin et offrent des emplois de qualité. Vous favorisez également l'achat local et responsable, tout en encourageant ainsi le développement de votre communauté et de votre territoire. Bref, vous assurez la vitalité économique de votre milieu ! », a insisté la directrice générale du Pôle d'économie sociale Centre-du-Québec, Malka Roy.

« Le Centre-du-Québec compte plus de 300 entreprises d'économie sociale, dont 78 sont situées aux quatre coins de la MRC de Drummond. Les secteurs d'activités sont variés et permettent de maintenir et de développer l'offre de biens et services de proximité, en faveur de l'occupation et de la vitalité du territoire. Ces entreprises représentent un apport à l'activité économique et au développement social et durable de nos communautés, à plus forte raison au sein des municipalités rurales », a ajouté Jean-Guy Hébert, président du comité de la ruralité de la MRC de Drummond et maire de la Municipalité de Sainte-Brigitte-des-Saults.

En plus de lancer le mouvement « L'économie sociale, j'achète ! », la MRC de Drummond entend promouvoir l'approvisionnement en biens et services en provenance d'entreprises d'économie sociale au sein de ses équipes et inciter ses partenaires à signer la déclaration d'engagement reconnaissant l'apport socioéconomique des entreprises d'économie sociale au dynamisme de la MRC et de la région Centre-du-Québec.

