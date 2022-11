Un témoignage de la culture d'innovation continue et de design avancé de Taiga pour transformer la façon de vivre en plein air.

MONTRÉAL, le 10 nov. 2022 /CNW/ - Corporation Moteurs Taiga (TSX: TAIG) (« Taiga » ou la « société ») un fabricant chef de file de véhicules électriques hors route, a annoncé aujourd'hui que sa motoneige NomadMC et motomarine OrcaMC ont été nommées dans la liste annuelle des meilleures inventions du magazine TIME. TIME a dévoilé aujourd'hui le palmarès, qui présente des innovations extraordinaires changeant notre façon de vivre, de travailler, de jouer et de penser à ce qui est possible.

Motoneige électrique NomadMC de Taiga (Groupe CNW/Corporation Moteurs Taiga) Motomarine électrique OrcaMC Carbon (Groupe CNW/Corporation Moteurs Taiga)

"Nous sommes honorés de recevoir cette reconnaissance prestigieuse de TIME pour non seulement un, mais deux de nos véhicules entièrement électriques - la motoneige NomadMC et la motomarine OrcaMC - qui sont présentées parmi des inventions extraordinaires avec l'objectif commun d'un avenir meilleur", a déclaré Samuel Bruneau, PDG de Taiga. "Nous avons fondé Taiga avec la mission de révolutionner l'industrie des sports motorisés avec des véhicules électriques qui transforment la façon dont nous accédons aux activités de plein air. Cet honneur renforce notre mission et constitue la preuve des progrès que nous avons réalisés pour changer la façon dont les gens se connectent au monde naturel grâce à nos groupes motopropulseurs électriques, notre technologie et notre design de pointe."

Pour établir cette liste, TIME a sollicité des nominations auprès de ses rédacteurs et correspondants dans le monde entier, ainsi que par un processus de candidature en ligne, en accordant une attention particulière aux domaines en croissance, tels que l'industrie des véhicules électriques, l'énergie verte et le métavers. TIME a ensuite évalué chaque candidat sur la base d'un certain nombre de facteurs clés, dont l'originalité, l'efficacité, l'ambition et l'impact.

Taiga a été créée pour électrifier le segment des véhicules hors route, la catégorie de véhicules la plus difficile et la plus exigeante. En tant que fabricant pionnier de véhicules électriques hors route, la gamme de produits comprend des motoneiges utilitaires, de montagne et de sentier, ainsi que des modèles de motomarines. Grâce à une approche de fabrication sans compromis et à des normes de performance rigoureuses, ses groupes motopropulseurs électriques spécialisés permettent aux amateurs de plein air d'explorer consciemment sans compromettre la performance, le bruit, la fiabilité et l'efficacité. Le groupe motopropulseur ne nécessitant pratiquement aucun entretien, des paramètres de conduite personnalisables et un contrôle hyper-précis de l'accélérateur contribuent à la facilité d'utilisation et à l'accessibilité. Offrant des performances de pointe dans toutes les conditions et un système de recharge standard, Taiga est en train d'établir la norme pour les sports motorisés électriques.

Voir la liste complète ici: https://time.com/best-inventions-2022/

Pour plus d'informations ou pour commander une motoneige ou une motomarine Taiga, veuillez visiter Taigamotors.com.

À propos de Taiga

Taiga (TSX : TAIG) est une entreprise canadienne, fondée en 2015, qui réinvente l'environnement des sports motorisés avec des véhicules électriques hors route révolutionnaires. Grâce à une approche d'ingénierie propre, Taiga a repoussé les frontières de la technologie électrique pour atteindre des rapports puissance-poids extrêmes et des spécifications thermiques qui surpassent les véhicules de sports motorisés à combustion haute performance comparables. Les premiers modèles commercialisés comprennent une gamme de motoneiges et de motomarines électriques pour répondre à la demande croissante de la clientèle récréative et commerciale qui cherche de meilleurs moyens d'explorer les grands espaces, sans compromis.

Énoncés prospectifs Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables. Ces informations prospectives comprennent, sans toutefois s'y limiter, les attentes concernant les tendances du marché et la demande des clients pour nos produits, ainsi que des informations concernant nos convictions, nos attentes et nos anticipations.

Les informations prospectives sont fournies dans le but d'aider le lecteur à comprendre la Société et ses affaires, activités, perspectives et risques à un moment précis dans le contexte de développements passés et futurs possibles. Par conséquent, le lecteur est prié de noter que ces informations peuvent ne pas convenir à d'autres fins.

Les informations prospectives sont fondées sur des suppositions et impliquent des risques et des incertitudes, dont beaucoup sont hors de notre contrôle. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, ceux qui sont décrits dans les rapports de gestion des périodes de 3 mois terminées les 30 juin 2022 et 2021 ainsi qu'à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de la Société déposée le 28 mars 2022 dans le profil SEDAR de la Société à sedar.com.

Les énoncés prospectifs reflètent les croyances, les attentes et les hypothèses actuelles de la direction et sont fondés sur les renseignements dont elle dispose actuellement. Les lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, car rien ne garantit que les circonstances, les résultats ou les résultats futurs prévus ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs se concrétiseront, ni que les plans, les intentions ou les attentes sur lesquels les énoncés prospectifs sont fondés se réaliseront. De par leur nature, les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus ainsi que d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés dans ces déclarations.

Toutes les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont assujetties à la mise en garde qui précède, et rien ne garantit que les résultats ou les développements que nous anticipons se concrétiseront ou, même s'ils se réalisent en grande partie, qu'ils auront les conséquences ou effets escomptés sur nos activités, notre situation financière ou nos résultats d'exploitation. À moins d'indication contraire ou que le contexte ne l'indique, les informations prospectives contenues dans les présentes sont fournies en date des présentes, et, sauf si la loi applicable l'exige, nous ne nous engageons pas à mettre à jour ou à modifier de telles informations prospectives, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement.

SOURCE Corporation Moteurs Taiga

Renseignements: Zach Kadletz, Brenlyn Motlagh, Gateway Group, Inc., [email protected], 949-574-3860